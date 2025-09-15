V neděli od úsvitu vyvraždil Izrael nejméně 52 lidí
15. 9. 2025
Návrh arabsko-islámské rezoluce uvádí, že „nepřátelské“ akce Izraele ohrožují normalizaci vztahů
Dokument, který viděla agentura Reuters, ostře kritizuje nedávný útok Izraele na Katar a další „nepřátelské akce“ a varuje, že podkopávají snahy o normalizaci vztahů s arabskými státy a brání vyhlídkám na mírové soužití v regionu.
„... Brutální izraelský útok na Katar a pokračování nepřátelských činů Izraele, včetně genocidy, etnických čistek, hladomoru, obléhání, kolonizačních aktivit a expanzivní politiky, ohrožují vyhlídky na mír a soužití v regionu a ohrožují vše, čeho bylo dosaženo na cestě k normalizaci vztahů s Izraelem, včetně současných a budoucích dohod,“ cituje agentura Reuters návrh rezoluce.
Izraelský útok dronem zasáhl auto v jižním Libanonu
Libanonská národní tisková agentura informuje, že útok dronem zasáhl auto jedoucí mezi městy Toulin a Burj Qalaouiyah v jižním Libanonu a způsobil zranění.
Libanonský deník An-Nahar uvedl, že za útokem stojí „izraelský dron“. Zveřejnil záběry, na nichž je vidět hořící vozidlo a sanitka, která zřejmě přijíždí na místo.
Více než 20 000 vojáků bylo zraněno během války v Gaze, případy duševních poruch převyšují fyzická zranění
Izraelské ministerstvo obrany uvedlo, že od začátku války v Gaze bylo zraněno více než 20 000 vojáků, z nichž více než polovina trpí duševními poruchami.
Zde je několik dalších údajů, které ministerstvo poskytlo:
U přibližně 56 % zraněných se vyvinula posttraumatická stresová porucha (PTSD) nebo jiné duševní poruchy.
Téměř 45 % případů se týká fyzických zranění, zatímco 20 % vojáků bojuje jak s duševními, tak s fyzickými problémy.
Nejméně 99 vojáků potřebovalo po amputaci protézy, 16 bylo ochrnutých, 56 bylo klasifikováno jako trpící zdravotním postižením přesahujícím 100 procent a 24 bylo uvedeno jako zcela zdravotně postižené.
Přibližně 64 procent z 20 000 případů tvořili záložníci, přičemž každý měsíc bylo ošetřeno přibližně 1 000 nových zraněných vojáků.
Izraelský útok zabil a zranil Palestince v jihozápadní části města Gaza
Izraelský útok zabil nejméně jednoho Palestince a zranil další v jihozápadní čtvrti Tal al-Hawa ve městě Gaza, jak uvádějí naši kolegové na místě s odvoláním na Palestinský červený půlměsíc.
Agentura Wafa informuje, že izraelské útoky v neděli zabily celkem 52 lidí.
Izraelský letecký útok zasáhl obytnou budovu ve čtvrti Remal v Gaze.
K útoku došlo poté, co izraelská armáda vydala příkaz k nucenému vysídlení oblastí v severní části města.
UNRWA označuje krizi vysídlení za „ohromující”
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvádí, že rostoucí počet lidí, kteří byli izraelskou invazí do města Gaza vytlačeni na jih, vytváří v přeplněných uprchlických táborech katastrofální podmínky.
„Tisíce lidí, kteří byli nuceni opustit město Gaza a Jabalíju, se nyní nacházejí v přeplněných útulcích a provizorních stanech – bez čisté vody, hygienických zařízení a bezpečí,“ uvedla agentura v příspěvku na X.
„UNRWA nadále poskytuje služby, ale krize je ohromující.“
Silná „demonstrace regionální solidarity“ v Dauhá
Katar uvádí, že vzhledem k izraelským akcím bude i nadále využívat diplomatické prostředky. Bylo vyjádřeno mnoho projevů solidarity od arabských a islámských zemí, které se sjely do Dauhá, aby se zúčastnily přípravného zasedání před arabsko-islámským summitem.
Doufají, že vydají ... silné prohlášení na podporu Kataru a proti izraelskému útoku na suverenitu regionu, včetně prvního útoku v katarském hlavním městě Dauhá.
Předseda Organizace islámské spolupráce řekl, že by měla existovat jednotná arabská a islámská pozice, aby se zabránilo budoucím útokům a aby se také směřovalo k tomu, aby Palestinci dostali svůj vlastní stát.
Izraelská armáda vydala nový rozkaz k nucenému vysídlení v Gaze
Izraelská armáda vydala nový rozkaz, aby obyvatelé další budovy v Gaze opustili své domovy, jinak budou čelit útoku.
Armáda „brzy zaútočí na budovu kvůli přítomnosti teroristické infrastruktury Hamásu uvnitř nebo v její blízkosti“, uvádí se v prohlášení na X. Použila stejné zdůvodnění jako v jiných oznámeních o demolici dalších budov v rámci izraelské kampaně na zničení zbytků infrastruktury v Gaze.
Izraelští vojáci od začátku velké ofenzívy na obsazení severního města postupně srovnávají se zemí výškové budovy.
Katar slibuje, že bude zprostředkovávat mír v Gaze navzdory izraelskému útoku
Navzdory tomuto útoku Izraele Katar tvrdí, že bude spolu s Egyptem a USA pokračovat ve své roli zprostředkovatele a snažit se prosazovat mír v Gaze.
Katarský premiér také zopakoval, že útok byl porušením Charty OSN, flagrantním porušením mezinárodních norem a nemůže zůstat nepotrestán.
