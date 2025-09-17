Podle lékařských zdrojů bylo v úterý v Gaze zabito nejméně 101 Palestinců, většina z nich v městě Gaza
Izraelské lidskoprávní organizace vyzvaly izraelské politiky, aby zrušili příkazy k hromadné evakuaci města Gaza, protože podle nich „porušují mezinárodní právo a představují nucené vysídlení a etnické čistky“ a jejich cílem je „vykořenit unavené a hladovějící obyvatelstvo, které nemá kam utéct“.
Lékařské zdroje v Gaze oznámily, že v úterý mezi půlnocí a 18:30 místního času bylo v pásmu Gazy zabito 101 lidí. Z těchto obětí bylo podle zdrojů 86 převezeno do nemocničních márnic v Gaze, devět do centrální Gazy a šest do jižní oblasti.
Organizace civilní obrany v Gaze uvedla, že od zahájení ofenzívy izraelské armády minulý měsíc bylo z města Gaza vysídleno přes 150 000 lidí, z nichž 70 000 přišlo o své domovy. Organizace dodala, že od pondělní noci izraelská armáda provedla ve městě desítky útoků.
Mluvčí izraelské armády Effi Defrin uvedl, že dosud bylo z města Gaza evakuováno přibližně 350 000 lidí. Ministerstvo informací Hamásu odhadlo počet vysídlených osob na 190 000 a uvedlo, že v oblasti Muwasi v současné době žije přibližně 800 000 lidí.
Ministerstvo uvedlo: „Izrael se snaží vtěsnat více než 1,7 milionu lidí do této oblasti, která postrádá základní infrastrukturu nezbytnou pro přežití – nemocnice, vodu, jídlo, přístřeší, elektřinu nebo vzdělání.“
Palestinská média informovala, že mnoho vysídlených obyvatel si nemůže dovolit přepravit své věci a je nuceno nést pouze to, co unese na dlouhé vzdálenosti.
Minulý pátek IDF téměř zdvojnásobila oblast určenou jako bezpečnou pro civilisty v Gaze, podle prohlášení vydaného mluvčím IDF v arabštině, Avichayem Adraee. Obyvatelé města Gaza nyní mohou zůstat v centrální oblasti táborů na jihu města, kromě jižnější oblasti Muwasi. Tímto rozšířením se oblast bezpečná pro civilisty zvětšila z 43 km² na 78 km², což však stále představuje pouze 21 % pásma Gazy.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v poledne oznámilo, že za posledních 24 hodin bylo při ostřelování IDF zabito 59 lidí a 386 bylo zraněno. Od začátku konfliktu dosáhl podle ministerstva celkový počet obětí 64 964 mrtvých a 154 312 zraněných. Kromě toho za posledních 24 hodin zemřely tři osoby, včetně jednoho dítěte, na hlad nebo podvýživu.
Ministerstvo uvedlo, že v zbývajících funkčních nemocnicích v Gaze panuje extrémní přeplněnost. „Lékařské týmy pracují s omezenými zásobami základních léků a vážný nedostatek krve zvyšuje rizika při poskytování neodkladné péče zraněným,“ uvádí se v prohlášení.
Dr. Mohammad Abu Salima, ředitel nemocnice Al-Shifa, oznámil, že kvůli nedostatku kapacit bylo šest předčasně narozených dětí umístěno do jednoho inkubátoru. „Tyto děti nemohou být ošetřeny v žádné jiné nemocnici v pásmu,“ řekl. „Jejich životy jsou v reálném nebezpečí.“
Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly izraelského ministra obrany, náčelníka generálního štábu, koordinátora vládních aktivit na územích a generálního prokurátora, aby zrušili příkazy k hromadné evakuaci z města Gaza.
Skupiny včetně Asociace pro občanská práva v Izraeli, Lékaři za lidská práva, Gisha a Adalah uvedly, že tyto rozkazy „porušují mezinárodní právo, jsou zjevně nelegální a představují nucené vysídlení a etnické čistky“. Zdůraznily, že rozkazy se zaměřují na oblast, která již čelí rozsáhlému hladomoru, a jejich cílem je „vykořenit unavené a hladovějící obyvatelstvo, které nemá kam utéct“.
