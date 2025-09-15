Vláda před volbami demonstruje veřejnosti, že nemá peníze pro soudy, a čeká nás asi drastický debakl koalice Spolu ve volbách dokonce i a zejména v Praze
15. 9. 2025 / Boris Cvek
Na Radiožurnálu jede pořád dokola zpráva o tom, že některé soudy nemají peníze na své běžné potřeby. Ministryně spravedlnosti prý oroduje u ministra financí za peníze, aby nedošlo ke kolapsu. Před volbami! Člověk by řekl, že ve volebním roce, nota bene těsně před volbami, vláda tohle nedopustí.
Nedopustí to kvůli důvěryhodnosti demokracie, bezpečnosti republiky, kvůli ohrožení země ruskými dezinformacemi, kvůli nebezpečí nárůstu podpory pro extremistické strany. Co je pro demokracii důležitější než důvěryhodný, fungující právní stát? Ale vláda dává veřejnosti okázale najevo, že na soudy kašle, že pro ně peníze nemá. Proč to dělá? V době ohrožení Putinem! Musí mu tak moc hrát do karet? Stojí to za ty peníze? A za jaké peníze vlastně? Ostatně peníze nejsou v tomto státě na nic, nejsou na základní funkce státu obecně, o školství nebo policii, o platech vojáků nemluvě.
V té souvislosti asi není překvapující, že podle aktuálních dat, zveřejněných na iRozhlase, má mezi občany nevětší podporu jednobarevná vláda ANO nebo, na druhém místě, vláda ANO s krajně pravicovou SPD, která chce vystoupení ČR z EU a NATO. Lidé chtějí více koalici ANO s SPD než současnou vládní koalici. Navíc na tom třetím místě to není striktně dnešní vláda, ale jsou tam započítáni i piráti. Je ovšem otázka, zda by piráti po tak děsivé zkušenosti s vládnutím s ODS do koalice opět šli.
Spolu podle dalších čerstvých dat, tentokrát na Novinkách, by utrpělo debakl, opravdu strašný, dokonce i v Praze. Nezmýlil jsem se, je to opravdu v Praze. Pád ze 40 procent ve sněmovních volbách 2021 na 25 procent dnes. To je něco opravdu strašného. Premiér Fiala pořád něco povídá o úspěších vlády, žádná chyba, nic špatně, všechno zvládli a jsou skvělí. Možná i tohle je ten úspěch. Třeba se z toho nějak vylže. Naopak výrazně by posílili v součtu STAN a piráti, celkem 31 procent (před čtyřmi lety měla koalice PirSTAN ve volbách v Praze jen 22,6 procent). Mírně by v Praze posílilo i ANO a SPD.