Katar vydává mnoho silných prohlášení a ujišťuje, že i přes tuto izraelskou agresi bude pokračovat ve zprostředkování.
To však nezpochybňuje skutečnost, že tlak ze strany Izraele je stále velmi patrný, jak dokazují prohlášení premiéra Benjamina Netanjahua z posledních několika dní, že žádný člen Hamásu, žádný vůdce Hamásu není nikde v bezpečí a že si Izrael vyhrazuje právo postavit je před soud. To by naznačovalo, že navzdory ujištěním ze strany USA, že k podobnému útoku na Katar již nikdy nedojde, vůdci Hamásu ještě nejsou mimo izraelský zaměřovač.
Hamás tvrdí, že svět a region se nacházejí v „kritickém bodě“
Před pondělním summitem arabských a islámských vůdců v Dauhá člen politického úřadu Hamásu Basem Naim zdůrazňuje, že izraelský útok na Katar „opět prokázal zrádnou povahu sionistického nepřítele, který nerespektuje smlouvy ani dohody“.
Ve svém prohlášení Naim uvedl, že region a svět se nyní nacházejí v „kritickém bodě“ a buď umožní Izraeli pokračovat v jeho řádění a znesvěcování, nebo se sjednotí, aby ukončili „zákon džungle zavedený Netanjahuem a jeho fašistickou vládou“.
„Doufáme, že summit přinese jednotný a rozhodný arabsko-islámský postoj a jasná a konkrétní opatření,“ uvedl, včetně ukončení války, zrušení izraelské blokády Gazy a „přerušení všech vztahů s touto zločinnou entitou“.
Rostoucí akce proti izraelským útokům na Blízkém východě
„USA si musí uvědomit, že po celém světě jsou uraženy dvě miliardy muslimů a že to je teprve začátek. Nejde jen o útok na Katar, jde o pokračování destabilizace celého regionu,“ řekl Adnan Hayajneh, profesor mezinárodních vztahů na Katarské univerzitě
„Jde o útok na Sýrii, na Jemen, pokračování útoků na Libanon – dosud sedm zemí. A zdá se mi, že Netanjahu má biblickou filozofii, že musí vytvořit takzvané ‚království Izrael‘, velký Izrael,“ dodal.
Na schůzce v Dauhá Hayajneh vysvětlil, že otázkou bude, do jaké míry se země Blízkého východu mohou spoléhat na USA, pokud jde o jejich bezpečnost, a zároveň pokračovat ve svých vztazích s Washingtonem.
Španělský premiér vítá pro-palestinské protesty při cyklistickém závodě jako „zdroj hrdosti“
Španělský premiér Pedro Sanchez říká, že pro-palestinské demonstrace na cyklistickém závodě Vuelta a Espana ho naplnily „hrdostí“.
Protesty, které se zaměřily na tým Israel-Premier Tech kvůli válce v Gaze, narušily několik etap jednoho ze tří velkých cyklistických závodů a vyvolaly pochybnosti o tom, zda bude možné 21denní závod dokončit.
Ve svém prvním komentáři k těmto akcím Sanchez vyjádřil „uznání a plný respekt vůči sportovcům, ale také obdiv k lidem, jako jsou Španělé, kteří se mobilizují za spravedlivé věci, jako je Palestina“.
„Španělsko dnes září jako příklad a zdroj hrdosti, příklad pro mezinárodní společenství, které vidí, jak Španělsko dělá krok vpřed v oblasti ochrany lidských práv,“ řekl na shromáždění Socialistické strany v Malaze.
Přesto úřady zvýšily bezpečnostní opatření pro dnešní finále v Madridu a nasadily 1 100 policistů.
Šéf OIC vyzývá k jednotnému úsilí v boji proti regionálním útokům a k prosazování palestinské státnosti
Hissein Brahim Taha, generální tajemník Organizace islámské spolupráce (OIC), zdůraznil potřebu společného úsilí k prevenci budoucích útoků v regionu a prosazení palestinské státnosti.
„Probíhající státní terorismus proti obyvatelům regionu nás nutí vypracovat rezoluci pro Valné shromáždění OSN, aby se ukončily tyto praktiky, porušování práv a zločiny proti palestinskému lidu a prosadilo se řešení dvou států,“ řekl Taha.
„Všechny členské státy účastnící se tohoto summitu jsou přesvědčeny, že arabsko-islámská spolupráce musí být upevněna. Úsilí musí být jednotné a společné tváří v tvář všem těmto výzvám.“
Šéf Arabské ligy kritizuje „agresivitu“ Izraele a nekontrolované „válečné zločiny“
Izraelské síly vtrhly do školy a zaútočily na úředníky ve Starém městě v Jeruzalémě
Izraelské síly vtrhly do základní školy pro dívky al-Khader ve Starém městě Jeruzaléma a napadly starostu Ahmada Salaha, předsedu rodičovské rady a člena městské rady Issama Naima, informuje agentura Wafa.
Mahmoud Abdullah, předseda rodičovské rady ve školách al-Khader Unified Schools, uvedl, že izraelské síly vtrhly do základní školy v době, kdy žáci odcházeli.
Abdullah dodal, že vojáci ho, Salaha a Naima zbili pažbami pušek a rukama, což jim způsobilo modřiny.
Dodal, že vojáci vyhrožovali uzavřením všech sedmi škol.
Školní komplex byl opakovaně napaden izraelskými silami, které se zaměřují jak na žáky, tak na žákyně.
Katarský premiér vystoupil na setkání v Dauhá. Zde je shrnutí toho, co řekl:
Diskuse