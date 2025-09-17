Kreml vyzval k rozchodu s nadějemi na brzké ukončení války
17. 9. 2025
"Chci vám připomenout slova prezidenta Trumpa, který také řekl, že si nejprve myslel, že to bude možné vyřešit v určitém bodě, ale pak si uvědomil, že je na to potřeba více času," citovala agentura TASS Peskovova slova.
Podle Peskova se Evropané "vměšují" do ukončení války, a to "není pro nikoho žádným tajemstvím". "Ruská strana zůstává připravena následovat cestu mírového dialogu," ale v rozhovorech došlo k pauze, řekl.
Ruské požadavky podle zdrojů agentury Reuters jsou, aby se Ukrajina dobrovolně vzdala území Luhanské a Doněcké oblasti, které stále kontroluje. Na oplátku je Kreml připraven zastavit válku podél frontové linie v Záporožské a Chersonské oblasti, kterou původně také požadoval zcela převést pod svou kontrolu.
Putin také požaduje, aby se Ukrajina zřekla členství v NATO, chce právně závazné záruky expanze vojenské aliance vedené USA mimo východ, neutralitu Ukrajiny, omezení velikosti jejích ozbrojených sil a nerozmístění západních jednotek na jejím území, a to ani jako mírových sil.
Donald Trump, který během volební kampaně slíbil ukončit válku do 24 hodin, a po setkání s Putinem na Aljašce oznámil své rozhovory s Volodymyrem Zelenským, je v poslední době stále pesimističtější ohledně vyhlídek na urovnání, uvedly zdroje v Bílém domě pro NBC News.
Trump podle nich zatím účast na jednáních neodmítl, ale v dohledné době neočekává ani konec války, ani summit Putin-Zelenskyj.
Zároveň Trump nechce zničit vztahy s Putinem, protože věří, že vůdci dvou největších jaderných mocností by neměli být ve válce, říkají zdroje NBC. A navíc si chce zachovat možnost být prostředníkem při urovnání konfliktu a zanechat za sebou páky tlaku na Moskvu i Kyjev.
Zdroj v ruštině: ZDE
