Robert F. Kennedy Jr. a jeho útok na výzkum rakoviny
16. 9. 2025
čas čtení 10 minut
Robert F. Kennedy Jr. a spolu s ním Trumpova administrativa od návratu Donalda Trumpa k moci podnikají kroky, které stojí a budou stát řadu lidských životů. Kennedyho zásahy do zdravotnictví nejsou jen excentrické nápady – jde o systematickou snahu rozkládat instituce, které desítky let chránily veřejné zdraví nejen v USA, ale i ve zbytku světa, píše Vláďa Foltán.
O jeho útocích na CDC (Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a NIH (Národní instituty zdraví) jsem už psal, a pokud jste to nečetli, vřele doporučuju (mrknout můžete tady: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10232797903827415) – dává to základní představu o tom, co tenhle tmář rutinně vyvádí. Dnešní text je pokračováním téhle série a ukáže další krok na cestě zpět od seriózního vědeckého výzkumu směrem k pověrám, "selskému rozumu" a odmítání odbornosti.
Rušení grantů pro výzkum rakoviny a zásahy do odborných struktur
Administrativa Donalda Trumpa ve spolupráci s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. provádí v posledních měsících zásadní změny ve financování zdravotnického výzkumu, které vyvolávají širokou kritiku vědecké komunity. Podle nedávné reportáže New York Times (odemkl jsem vám ho, takže si to peklo můžete přečíst hezky sami: https://www.nytimes.com/.../cancer-research-grants-funds...) a dalších nezávislých zdrojů dochází k rušení či zmrazování stovek grantů, včetně těch, které se týkají rakoviny, HIV a neurodegenerativních onemocnění. Kritici varují, že dopady mohou být dlouhodobé a poškodit schopnost USA udržet tempo v medicínském výzkumu.
Zvládnete si tipnout, komu něco takového může udělat radost? Ale popojedeme...
Rušení a zmrazování grantů
Výzkumníci v řadě amerických institucí dostali oznámení o ukončení financování, a to i u projektů, které byly v pokročilé fázi nebo slibovaly významné klinické výsledky. Zvlášť citelně jsou zasaženy programy Národního onkologického institutu (NCI) a Národních ústavů zdraví (NIH).
Rušení grantů uprostřed běhu přitom naprosto logicky znamená zmařené investice, odklady klinických studií a riziko, že pacienti přijdou o přístup k experimentálním terapiím. Ve výsledku dochází minimálně k odložení případného vědeckého průlomu, v horším případně se pak dá mluvit rovnou o sabotáži snahy s nějakou konkrétní věcí bojovat a najít řešení. V podobných případech jde přitom naprosto bez přehánění o život.
Nová kritéria vyžadují, aby projekty prokazatelně směřovaly k "life-saving" výsledkům. Tento pojem však, překvapivě - ehm, není ze strany Kennedyho a jeho lidí jasně definován a umožňuje administrativě rozhodovat podle politických priorit.
Režijní náklady (indirect costs), které zajišťují infrastrukturu výzkumu (budovy, energie, administrativu), byly sníženy na 15 %. Tuhle větu si klidně přečtěte ještě jednou, mohu vás ujistit, že to číslo není překlep. Podle univerzit a výzkumných center to samozřejmě zcela zásadním způsobem ohrožuje jejich provoz.
Argumenty administrativy
RFK Jr. a jeho tým tvrdí, že dosavadní systém grantů byl roztříštěný, neefektivní a podporoval projekty s nízkým dopadem. Podle nich je cílem přesunout prostředky k výzkumům, které mají okamžitý přínos pro záchranu životů. Prostý fakt, že výzkum obecně je často běh na dlouhou trať, je pak ignorován.
V oficiální rétorice se často objevuje kritika "zbytečných" projektů, které se zaměřují na okrajová témata nebo skupiny obyvatel. Jinými slovy tu Trumpovi lidé natvrdo říkají, že pokud patříte k menšině z pohledu vašeho zdravotního stavu (a toho co vás ohrožuje), máte prostě smůlu. Přejeme vám hodně štěstí, sbohem.
Kennedy v duchu své dlouhodobé agendy, kterou velmi často neopírá o důvěryhodné vědecké studie, ale závěry různých pseudovědců, internetových osobností nebo neprokázaných okrajových teorií, zdůrazňuje také vliv toxických látek, chemikálií a ultra-zpracovaných potravin na lidské zdraví, což má být novou prioritou v grantové politice.
Kritika vědecké komunity
Odborníci varují, že tento přístup zásadně ohrožuje kontinuitu a nezávislost vědy.
Co se už nyní v praxi děje? Zásadní ranou pro vědeckou komunitu v USA (a ve výsledku pro celou zemi) je ztráta know-how a lidí. Některé laboratoře již propouštějí, mladí výzkumníci zvažují odchod do zahraničí nebo do komerční sféry.
Dalším problémem je politizace vědy. Definice "life-saving" může být zneužita k preferenci projektů, které odpovídají ideologickému zadání, nikoli vědeckému významu. Tímhle přístupem, kdy jsou vědecké instituce a odborníci z jeho strany zpochybňováni, se přitom Kennedy vůbec netají.
