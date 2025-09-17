Polsko vyzvalo NATO k sestřelování dronů a raket nad Ukrajinou
Sestřelení ruských dronů nad Ukrajinou podle něj "bude přínosné" pro západní země, protože Evropa potřebuje urychlit "přípravy na obranu" a převzít ukrajinské zkušenosti s bojem proti dronům. "Je jasné, že Ukrajina je v ochraně proti dronům daleko před námi... Proto musíme změnit naše myšlení: v této věci neškolíme Ukrajince, ale oni školí nás," řekl Sikorski. Navrhl také koordinovat akce proti ruské "stínové flotile" v Baltském moři a kontrolovat průjezd lodí do jeho vod silami NATO. "Pokud se alespoň jedna z těchto ruských lodí, z nichž dvě se již potopily v Azovském moři, potopí v Baltském moři, budeme čelit ekologické katastrofě bezprecedentních rozměrů," řekl Sikorski.
Polské úřady již předtím nabídly zemím NATO sestřelování vzdušných cílů nad Ukrajinou. Ruské ministerstvo zahraničí označilo takové plány za "dobrodružný impuls" a slíbilo "adekvátní a zcela konkrétní" reakci, pokud se tento scénář naplní. Varšava se vrátila k myšlence pomoci Kyjevu odrážet ruské vzdušné útoky poté, co v noci 10. září během masivního ostřelování Ukrajiny vletělo do Polska 19 dronů. K jejich zničení byly kromě polského bojového letectva poprvé od začátku války použity stíhačky NATO.
Později byly na území země nalezeny trosky 17 průzkumných dronů, které neměly hlavici. Polský premiér Donald Tusk řekl, že "čára byla překročena" a země je nyní "blíže vojenskému konfliktu než kdykoli od 2. světové války". V reakci na to ruské ministerstvo obrany poznamenalo, že "neplánovalo" údery na Polsko. Ruské ministerstvo zahraničí také ujistilo, že Moskva "absolutně nemá zájem na žádné eskalaci" s Varšavou.
Zdroj v němčině: ZDE
