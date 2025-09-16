Britská televize oslaví Trumpovu návštěvu Británie speciálním pořadem, který bude podrobně analyzovat stovku jeho nejničivějších lží
16. 9. 2025
In a world first we will broadcast over 100 untruths back to back, with each extensively fact checked.— Channel 4 (@Channel4) September 15, 2025
Donald Trump v The Truth. Wednesday 10pm. pic.twitter.com/3sSbZ1T2qm
Televizní stanice věnuje středeční večerní program rozebírání nepravdivých nebo zavádějících výroků amerického prezidenta
Více než 100 nepravdivých výroků Donalda Trumpa bude Channel 4 rozebírat v souvislosti s jeho státní návštěvou v Británii v rámci pořadu, který stanice popisuje jako „nejdelší nepřetržitý výběr nepravd, lží a zkreslení, jaký kdy byl v televizi odvysílán“.
Americký prezident by měl do Velké Británie dorazit v úterý večer.
Channel 4 věnuje svůj středeční večerní program rozebírání toho, co popisuje jako lži, které Trump vyslovil od svého nástupu do úřadu, v pořadu, který podle zasvěcených zdrojů potrvá několik hodin.
The special will catalogue over 100 of Trump’s lies and falsehoods, with “brief text-based fact-checks, offering viewers the truth behind the tweets, speeches and soundbites.”— Rolling Stone (@RollingStone) September 15, 2025
Details: https://t.co/V1PDyv1WND pic.twitter.com/IV8sMSwQcj
Pořad Trump v The Truth, který začíná ve 22:00, by měl pokrýt vše od falešného tvrzení prezidenta, že jeho administrativa „zabránila odeslání 50 milionů dolarů do Gazy na nákup kondomů pro Hamás“, až po jeho vyvrácené tvrzení, že Ukrajině poslal více než 300 miliard dolarů na válečnou pomoc.
Očekává se, že budou prozkoumány i menší, ale podobně lživá tvrzení o ceně vajec a dopadu imigrace. Program by také mohl způsobit potíže během Trumpovy cesty do Británie, pokud by se pokusil prozkoumat jeho tvrzení o jeho vztahu s zesnulým pedofilem Jeffreyem Epsteinem.
„Donald J. Trump miluje psaní historie,“ řekl Ian Katz, šéf programu Channel 4. „Ve středu Channel 4 udělá právě to: ukážeme to, co považujeme za nejdelší nepřerušený sled nepravd, lží a zkreslení, jaký kdy byl v televizi vysílán.
Doufáme, že to divákům připomene, jak dezorientujícím a nebezpečným se svět stává, když nejmocnější muž na Zemi projevuje malou úctu k pravdě. A pokud se prezident Trump rozhodne po státním banketu sledovat tento pořad, možná si ujasní několik mylných představ.“
