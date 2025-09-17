Na jihovýchodní hranici Estonska má být vybudován 40 kilometrů dlouhý protitankový příkop
17. 9. 2025
Jak projekt postupuje informoval "Aktuaalne kaamera". Na východní hranici Estonska začala rozsáhlá výstavba obranných struktur hranic. Ve vesnici Vinski poblíž Meremäe v župě Võru byl před zpomalovacím plotem vykopán půl kilometru dlouhý protitankový příkop. Rozhodnutí je takové, že od nynějška budou protitankové příkopy vykopány uvnitř zpomalovacího plotu, vedle nich budou instalovány tzv. dračí zuby (forma železobetonové protitankové překážky - pozn. KD) a ostnatý drát.
"Vzhledem k tomu, že v severovýchodním Estonsku již máme dobrou přírodní překážku v podobě řeky Narvy a na východ jezero Peipus, dále pak v jihovýchodním Estonsku, je v plánu vybudovat 40 kilometrů protitankového příkopu. To znamená podél celého úseku hranice, kde je to potřeba. Tam, kde jsou bažinaté úseky, to není nutné, protože ani tam nemohou projet vozidla. Do konce roku 2027 bychom měli mít připraveno více než 40 kilometrů protitankových příkopů. A také téměř 600 bunkrů, buď již vykopaných do země, nebo alespoň uložených co nejblíže původním místům," řekl podplukovník Ainar Afanasjev z generálního štábu Estonských obranných sil (EDF).
Obranná zóna plánovaná na východní hranici bude asi 100 kilometrů dlouhá a asi 40 kilometrů hluboká.
Armin Siilivask, projektový manažer v oddělení zadávání veřejných zakázek státního Centra pro obranné investice (RKIK), uvedl, že v souladu s tímto novým vývojem je: "V letošním roce je v plánu vybudovat dva opěrné body: jeden v severovýchodním Estonsku, druhý v jihovýchodním Estonsku, sestávající až ze 14 bunkrů, které budou dodatečně umístěny na terénu v této oblasti (tj. Jihovýchodní Estonsko – pozn. red.). V letošním roce je také plánováno zřízení skladovacích ploch. V současné době jsou všechny bariérové materiály v předskladovacích prostorách, ale letos je budeme přepravovat i do skladovacích prostor, aby byly tyto materiály co nejblíže k opěrným bodům."
Projekt Baltské obranné linie v jihovýchodním Estonsku byl oficiálně zahájen výstavbou protitankových příkopů jako součásti širšího úsilí o opevnění hranic. Zpočátku se zaměřoval na menší úsek s až čtyřmi kilometry protitankových příkopů ve výstavbě, stejně jako na plány na zřízení 28 bunkrů a 10 skladovacích prostor do roku 2025. Tato obranná opatření, včetně protitankových překážek "dračích zubů", jsou budována ve spolupráci s EDF a RKIK. Zatímco ministerstvo obrany zdůraznilo, že neexistuje žádná bezprostřední vojenská hrozba, zdůraznilo důležitost připravenosti.
Velká část výstavby je zaměřena na oblasti, kde hranice prochází hustě zalesněnou půdou, přičemž tyto protitankové příkopy také slouží jako prvek ostrahy hranice. Celkovým cílem je zdržet nepřátelské síly a získat čas na reakci v případě vpádu, přičemž poznatky získané z konfliktu na Ukrajině budou podkladem pro návrh projektu.
Převážná část zbytku východní hranice Estonska kopíruje vodní toky.
Zdroj v angličtině: ZDE
