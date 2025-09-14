Charlie Kirk absolutně prohrál v diskusi s chytrými britskými studenty
14. 9. 2025
čas čtení 4 minuty
Ještě k pravicí obdivovanému ultrapravičákovi Charliemu Kirkovi. Americká - a česká - pravice ho obdivuje, jaký obrovský vliv měl na mladé Američany, že jich množství získal pro volební podporu Donalda Trumpa. Jenže ono se ukazuje, že zjevně měl vliv na nepříliš chytré mladé Američany. Když se letos na jaře Charlie Kirk účastnil diskuse na britské univerzitě v Cambridgi, v diskusi s tamějšími chytrými studenty brutálně prohrál na celé čáře. Videa z této debaty se virálně rozšířila po celém světě:
Překlad do češtiny viz níže:
CHARLIE KIRK je v této debatě poražen studentem z Cambridge. Dokázal vyhrát pouze debaty proti studentům prvního ročníku na komunitních vysokých školách. Nebyl žádným soupeřem pro studenty prestižních univerzit nebo skutečné intelektuály, jako je mladík v tomto videu...
CHARLIE KIRK gets owned by a cambridge student in this debate.— STREAMZY (@streamzy_app) September 13, 2025
he could only win debates against freshman students at community colleges.
he was no match for ivy-league students or actual intellectuals like the young man in this video...
pic.twitter.com/mBH5zry6pE
Student: Řekl jste, že je to založeno na Písmu a že věříte, že existují morální, objektivní a univerzální pravdy.
Charlie Kirk: Ano, existují. Vražda je špatná dnes a vražda byla špatná i před 2000 lety.
Student: Dobře, to se netýká stejného pohlaví, ale je to fakt. Chápu, co tím myslíte.
Charlie Kirk: Existují morální pravdy, které přesahují čas, místo a hmotu.
Student: Dobře, ale jen pro ujasnění, vy věříte, že to je v Bibli? V Bibli je napsáno, že muž nesmí spát s mužem, a proto...
Charlie Kirk: Opakuje se to také v celém Novém zákoně. V knize Matouš Ježíš znovu potvrzuje biblický standard pro Ameriku.
Student: Dobře, takže uvedu dvě velmi stručné poznámky. Za prvé, pokud se podíváme na Starý zákon samostatně, jen pro začátek jako příklad. Podívejme se na Exodus 35, 2, kde se píše, že pokud pracujete v sobotu, měli byste být popraveni. Pokud se podíváte na Leviticus 11.7, píše se tam, že pokud jíte vepřové maso, měli byste být popraveni. Pokud zasadíte dvě plodiny vedle sebe, měli byste být ukamenováni celou vesnicí. Pokud nosíte oblek, který máte na sobě právě teď, a který obsahuje dvě různá vlákna propletená do stejného saka, měl byste být upálen na hranici vlastní matkou. Nyní, podle této logiky, v Leviticus 18.22 se uvádí, že muž nesmí spát s mužem, proč se tedy také neupálíme na hranici? Proč se neukamenujeme k smrti?
(hurónský potlesk přítomných)
Podívejte se, jak Charlie Kirk naprosto propadl během debaty, kterou vedl v Cambridge. Když nestojí před náhodnými vysokoškolskými studenty, je zcela zřejmé, že nemá ponětí, o čem mluví. To se mi líbí!!!
WATCH Charlie Kirk get absolutely demolished during a debate he did in Cambridge. When he’s not facing random college students, it’s pretty clear he has no idea what he’s talking about. Love this!!! pic.twitter.com/rgu5eb0rqZ— Harry Sisson (@harryjsisson) May 22, 2025
Charlie Kirk: Můžete mi tedy říct, ve které africké zemi právě probíhá občanská válka?
Student: Věřte tomu nebo ne, vím o Súdánu.
Charlie Kirk: Dobře. A co jihovýchodní Asie, ve které zemi právě probíhají etnické čistky?
Student: Myanmar.
Charlie Kirk: Dobře. A máte silné názory na oba konflikty?
Student: Na rozdíl od vás se já snažím být informován o zahraniční politice. dojít k závěrům. Vy jste kulturní bojovník. Věřím, že až bude po všem, pane Kirku, lidé vás a lidi, které jste podporoval, budou vnímat jako zkorumpované, jako ty, kteří prodali zemi tomu, kdo dal nejnižší nabídku, a způsobili nenapravitelné škody zemi, kterou všichni v hloubi duše milujeme. Rozdíl? S tím se musíte smířit, pane Kirku.
(hurónský potlesk přítomných)
602
Diskuse