Britská televize oslaví Trumpovu návštěvu Británie speciálním pořadem, který bude podrobně analyzovat stovku jeho nejničivějších lží

16. 9. 2025

Channel 4 oslaví Trumpovu návštěvu Velké Británie „nejdelším nepřetržitým filmem jeho lží“

Televizní stanice věnuje středeční večerní program rozebírání nepravdivých nebo zavádějících výroků amerického prezidenta

Více než 100 nepravdivých  výroků Donalda Trumpa bude Channel 4 rozebírat v souvislosti s jeho státní návštěvou v Británii  v rámci pořadu, který stanice popisuje jako „nejdelší nepřetržitý výběr nepravd, lží a zkreslení, jaký kdy byl v televizi odvysílán“.

Americký prezident by měl do Velké Británie dorazit v úterý večer. 

Channel 4  věnuje svůj středeční večerní program rozebírání toho, co popisuje jako lži, které Trump vyslovil od svého nástupu do úřadu, v pořadu, který podle zasvěcených zdrojů potrvá několik hodin.



 
Pořad Trump v The Truth, který začíná ve 22:00, by měl pokrýt vše od falešného tvrzení prezidenta, že jeho administrativa „zabránila odeslání 50 milionů dolarů do Gazy na nákup kondomů pro Hamás“, až po jeho vyvrácené tvrzení, že Ukrajině poslal více než 300 miliard dolarů na válečnou pomoc.

Očekává se, že budou prozkoumány i menší, ale podobně lživá tvrzení o ceně vajec a dopadu imigrace. Program by také mohl způsobit potíže během Trumpovy cesty do Británie, pokud by se pokusil prozkoumat jeho tvrzení o jeho vztahu s zesnulým pedofilem Jeffreyem Epsteinem.

Trump popřel, že vytvořil  ilustrované přání  Epsteinovi, a žaluje Wall Street Journal za jeho zprávu o tomto dokumentu, který byl mezitím zveřejněn.


„Donald J. Trump miluje psaní historie,“ řekl Ian Katz, šéf programu Channel 4. „Ve středu Channel 4 udělá právě to: ukážeme to, co považujeme za nejdelší nepřerušený sled nepravd, lží a zkreslení, jaký kdy byl v televizi vysílán.

Doufáme, že to divákům připomene, jak dezorientujícím a nebezpečným se svět stává, když nejmocnější muž na Zemi projevuje malou úctu k pravdě. A pokud se prezident Trump rozhodne po státním banketu sledovat tento pořad, možná si ujasní několik mylných představ.“

Jedná se o nejnovější pokus Channel 4 vrátit se ke svým revolučním kořenům,  bojuje o relevanci v rychle se měnící mediální krajině, ve které se mladší diváci odklánějí od tradičních vysílatelů k digitálním platformám. 

Channel 4 opakovaně zdůrazňoval své rozhodnutí vysílat dokument Gaza: Doctors Under Attack, který BBC odmítla s tím, že „riskuje vytvoření dojmu zaujatosti“. Channel 4 čelil také kritice za dokument 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, který po dobu šesti měsíců sledoval pornohvězdu.

Katz nedávno kritizoval to, co nazval „stále bojácnějším vysílacím prostředím“ ve Velké Británii.

