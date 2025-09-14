Na svatého Dyndy aneb až Erdogan zablokuje obchod s Ruskem, tak Trump uvalí na Rusko sankce
14. 9. 2025 / Boris Cvek
Prezident Trump nám to měl říci hned na jaře nebo aspoň v srpnu, když dával Putinovi ultimátum. Osmého srpna ultimátum uplynulo a měly přijít sankce a my jsme byli zmateni, že žádné sankce nepřicházejí. Jenže to jsme nevěděli to podstatné!
Spojené státy prý zavedou proti Rusku rozsáhlé sankce, ale jen pod podmínkou, že všechny – všechny! – země NATO přestanou kupovat ruskou ropu a plyn. Proto byl Putin na Aljašce tak v pohodě. Představte si Orbána nebo dokonce Erdogana, jak se zbavují ruského plynu nebo ropy! Představte si Trumpa, že by to po nich opravdu chtěl! Spíše jim zavolá a pochválí se: to jsme ty hlupáky zase převezli, co? To jsme to vymysleli!
Ne, opravdu nemrhejme Trumpovým časem a trpělivostí. Dokud se sami nepochlapíme, tak Spojené státy jednat prostě nemohou. Určitě je to férové a správné, jak jinak. Kdo by to po nich proboha mohl chtít? Taková nerozvážnost! Co si to vlastně dovolujeme dělat něco na pomoc Ukrajině, dokud Erdogan neblokuje ruskou ropu, že?
Tedy sankce nebudou. Otázka je, co se ještě dozvíme ohledně jiných slibů, záruk, hrozeb. Spojené státy se podle Telegrafu snaží právě sblížit s Běloruskem. Lukašenko je podobně jako Kim nebo Putin nepochybně člověkem, který Trumpovi imponuje.
Byl by z něj výborný spojenec USA v Evropě, model nové Evropy, nový vzor pro Trumpem milovanou krajní pravici a skvělý most pro Trumpem i Putinem tolik vytoužený byznys mezi Ruskem a Spojenými státy. Přece Trump nenechá ekonomickou a materiální podporu Ruska v jeho složité situaci jen na bedrech Číny, to by nebylo ohleduplné.
