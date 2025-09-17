Situace s vyloučenými lokalitami se zhoršuje a podle ministra je stát bezmocný
17. 9. 2025 / Boris Cvek
Cituji z webu ČT24: „Potvrzuje se, že rychleji nyní rostou mzdy vysokopříjmovým zaměstnancům, kteří mají zároveň vyšší sklon k úsporám. Jedná se podle mě o jeden z faktorů, proč se spotřeba domácností stále nachází pod rokem 2019. Pokud by mzdy rostly více plošně, tak by bylo oživení spotřeby ještě rychlejší.“
Z téhož zdroje se také dozvíme, že se zvětšují mzdové rozdíly mezi regiony a reálná kupní síla dosáhla (jedná se opravdu o růst!) roku 2020, což je prý historický rekord. Čili od roku 2020 jsme se, musíme konstatovat v roce 2025, vůbec neposunuli, ba posunuli jsme se z propadu někam do roku 2017 k roku 2020.
Chápu, že jásáme nad tím, že u nás chudoba není. Měří se to ovšem metodou, podle které by chudoba zanikla, kdyby všichni umírali hlady. No a pak jsou tu ty vyloučené lokality. V roce 2024 se meziročně situace zhoršila v 2 356 obcích, zlepšila se v 1 505 obcích, ve zbytku (2 395) se nezměnila. Podle ministra Kulhánka (ministr pro místní rozvoj za STAN) je stát bezmocný, ačkoli dělá, co může. Prý jsou ve hře vyšší síly. Za viníky označil pandemii COVIDu a válku na Ukrajině, tedy zdražení energií.
Cituji pana ministra: „„Musíme konstatovat, že ke zlepšení nedochází. Ne, že bychom se nesnažili, vstupují do toho ale okolnosti, které nejsme schopní ovlivňovat,“ sdělil.
Na Radiožurnálu pan ministr vykládal o tom, že problém je stále inflace. A to je, myslím, velmi důležité. Ono totiž to, že dnes máme inflaci kolem dvou tří procent, neznamená, že ceny se vrátily do roku 2020. Chudí lidé mohou nějakou dobu zvýšenou zátěž vydržet, ale když to trvá další a další roky, může to pro ně být zničující. Když vám daně nebo krize nebo jiná vyšší moc vezme jeden ze dvou automobilů Porsche, pořád se vám žije fajn, v luxusu, v pohodě. Když chudému vezmete byť jen malinko z toho, co má, může to být fatální. U nás ovšem nízkopříjmoví platí extrémně vysoké daně.
Na druhou stranu na Facebooku na mě dnes vykoukl titulek s tvrzením nějakého experta z Aktuálně: Češi jsou stále bohatší. Tak jo, ať tedy přispějí na záchranu demokracie a společenskou soudržnost vysokými daněmi. Nebo kdo vlastně zaplatí ty výdaje? Podle čerstvé zprávy z Radiožurnálu bude ministerstvo obrany potřebovat o sedm tisíc vojáků více pro plnění nových úkolů od NATO. Vyždímáme to z těch vyloučených lokalit? Promění většinu ČR ve vyloučenou lokalitu? Nebo se hraje o to, že tu ovládne Putin a daně bohatým ještě sníží, aby to bylo jako v Rusku?
