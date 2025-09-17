Ukrajina: Ruské jednotky začaly pronikat do Kupjansku plynovodem
Podle analytiků se vstupy do plynovodu nacházejí v oblasti Ruskem kontrolovaného města Liman (asi 8,5 km severovýchodně od okraje Kupjansku). Potrubím překračují "organizované skupiny" ruské armády řeku Oskol, dostávají se do vesnice Radkovka "bez vážných ztrát" a vstupují do lesů severně od Kupjansku, které jsou již pod kontrolou ozbrojených sil RF. "Poté se [ruská armáda] rozptýlí v Kupjansku a dostane se k železnici," vysvětlil DeepState.
Ruské jednotky vytvořily celou logistickou infrastrukturu v potrubí, na trase, po které trvá čtyři dny, než se dostane na okraj Kupjansku. Po cestě údajně vznikla "speciální místa pro odpočinek a zásobování jídlem" a k pohybu se používají speciální postele na kolech a elektrické koloběžky. Zároveň se tvrdí, že v samotném Kupjansku, jehož částečné dobytí oznámil před dvěma týdny náčelník generálního štábu Ozbrojených sil RF Valerij Gerasimov, již byly vytvořeny pozice pro vzlet ruských FPV dronů.
"Problémy vytváří také nedostatečná nucená evakuace místních obyvatel, kteří jsou nyní ve stejných domech s nepřítelem, což je důvod, proč mnoho míst nelze zničit. Kromě toho se s nimi místní obyvatelé dělí o jídlo...," uvedla společnost DeepState v prohlášení. Analytici upozornili na skutečnost, že jde o třetí takový případ, kdy ruští vojáci pronikli do ukrajinských pozic potrubím – po operacích u Avdijivky a Sudžy (v Kurské oblasti).
Podle interaktivní mapy DeepState je malý kousek na severu města již pod kontrolou ruských ozbrojených sil. Zároveň je v šedé zóně část území Kupjansku, velkého dopravního uzlu v Charkovské oblasti, na severozápadě a severovýchodě. Analytici z Amerického institutu pro studium války (ISW) potvrdili, že Rusko provedlo útoky severně od Kupjansku v oblasti Golubivky ve dnech 11. až 12. září; severovýchodně od města v oblasti Petropavlovky; a na jihovýchodě směrem na Kurylivku a Pišchane.
Podle velitele 429. samostatného pluku bezpilotních systémů Ozbrojených sil Ukrajiny "Achilles" Jurije Fedorenka si ukrajinské síly udržují plnou kontrolu nad Kupjanskem, i když ruské jednotky zesílily útoky na město. Ruská armáda se podle něj pokouší vstoupit do Kupjansku, překračuje Oskol na improvizovaných plavidlech a nemůže používat pontonové přechody. Rusové se také nadále pokoušejí dostat do města tím, že se oblékají do civilních šatů, řekl Fedorenko.
Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny uznal pokusy ruské armády o průchod do Kupjansku plynovodem. Podle generálního štábu východy nevedou přímo do města a jsou pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny. "V oblasti Kupjansku je několik plynovodů. Tři ze čtyř linek již byly poškozeny a zaplaveny, východ ze čtvrté je pod kontrolou obranných sil," uvedla armáda.
