Am Tag des heiligen Dyndy oder wenn Erdogan den Handel mit Russland blockiert, wird Trump Sanktionen gegen Russland verhängen

16. 9. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Präsident Trump hätte uns das im Frühjahr oder zumindest im August sagen sollen, als er Putin ein Ultimatum stellte. Am 8. August lief das Ultimatum aus und es sollten Sanktionen kommen, und wir waren verwirrt, weil keine Sanktionen kommen. Aber wir wussten nicht das Wesentliche! Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Die Vereinigten Staaten werden angeblich groß angelegte Sanktionen gegen Russland verhängen, aber nur unter der Bedingung, dass alle – alle! - NATO-Länder aufhören, russisches Öl und Gas zu kaufen. Das ist der Grund, warum Putin sich in Alaska so wohl fühlte. Stellen Sie sich vor, Orbán oder sogar Erdogan würden russisches Gas oder Öl lossagen! Stellen Sie sich vor, Trump würde wirklich wollen, dass sie das tun! Eher ruft er sie an und prahlt: Wir haben diese Narren wieder gelinkt, was? Das haben wir uns ausgedacht!

Nein, verschwenden wir nicht wirklich Trumps Zeit und Geduld. Solange wir nicht erwachsen werden, können die Vereinigten Staaten einfach nicht handeln. Bestimmt ist fair und korrekt, wie sonst. Wer um Gottes Willen könnte das von ihnen wollen? Was für eine Unüberlegtheit! Was erlauben wir und eigentlich als Hilfe für die Ukraine zu tun, solange Erdogan das russische Öl nicht blockiert, nicht wahr?

Es wird also keine Sanktionen geben. Die Frage ist, was wir sonst noch über andere Versprechungen, Garantien und Drohungen erfahren. Laut Telegraf versuchen die Vereinigten Staaten derzeit, sich Belarus anzunähern. Lukaschenko ist, wie Kim oder Putin, zweifellos eine Person, die Trump beeindruckt.

Es wäre ein ausgezeichneter Verbündeter der Vereinigten Staaten in Europa, ein Modell für ein neues Europa, ein neues Muster für Trumps geliebte extreme Rechte und eine großartige Brücke für das von Trump und Putin so begehrten Business zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Schließlich wird Trump die wirtschaftliche und materielle Unterstützung Russlands in seiner schwierigen Lage nicht nur auf den Schultern Chinas lassen, das wäre nicht rücksichtsvoll.







