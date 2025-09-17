Argentina "zváží" vyslání armády na Ukrajinu
"O takových tématech se diskutuje na vysoké politické úrovni, ale pokud budou k zajištění bezpečnosti na Ukrajině potřeba argentinské ozbrojené síly, prezident bude nepochybně připraven takovou možnost zvážit," řekl diplomat. Poznamenal, že Argentina se již dříve účastnila mírových misí Modrých přileb Organizace spojených národů (OSN) a poskytovala své vojenské síly. "O tom lze diskutovat i v souvislosti se současným konfliktem na Ukrajině," řekl Vieira. Argentinské pozemní síly mají více než 40 tisíc vojáků, od roku 1994 byl systém branné povinnosti v ozbrojených silách země zrušen.
V Buenos Aires se drží stanoviska, že prezidenti Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj by měli "dospět ke vzájemnému porozumění a udržitelnému míru". Argentinský prezident Javier Milei chce, aby byl v regionu nastolen mír a aby byly všechny rozpory vyřešeny bez použití síly, řekl argentinský velvyslanec.
Minulý týden Putin v komentáři k možnosti rozmístění zahraničních vojsk na Ukrajině řekl, že by se staly "legitimním cílem úderu" ruské armády. Podle něj v případě dlouhodobého míru nebude potřeba rozmisťovat na území Ukrajiny zahraniční kontingenty. Zdroje agentury Reuters již dříve uvedly, že Kreml je připraven přistoupit k mírovému urovnání pouze v případě, že budou splněny podmínky, které jsou pro Ukrajinu vědomě nepřijatelné, včetně například úplné vzdání se Kyjeva území Donbasu, která dosud nejsou okupována ruskými ozbrojenými silami, a také zákaz vstupu Ukrajiny do NATO.
Zdroje NBC již dříve uvedly, že kontrola nad demilitarizovanou nárazníkovou zónou mezi Ruskou federací a Ukrajinou v případě mírové smlouvy by mohla být svěřena armádě jedné nebo více zemí, které nejsou členy NATO, jako je Saúdská Arábie nebo Bangladéš. O takovém plánu nyní diskutují armády zemí spojených s Ukrajinou, včetně Spojených států.
