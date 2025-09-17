NATO v reakci na invazi bezpilotních letounů do Polska zahájilo operaci Eastern Guardian

17. 9. 2025

NATO oznámilo zahájení nové mise k posílení obrany východního křídla Evropy s názvem "Eastern Guardian". Podle generálního tajemníka aliance Marka Rutteho byla operace reakcí na nedávné vpády ruských dronů do polského vzdušného prostoru. "My, jako NATO, musíme jasně deklarovat naše odhodlání a schopnost bránit naše území, a to je to, k čemu je operace Eastern Guardian," řekl.

Podle generálního tajemníka aliance se k misi již připojily Dánsko, Francie, Velká Británie a Německo a další země se k ní připojí v blízké budoucnosti. Podle tiskové zprávy NATO poskytne Dánsko dvě stíhačky F-16 a fregatu, Francie poskytne tři stíhačky Rafale a Německo pošle čtyři stíhačky Eurofighter. Rutte zdůraznil, že NATO nadále analyzuje okolnosti incidentu na polském nebi, ale ruské akce byly "bezohledné a nepřijatelné", bez ohledu na to, zda byly úmyslné nebo ne.

Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grinkevich řekl, že aliance je připravena bránit každý centimetr svého území. Operace Eastern Guardian byla podle něj koncipována jako flexibilní a komplexní, pokrývající celé východní křídlo – od baltských zemí až po Rumunsko a Bulharsko.

Grinkevich dodal, že mise zahrnuje nejen nasazení statických sil, ale také adaptivní přístup, který umožňuje rychle reagovat na vznikající hrozby. "Na východním křídle budeme neustále upravovat naše postavení, abychom nejen zaskočili nepřítele, ale také rychle reagovali na konkrétní výzvy," vysvětlil vojenský velitel.

