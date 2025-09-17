Americká armáda přijela sledovat cvičení Ruska a Běloruska, jež připravuje jaderný útok na Evropu
Manévry, které začaly 12. září, vypracují "plány použití jaderných zbraní" a raket Orešnik. Také je studují zástupci dvou dalších zemí NATO - Turecka a Maďarska, poznamenalo ministerstvo.
"Praktické působení vojsk na cvičišti u Borisova sleduje 17 vojenských a diplomatických misí cizích států z Ázerbájdžánu, Maďarska, Vietnamu, Íránu, Kazachstánu, Číny, Kuby, Ruska, Srbska, Spojených států, Súdánu, Turkmenistánu, Turecka, Zambie, Zimbabwe, Peru, Indonésie. Dnes jsou na cvičišti zástupci 23 států," uvedlo ministerstvo v prohlášení. Běloruské úřady také zveřejnily záběry, na kterých dva američtí důstojníci v uniformách děkují ministru Viktoru Chreninovi za pozvání a potřásají mu rukou.
"Ukážeme vám vše, co vás zajímá. Cokoli chcete. Můžete jít a vidět všechno osobně, mluvit s lidmi," citovala agentura Reuters Chrenina před americkými zástupci, kteří s novináři nemluvili.
Ministerstvo obrany Běloruska také poznamenalo, že na cvičení je přítomen zástupce Centra pro předcházení konfliktům OBSE, který přijel s osobním souhlasem generálního tajemníka organizace (jeho jméno nebylo uvedeno). "Dali jsme tomuto zástupci příležitost navštívit všechny vojenské jednotky účastnící se tohoto cvičení, všechna cvičiště a také hovořit s vojákem jak Běloruské republiky, tak Ruské federace," uvedla běloruská armáda.
Cvičení Západ-2025 se konají od 12. do 16. září. Manévrů se podle běloruského ministerstva obrany účastní 7 000 vojáků: 6 000 z nich z Běloruska a asi 1 000 z Ruské federace. Dříve, na pozadí akcí Minsku ke zlepšení vztahů se Spojenými státy, prezident Alexandr Lukašenko oznámil stažení většiny manévrů od hranic se západními zeměmi hluboko na území Běloruska.
V srpnu Chrenin řekl, že během cvičení se předpokládá "plánování použití" jaderných zbraní a raketového systému Orešnik. Tato opatření jsou "reakcí na militarizaci" v blízkosti hranic země, zejména na vytvoření skupiny 30-34 tisíc vojáků v Polsku, tvrdil ministr.
