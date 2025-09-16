Marco Rubio říká, že diplomatické řešení pro Gazu nemusí být reálné
16. 9. 2025
Americký ministr zahraničí se tak vyjádřil během návštěvy Izraele na tiskové konferenci s Benjaminem Netanjahuem.
V pondělí v Jeruzalémě americký ministr zahraničí Marco Rubio společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem prohlásil, že diplomatické řešení pro Gazu nemusí být reálné. Tato prohlášení přišla v době, kdy Izrael s plnou podporou USA pokračuje ve své genocidní válce v pásmu Gazy, soudí na webu Antiwar Dave DeCamp.
Marco Rubio vinil z neuzavření dohody Hamás, a to i přesto, že Izrael právě bombardoval představitele Hamásu v Kataru, která zprostředkovává jednání o příměří. Představitelé Hamásu uvedli, že útoky přišly v době, kdy se sešli, aby projednali nejnovější návrh příměří ze strany USA.
Izraelská média také informovala, že Netanjahu brání uzavření dohody a již nejméně sedmkrát zmařil uzavření smlouvy o příměří.
„Musíme si uvědomit, s kým máme co do činění, a to je skupina lidí, kteří zasvětili svůj život násilí a barbarství,“ řekl Rubio. „A když čelíte této tvrdé realitě, jakkoli bychom si přáli, aby existoval nějaký diplomatický způsob, jak to ukončit, a budeme jej i nadále hledat a věnovat se tomu, musíme být také připraveni na možnost, že se tak nestane.“
Rubio nekritizoval izraelské bombardování Kataru během jednání o příměří. Na otázku ohledně těchto útoků Rubio odpověděl: „Soustředíme se na to, co se děje teď, co se stane dál, jakou roli by Katar mohl hrát při dosažení výsledku, který povede nejen k ukončení nepřátelství, nejen k propuštění všech živých i mrtvých rukojmí, nejen k odzbrojení a eliminaci Hamásu, ale také k lepší budoucnosti pro obyvatele Gazy, což není možné, dokud Hamás existuje.“
O den dříve Rubio navštívil Západní zeď ve Starém městě na půdě okupovaného východního Jeruzaléma. „Myslím, že jeho návštěva zde je důkazem trvalosti a síly izraelsko-amerického spojenectví,“ řekl Netanjahu novinářům u zdi. „Je stejně silné a trvalé jako kameny Západní zdi, které se právě dotkl. Pod vedením prezidenta Trumpa a ministra Rubia a celého jejich týmu je toto spojenectví silnější než kdykoli předtím.“
