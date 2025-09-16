Summit v Dauhá vyhlásil „solidaritu“ s Katarem, Izrael zabil v Gaze dalších 51 lidí
16. 9. 2025
Vedoucí představitelé Kanady, Francie, Egypta, Jordánska, Kataru a Velké Británie diskutovali o Blízkém východě
Vedoucí představitelé Kanady, Francie, Egypta, Jordánska, Kataru a Velké Británie se v pondělí ráno sešli, aby diskutovali o situaci na Blízkém východě, uvedla ve svém prohlášení kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho.
„Všichni lídři se shodli, že je třeba se i nadále soustředit na prosazování míru a bezpečnosti, včetně dosažení trvalého příměří, zajištění propuštění všech rukojmích a odzbrojení Hamásu a zvýšení objemu životně důležité pomoci palestinským civilistům,“ uvedlo prohlášení.
Telefonické konferenci předsedal francouzský prezident Emmanuel Macron.
Smrtící izraelský útok na centrální Gazu
Při izraelském bombardování bytového domu v Deir el-Balah zahynuly nejméně tři osoby.
Trump tvrdí, že Izrael již Katar znovu nenapadne
Americký prezident zopakoval své tvrzení, že Izrael již Katar znovu nenapadne.
Stalo se tak poté, co Izrael minulý týden bombardoval politické kanceláře Hamásu v Dauhá, což vyvolalo odsuzující reakce v celé Evropě a arabském světě a rozzlobilo amerického prezidenta.
Poté, co Trump poprvé zmínil, že Izrael již nebude Katar znovu napadat, Netanjahu však nevyloučil další útoky na vůdce Hamásu a uvedl, že nebudou mít imunitu, „ať jsou kdekoli“.
Trump opět vyhrožuje Hamásu
Americký prezident zveřejnil na své online platformě Truth Social příspěvek, ve kterém uvedl, že právě četl zprávu, podle které Hamás přesunul izraelské zajatce nad zem v Gaze, aby je použil jako „lidské štíty“.
„Doufám, že vůdci Hamásu vědí, do čeho se pouštějí, pokud něco takového udělají. Jedná se o lidskou zvěrstvost, jakou málokdo kdy viděl,“ napsal ve svém charakteristickém stylu.
„Nenechte to dopustit, jinak VŠECHNO KONČÍ. OKAMŽITĚ PROPUTTE VŠECHNY RUKOJMÍ!“ pokračoval.
Trump již v minulosti vyslovil mnoho podobných válečných hrozeb vůči Hamásu, a to ještě předtím, než v lednu nastoupil do Bílého domu na své druhé funkční období.
Před více než týdnem Trump Hamásu pohrozil, že musí přijmout návrh příměří, který předložil. V následujících dnech, když se vůdci Hamásu sešli v katarském hlavním městě, aby tento návrh projednali, se Izrael pokusil je zavraždit při útoku, který nadále vyvolává vlny v arabském a islámském světě.
Více o dnešním summitu v Dauhá
Členové Rady pro spolupráci v Perském zálivu se zavázali posoudit obrannou pozici organizace a aktivovat „společné obranné mechanismy a odstrašující schopnosti Perského zálivu“.
Pokud jde o Izrael, společné komuniké hovořilo o uvalení sankcí a pozastavení dodávek, převodu nebo tranzitu zbraní, střeliva a vojenského materiálu, jakož i o přezkoumání diplomatických a ekonomických vztahů s Izraelem.
Navzdory hodinovým projevům bylo pozoruhodné mlčení signatářů Abrahamových dohod, konkrétně Spojených arabských emirátů, Bahrajnu a Maroka.
A navzdory svým silným prohlášením proti útoku na Katar se saúdský korunní princ také rozhodl na tomto setkání nevystoupit, čímž nesplnil očekávání mnoha muslimských hlavních měst a Palestinců.
Izraelský letecký útok na jižní Libanon zranil nejméně 12 lidí
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že při izraelském leteckém útoku na čtvrť Ksar Zaatar v Nabatiehu, městě na jihu země, bylo zraněno nejméně 12 lidí, včetně čtyř dětí.