Pak tu máme nerovnosti ve výzkumu. Ohroženy jsou projekty zaměřené na zdravotní disparity, LGBTQ+ populaci a další zranitelné skupiny, které se obtížně prosazují v politických prioritách. Jak jsem psal nahoře, pokud máte smůlu a patříte v nějakém ohledu do menšiny, nejenže nejste priorita, jste vyloženě postradatelní.
Zpomalení pokroku je pak asi ta nejhorší okamžitá zpráva. U rakoviny, kde jsou projekty extrémně nákladné a dlouhodobé, hrozí výrazné zpoždění aplikace/výzkumu nových terapií a diagnostických metod.
Jde s tím něco dělat?
Některé kroky, které Kennedy provádí, byly napadeny soudní cestou. Federální soudy už zablokovaly část změn režijních nákladů a označily je za nezákonné. Kongres, zejména demokraté, ale i někteří republikáni, upozorňují na riziko ztráty amerického vedení v biomedicínském výzkumu a snaží se zajistit stabilizaci rozpočtů NIH a NCI. Když si pár dní zpátky Kennedy užíval grilování v Kongresu, naprosto perplex z něj byli i republikánští senátoři, zejména ti, kteří jsou lékaři.
Zásahy do odborných komisí
Rušení grantů přitom není jediným sporným krokem. RFK Jr. zároveň zasáhl do struktury poradních orgánů (psal jsem o tom už v jednom z minulých textů, ale pro pořádek rád připomenu). Výbor ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), který hraje klíčovou roli při doporučování vakcín, byl kompletně rozpuštěn s odůvodněním, že členové měli konflikty zájmů. Noví jmenovaní však často nemají srovnatelné odborné zkušenosti, v podstatě jde o lidi vybrané tak, aby šlo o Kennedyho věrné a odbornost v jejich nominaci hrála až podružnou roli.
Komise Make America Healthy Again (MAHA) má podle Kennedyho představ redefinovat priority zdravotní politiky. Kritici ale upozorňují, že se v ní objevují i osoby s kontroverzními či pseudovědeckými postoji a stejně jako u dalších jeho "poradních orgánů" tu nelze mluvit o odbornících. Vím, že to připomínat nemusím, ale vážně chci zdůraznit, že tady nejde o lidi, kteří mají řešit nějaké prkotiny. Tahle parta řeší zdravotnický systém, který se snaží rozložit. Přímo ohroženy jsou tu lidské životy.
Výše popsané kroky a přístup odborníci vnímají jako systematické oslabování role nezávislých expertů a posun k politickému řízení vědy. Vyděsila vás tahle věta? Měla by.
Dlouhodobé důsledky
Pokud budou současné trendy pokračovat, může dojít k odlivu talentů, zpomalení klinických inovací a oslabení důvěry veřejnosti ve vědecké instituce i doporučení zdravotních autorit. V oblasti výzkumu rakoviny to může znamenat méně klinických studií, menší dostupnost experimentálních terapií a celkové zpomalení pokroku, který je v posledních letech jedním z hlavních úspěchů americké medicíny. Vlastně bych se měl lehce poopravit. Tohle už se všechno totiž reálně děje.
Nejde tu jen o technické úpravy grantového systému, ale o zásadní redefinici role vědy ve zdravotní politice USA. Kritici varují, že pokud bude vědecký výzkum určován především politickou agendou, ztratí svou nezávislost i schopnost přinášet skutečně průlomové objevy. S ohledem na to, do jaké míry je svět vědy propojený a do jaké míry spoléháme na to, že odborné věci budou řešit odborníci, by nás z toho mělo mrazit. Tady nejde pouze o zdraví a budoucnost Američanů, jde i o nás samotné.
Bonus.
Pokud nemáte čas si článek z NYT projít celý, tak vám ho krátce shrnu. Příkladem toho, jaké dopady má Kennedyho vyvádění, je příběh profesorky Rachael Sirianni z University of Massachusetts Chan Medical School. Sirianni patří ve svém oboru mezi špičkové odborníky. Nejen v USA. Ve světě. Její práce zaměřená na výzkum dětské mozkové rakoviny se nicméně díky přístupu Kennedyho a spol. dostala do zásadního ohrožení zrušením schůzí pro posouzení grantů krátce po Trumpově inauguraci, což vedlo k zmrazení financí, zmenšení laboratoře a pozastavení slibných studií. K tomu se přidalo zmražení najímání dalších lidí a nová politika omezující náhrady nepřímých nákladů na 15 procent (zmínil jsem to na začátku), kterou univerzity v zoufalství právně napadly. Znovu připomínám, že Trumpova administrativa zrušila stovky milionů dolarů na výzkum rakoviny s odůvodněním podpory politicky motivovaných DEI iniciativ a navrhla snížení rozpočtu Národního institutu rakoviny z 7,2 miliardy na 4,5 miliardy dolarů. Tyto kroky představují doslova stranický útok na vědeckou a akademickou komunitu, která je převážně demokratická, bez jasného plánu na náhradu. Dosavadní systém je přitom prokazatelně funkční a v jeho rámci bylo dosaženo naprosto zásadních úspěchů. Díky desetiletím vládního financování zlepšil mj. šanci na přežití pacientů s rakovinou a vedl k inovacím v oblasti léčby HIV nebo třeba obligátním bojem s covidem (vakcíny).
220
Diskuse