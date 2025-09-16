USA, Že prý prosazují "svobodu projevu", přitom však lidi cenzurují a vyhazují ze zaněstnání za názory. Jak v Rusku
16. 9. 2025
Karen Attiah na psala na sociálních sítích o politickém násilí, o rasismu a o nutnosti konroly zbraní
Komentátorka listu Washington Post Karen Attiah byla propuštěna z novin kvůli příspěvkům na sociálních médiích o kontrole zbraní a rasové otázce po vraždě krajně pravicového komentátora Charlieho Kirka.
Attiahová (39) v příspěvku na Substacku popsala, že byla po 11 letech propuštěna z pozice komentátorky Washington Postu za to, že „se otevřeně vyjadřovala proti politickému násilí, rasovým dvojím standardům a americké apatii vůči zbraním“.
Deník podle ní obvinil „mé umírněné příspěvky na Bluesky z toho, že jsou ‚nepřijatelné‘, že jsou ‚hrubým porušením povinností‘ a ohrožují fyzickou bezpečnost kolegů – obvinění bez důkazů, která zcela odmítám jako nepravdivá“.
Attiah pokračovala: „Spěchali s mým propuštěním, aniž by se mnou vůbec mluvili. Jednalo se nejen o ukvapené překročení pravomocí, ale také o porušení samotných standardů novinářské spravedlnosti a přísnosti, po nichž Washington Post tvrdí, že je dodržuje.“
Práce komentátorky byla ohrožena poté, co se dostala do konfliktu s redaktorem Postu Adamem O'Nealem, bývalým redaktorem Economistu a deníku Wall Street Journal, který údajně nabídl finanční odškodné autorům, jejichž práce nyní prý neodpovídá redakčnímu zaměření novin vlastněných miliardářem Jeffem Bezosem.
Bezosova firma Amazon přispěla 1 milionem dolarů do fondu na inauguraci druhého prezidentství Donalda Trumpa, jehož byla Kirk spojencem. A Washington Post se rozhodl upustit od předvolební podpory jednoho z prezidentských kandidátů v listopadových volbách, které vyhrál republikán Trump, poté, co redakční rada novin hlasovala pro podporu demokratické kandidátky Kamaly Harrisové.
Ve svém příspěvku na Substacku Attiah poznamenala, že byla „poslední zbývající černošskou komentátorkou na plný úvazek“ v novinách a kritizovala, že Washington DC, „jedna z nejrozmanitějších oblastí v zemi, ... již nemá noviny, které by psaly pro lidi, kterým slouží“.
Attiah uvedla, že její propuštění je „součástí širšího očišťování akademické obce, podnikatelské sféry, vlády a médií od černošských hlasů – historického vzorce, který je stejně nebezpečný jako hanebný – a tragický“.
Washington Post má nyní od Bezose "redakční mandá, aby se názorová sekce novin zaměřovala na podporu a obranu „osobních svobod a volného trhu“.
V příspěvcích na Bluesky Attiahová vyjádřila lítost nad tím, že USA podle jejího názoru „akceptují a uctívají“ násilí páchané střelnými zbraněmi.
„Moje jediná přímá zmínka o Kirkovi byla jeden příspěvek – jeho vlastní slova zaznamenaná na papíře,“ uvedla ve svém dopise na Substacku. Dopis obsahoval screenshot příspěvku na Bluesky, který odkazoval na Kirkovu poznámku z roku 2023 o tom, že několik prominentních černošských žen „nemá dostatečnou mozkovou kapacitu, aby byly brány opravdu vážně.
„Musíte ukrást místo bělocha, aby vás brali alespoň trochu vážně.“
Attiah pokračovala, že poukazovala „na známý vzorec, kdy Amerika ignoruje úmrtí způsobená zbraněmi a projevuje soucit s bělochyi, kteří páchají a podporují politické násilí“.
K propuštění, které Attiah popsala, došlo poté, co mediální newsletter Status – s odvoláním na zdroje – v srpnu informoval, že odmítla nabídku odškodného. Stalo se tak také několik dní poté, co byl politický analytik MSNBC Matthew Dowd propuštěn za to, že Kirka – po jeho vraždě – popsal jako „konfliktní“ postavu, která prosazuje „nenávistné projevy“.
Někteří Dowda obvinili, že implicitně ospravedlňuje násilí proti Kirkovi, když řekl, že „nenávistná slova“ vedou k „nenávistným činům“. Dowd od té doby napsal, že jeho komentáře byly „špatně vyloženy“ a MSNBC podlehla tlaku „pravicové mediální chátry“.
V srpnu Washington Post zveřejnil názorový článek úředníka Trumpovy administrativy Jaye Bhattacharyi, v němž tvrdil, že rozhodnutí federálního ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb omezit podporu vývoje mRNA vakcín je„nezbytným“ krokem. Odborníci varovali, že tento přístup je mylný, protože mRNA vakcíny zachránily během pandemie Covidu-19 miliony životů.
Na redakční stránce byl také zveřejněn názor Jeanine Pirro, bývalé moderátorky konzervativní televizní stanice Fox News, která nyní působí jako okresní prokurátorka ve Washingtonu DC, která podporovala rozhodnutí administrativy nasadit jednotky národní gardy do ulic hlavního města, aby je údajně učinila bezpečnějšími – i když míra násilné kriminality ve městě je na nejnižší úrovni za posledních 30 let.
O'Neal údajně 14. července zaslal memorandum, v němž tvrdil, že jeho „hlavní prioritou bude výrazně zvýšit dosah a účinek naší práce“.
