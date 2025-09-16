Channel 4 News: Izrael, darebácký stát, který vyvolává požár po celém regionu
16. 9. 2025
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 15. září 2025, 19 hodin: Izrael je darebácký stát, který vyvolává požár po celém regionu, tak popsal dnešní akce Izraele předseda Arabské ligy. Vyjádřil se tak na mimořádném arabsko-islámském summitu, který byl svolán po izraelském útoku na vůdce Hamásu v katarském hlavním městě minulý týden. Zdá se však, že summit nepřinesl žádná konkrétní opatření. A zatímco vůdci pokračují v jednáních v Gaze, izraelské útoky zabily více než 50 lidí a tisíce dalších uprchly ze svých domovů v Gaze. Informuje Harry Fawcett:
Reportér: Izrael dnes systematicky a neúnavně útočí na další z vysokých budov, které v Gaze zbývají. Al-Ghafari Tower byla nejvyšší budova, kdysi sídlo mediálních organizací.
Izrael odstranil všechny potenciální vyvýšené body, než zahájil pozemní invazi do města, jíž vyhrožuje. Následoval evakuační rozkaz. Místní obyvatelé tvrdí, že budova byla v každém případě neobydlená, ale vnímají to jako součást kampaně, jejímž cílem je trvale je z města odstranit.
"Naše poselství Netanjahuovi zní, že se nebudeme stěhovat. Zůstaneme v Gaze, i když zničíte domy nad našimi hlavami."
Desítky tisíc dalších však odcházejí. V lednu, na začátku příměří, je naděje táhla na sever podél této pobřežní silnice. Nyní je strach žene na jih. Rafiq říká, že to, co právě nese, je vše, co na světě vlastní.
„Dnes se v Dauhá koná arabský summit. Žádáme je, aby se na nás dívali s milosrdenstvím. Jsme národ, který je vyvražďován. Tady, v pásmu Gazy, dochází k genocidě. Přísahám, že v pásmu Gazy dochází k genocidě.“
Toto obvinění Izrael popřel, ale mezi arabskými a muslimskými vůdci, kteří přijeli na summit v Kataru, má velkou podporu. Toto setkání však nebylo svoláno kvůli událostem v Gaze, ale v reakci na izraelský útok na vůdce Hamásu v Dauhá minulý týden. Mezi těmi, kteří zde vyjádřili společné pobouření, byl i íránský prezident. Íránský inscenovaný útok na americkou leteckou základnu zde v červnu zastínil velmi reálný útok Izraele, který má širší důsledky.
Izraelský premiér, který se chlubí tím, že za poslední dva roky změnil tvář Blízkého východu, ve skutečnosti míní, že Izrael může vstoupit kamkoli chce a kdykoli chce. Sní o tom, že arabský region promění v izraelskou sféru vlivu, a to je nebezpečná iluze. Dnes je to pět let od podpisu Abrahamových dohod, které normalizovaly vztahy Izraele s některými jeho arabskými sousedy, ale také tyto vztahy napjaly, protože útok na Katar vyvolal větší pochybnosti o bezpečnostních zárukách USA pro jeho partnery v Perském zálivu.
Mezi státy Perského zálivu a Izraelci existuje velmi málo přímých, bilaterálních pák. Existuje mnohem více pák, nebo řekněme tlakových bodů, které by mohly být nepřímo uplatněny prostřednictvím Evropy a Spojených států. Prozatím však není mnoho známek toho, že by takové páky byly v akci. Americký ministr zahraničí je dnes v Jeruzalémě s izraelským premiérem.
"Amerika nemá lepšího spojence než Izrael. Je zřejmé, že Izrael nemá lepšího spojence než Ameriku."
Marco Rubio současně podporuje deklarovaný cíl Izraele, tedy likvidaci Hamásu, a pokračující roli Kataru, který je jeho další zastávkou.
Jakou roli může Katar případně sehrát při dosažení výsledku, který povede nejen k ukončení nepřátelství, nejen k propuštění všech rukojmích, živých i mrtvých, nejen k odzbrojení a likvidaci Hamásu, ale také k lepší budoucnosti pro obyvatele Gazy?
Lidé v Gaze však zůstávají uvězněni v nekonečné přítomnosti. Zde truchlí za členy dvou rodin, kteří byli přes noc zabiti ve svých stanech. Je to zároveň den, který definuje nové utrpení, a další den, kdy se v Gaze hromadí ničení a smrt.
