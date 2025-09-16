Jsme „Super Sparta“: Netanjahu říká, že Izrael čelí izolaci a musí přejít k soběstačnosti
Netanjahovi se hodí tvrdit, že Izrael „čelí rostoucí diplomatické izolaci kvůli muslimské imigraci do Evropy a zahraničnímu vlivu na sociálních médiích“. Jeho genocida v Gaze zjevně nemá vůbec nic společného s postavením Izraele jako vyvrhele, že ne?
In unhinged speech, Netanyahu says Israel is facing "a type of isolation," will "need to develop weapons industries here. We're going to be Athens and super Sparta," and that "life is more important than the law"https://t.co/ASl5MpMYRv— Haaretz.com (@haaretzcom) September 15, 2025
Netanyahu conveniently says that Israel "faces growing diplomatic isolation due to Muslim immigration to Europe and foreign influence on social media." His genocide in Gaza couldn't have anything to do with Israel's pariah status, could it?https://t.co/lAgPKaDfuU— Kenneth Roth (@KenRoth) September 15, 2025
Ve svém projevu na ekonomické konferenci „Padesát států – jeden Izrael“, kterou pořádalo izraelské ministerstvo financí, se Netanjahu před největší delegací amerických zákonodárců, jaká kdy Izrael navštívila, vyjádřil, že Izrael se musí přizpůsobit této izolaci, mimo jiné výrobou zbraní, aby snížil svou závislost na cizích zemích.
Kromě vojenských úspěchů – zejména v souvislosti s hrozbami ze strany Íránu – Netanjahu varoval, že se objevují nové výzvy. „I když porazíte velmoc, na povrch se dostanou jiné síly. Odtud jdu na ministerstvo zahraničí; nebudu jmenovat jména,“ řekl. „Zamyslete se nad riziky. Rizika nezmizí, pouze se změní.“
Netanjahu přisoudil izolaci Izraele dvěma hlavním příčinám. Za prvé: „neomezená imigrace muslimských menšin do západoevropských zemí. Zatím nejsou v většině, ale [jsou] významnou, velmi hlasitou a bojovnou menšinou, která ovlivňuje vlády. Tyto věci mají vliv na vůdce. V soukromých rozhovorech to nepopírají.“
„Za druhé,“ dodal, „země jako Katar a Čína ovlivňují veřejné mínění prostřednictvím významných investic do sociálních médií. „To mění mezinárodní situaci Izraele; budeme do toho muset investovat obrovské částky,“ řekl.
„Je to druh izolace,“ řekl premiér. „Můžeme se z této izolace dostat? Ano – jsem zastáncem volného trhu, ale budeme muset mít určité známky autarkie,“ řekl s odkazem na soběstačnou ekonomiku.
Netanjahu však dodal, že Izrael se bude muset chovat jako „Sparta“, známá svými válkami se starověkými Athénami. „Budeme muset rozvíjet zbrojní průmysl. Budeme Athénami a super Spartou. V příštích několika letech nebudeme mít jinou možnost. Budeme se muset bránit a vědět, jak útočit na své nepřátele.“
„Nebudeme schopni schválit tyto obrovské projekty,“ dodal. „Musíme drasticky omezit byrokracii. Vím, že tato záležitost bude jako obvykle odmítnuta. Dojde k odmítnutí ze strany právníků. Život je ale důležitější než zákony. Nemáme čas. Musíme jednat velmi rychle, protože svět se pohybuje obrovskou rychlostí. Potřebujeme mnohem větší flexibilitu.“
Později se Netanjahu pokusil objasnit své výroky při rozhovoru s americkými zákonodárci na izraelském ministerstvu zahraničí. Premiér řekl, že Izrael se dokázal vymanit z obklíčení ze strany Íránu, ale dodal, že bude muset prolomit obklíčení „sociálních médií“, které prý "organizují především Katar a Čína".
Netanjahu řekl, že Izrael investuje značné prostředky, aby odrazil i toto obklíčení, a dodal, že snaha o bojkot Izraele je koordinovaná a že existuje organizovaný útok na legitimitu Izraele.
Západní Evropa je pod tlakem svých muslimských menšin, aby se připojila k tomuto obklíčení Izraele. „Některé [evropské země] zastavily dodávky zbraní. Můžeme se z toho dostat? Ano, můžeme. Jsme docela dobří ve výrobě zbraní.“
S odkazem na očekávané převzetí města Gaza izraelskou armádou Netanjahu řekl, že nastal čas vrátit se do Gazy, do místa, „kde to všechno začalo“.
Premiér dále uvedl, že úder na Írán odrazil hrozbu jak pro Izrael, tak pro USA, a dodal, že kdyby Izrael nezaútočil na Islámskou republiku, byl by zničen.
„A s námi zemře celý příběh, tři a půl tisíciletí trvající příběh židovského národa,“ řekl americkým zákonodárcům.
„Odstrčili jsme [íránskou hrozbu] od našich dveří a od dveří [Spojených států], protože Írán měl v plánu vyvinout balistické rakety, které by nejprve dosáhly hluboko do Evropy, pak 8 000 kilometrů. Přidejte další tři a jste na východním pobřeží.“
Netanjahu také řekl, že je odhodlán získat všechna rukojmí, jak živé, tak mrtvé, a také eliminovat Hamás. „V této věci nebudeme dělat kompromisy,“ řekl. „Právě teď jsme na pokraji vstupu do Gazy, porážky Hamásu a osvobození rukojmí. Nebylo to snadné.“
Zdůraznil, že pokud nebude Hamás eliminován: „Pokud Hamás zůstane, přeskupí se, zotaví se a znovu se vyzbrojí. A jak slibují, budou to dělat znovu a znovu a znovu.“
V reakci na to opoziční vůdce Yair Lapid řekl, že Netanjahuův výrok o izolaci je „šílený“.
„Izolace není osud, je to výsledek špatné a neúspěšné politiky Netanjahua a jeho vlády. Dělají z Izraele zemi třetího světa a ani se nesnaží situaci změnit,“ napsal v příspěvku na X.
