Kdo si myslí, že vlastní pravdu, neliší se od totalitních režimů

16. 9. 2025 / Jan Čulík st.

Foto: Jan Čulík senior

Shodou okolností jsem dnes v souvislosti s článkem Fabiana Golga o děsivém chování kardinála Duky nalezl tuto polemiku s kardinálem Dukou, kterou napsal můj otec, Jan Čulík starší, dne 16. března 1995 - šest týdnů před svou smrtí.

Podle kardinála Miroslava Vlka musí být svoboda cenzurována pravdou.

Svoboda musí být cenzurována odpovědností. Je v tom jemný, ale důležitý rozdíl. Odpovědnost se mění podle okolností a je produktem lásky. Pravda ne, pravda je často krutá. Ostatně, Co je pravda? řekl pragmaticky už Pilát vědom si její relativity. Pravdu nevlastníme, pouze k ní vzlínáme a hledáme ji.
 

 Pravdu poznáváme vždy jen zčásti a tvoříme si takzvané pracovní pravdy, protopravdy, které nám umožňují existovat a řešit problémy na dané úrovni poznání, ale jsou to pravdy evolučního charakteru, schopné nahrazení a změny. Nově objevenou pravdu jsme pak povinni přijmout. Svět tak, jak ho vnímáme, se ovšem skládá pouze z těchto relativních protopravd. Na absolutní pravdu si činí nárok jen dogmatické metasystémy - odtud jejich arogance. Je pozoruhodné, že tuto moderní myšlenku, kterou rozvíjí ve své knize Smysl štěstí. (The Happiness Purpose, 1977) cambridžský vědec Edward de Bono, vyjádřil už roku 1410 slovy jana Viklefa Jan Hus:

Od počátku svého studia jsem si učinil zásadou, že kdekoliv poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor odůvodněný lépe, věda, že to, co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme.“ (Cituje Amadeo Molnár v knize. Na rozhraní věků, str. 11, Vyšehrad 1985.)

Znovu se tady ukazuje, že jako komunismus a nacismus baží po moci i církev. Získá-li ji, ukáže svou pravou netolerantní tvář, kterou dnes v bezmocnosti zakrývá.

Kdo si myslí, že pravdu vlastní, neliší se od totalitních režimů. Symbolem této fixní vždycky nutně lživé pravdy je uniforma, ať už jde o liturgický či řeholní šat nebo vojenský stejnokroj.

V předmluvě k Vyhaslému případu píše Graham Greene, oblast víry je černobílá šachovnice (básnický obraz Roberta Browninga), kde se střídá čtverec víry se čtvercem pochybností. Nikdo nemůže tvrdit, že boha stále přítomného a stále unikajícího definitivně našel; lze ho stále jen hledat - Greene se tu dovolává španělského existencialisty. Miguela de Unamuno - úzkostmi, s nejistotou, s pochybnostmi, ba dokonce se zoufalstvím. Bůh nalezený s konečnou platností je prázdná abstrakce, která už je vlastně jeho popřením. Intelektuální přístup teologům umrtvuje živou víru. Tajemství je pak motýl zabitý kyanidem, ztuhlý a přišpendlený do krabice.

16. 3. 1995

 

