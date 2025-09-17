Největší ruský ropný přístav v Baltském moři přestal fungovat po náletu bezpilotního letounu
17. 9. 2025
Největší ropný přístav v Ruské federaci s kapacitou více než 1 milion barelů denně se v noci na 12. září stal terčem náletu bezpilotního letounu. Podle gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Drozděnka začala jedna z lodí hořet v přístavu poté, co na region zaútočilo nejméně 30 dronů.
Podle zdrojů agentury Reuters vzplály v přístavu dva tankery třídy Aframax, každý s kapacitou 700 tisíc barelů - Kusto a Cai Yun. Oba jsou registrováni na Seychelách.
Tři ropné čerpací stanice, které posílají ropu do jiného baltského přístavu, Usť-Lugy, byly také zasaženy, upřesňují zdroje Bloombergu.
Usť-Luga se stala terčem náletu UAV na konci srpna a od té doby přístav funguje na poloviční kapacitu. Jak dlouho bude oprava v Primorsku trvat, je stále nejasné, říkají zdroje Reuters.
V srpnu ruští naftaři vyváželi přes Primorsk v průměru 1,15 milionu barelů ropy denně, což je asi 35 % celkového námořního vývozu, který činil 3,3 milionu barelů denně. Každý týden opustilo přístav 9-11 tankerů s nosností až 150 tisíc tun.
Usť-Luga vyváží v průměru asi 600-700 tisíc barelů denně, přičemž na moře propouští asi 6 tankerů týdně. Na konci srpna se dodávky z přístavu snížily na 2 tankery týdně. Údery bezpilotních letounů poškodily ropnou čerpací stanici ropovodu Družba, kterým jsou do přístavu dodávány suroviny.
Také v Usť-Luze byl poškozen komplex Novatek, kde se plynný kondenzát zpracovává na naftu, topný olej a petrolej. V provozu bylo jedno ze tří zařízení výrazně poškozeno a jeho obnova by mohla trvat až šest měsíců, sdělily zdroje agentuře Reuters.
Zdroj v angličtině: ZDE
