Zde je přesně popsáno, jak Tyler Robinson zavraždil Charlieho Kirka
13. 9. 2025
Všichni byli šokováni, když se ukázalo, že vrahem Charlieho Kirka nebyl transsexuální islamista-marxista, a to zejména lidé, kteří hledali záminku k zahájení občanské války a zavraždění všech politiků, aktivistů a komentátorů, s nimiž nesouhlasili.
Nyní známe totožnost vraha, protože nám ji sdělila FBI, a FBI se v těchto věcech nikdy nemýlí (kromě těch dvou případů, kdy zatkla nesprávného člověka, ale na to raději zapomeňme).
Každopádně FBI potvrdila, že podezřelým je milý bílý chlapec jménem Tyler Robinson, který pochází z dobré křesťanské rodiny registrovaných republikánů. Ukázalo se, že Tyler je heterosexuál, takže nemůžeme vinit ani jeho sexuální orientaci... ani jeho genderovou identitu... ani barvu pleti... ani náboženství... ani progresivní profesory.
Nebudu lhát, jsem fakt nasraná! Jestli FBI chtěla někoho falešně obvinit, proč to nemohl být radikální levičák s modrými vlasy a zájmeny v životopise? Tohle to všechno kazí.
Každopádně mám přístup ke všem podrobnostem té vraždy a jsem si jistá, že budete souhlasit, že je překvapivě bez dějových mezer, takže to nebudu zpochybňovat. To znamená, že nezbývá nic jiného, než poslat myšlenky a modlitby Charlieho dárcům a nasměrovat náš hněv jiným směrem.
Události toho osudného dne se odehrály následovně:
Vrah vstoupil na kampus univerzity v Utahu 10. září 2025 v 8:29 ráno. Univerzita má 1 600 bezpečnostních kamer a ani jedna z nich nezachytila jeho 48palcovou pušku Mauser 98 .30-06 s montovaným dalekohledem. Zachytily však, že měl na sobě několik různých oblečení... a několik různých tváří (gumové masky jsou dnes překvapivě sofistikované).
Vrah zastřelil Charlieho ze střechy vzdálené dvě stě metrů, chvíli poté, co dva muži dali zcela neškodné ruční signály. Vraždu provedl jediným výstřelem. To není špatné na 22letého mladíka, který se bál používat lovecké pušky svého otce.
Zatímco střelec prchal, jeden starý muž laskavě předstíral, že je vrahem, a sloužil tak jako dokonalá návnada. Někdo další se také choval, jako by byl vrahem, což způsobilo značný zmatek a vedlo k zatčení dvou podezřelých, kteří byli později propuštěni bez obvinění (předpokládá se, že v USA není trestné chovat se jako návnada během vraždy).
Záznamy z kamerového systému ukázaly, že vrah skočil ze střechy a utekl do lesa bez své obrovské pušky. Policie však byla vděčná, že později našla zbraň zabalenou v ručníku v obrovské krabici v lese. Jak si dokážete představit, to jim jejich práci velmi usnadnilo.
Konspirační teoretici považovali za podivné, že se zbraň mohla teleportovat do lesa, dokud FBI nevysvětlila, co se vlastně stalo:
Ukázalo se, že vrah se převlékl, vylezl na střechu s rozebranou zbraní, zbraň znovu sestavil, provedl vraždu jedinou ranou, zbraň znovu rozebral, znovu se převlékl, polovinu zbraně si dal do kalhot a polovinu do batohu, uprchl z místa činu a poté zbraň znovu sestavil a nechal ji v lese. Vrah byl dokonce tak laskavý, že na kulkách zanechal rytiny, které naznačují, že je „groyper“.
Ještě před dvěma hodinami jsem neměla tušení, co je to groyper, ale teď vím, že jsou to smrtelní nepřátelé Charlieho Kirka a pokud je naštvete, tak vás totálně zničí! Jsem nadšená, že teď můžu říct, že jsem velký groyper, takže si se mnou nezahrávejte, jasné?
FBI potvrdila, že vrah naplánoval útok se svými přáteli na Discordu, ale když Discord prohlásil, že na jejich serverech se žádná taková konverzace neodehrála, a FBI byla dotázána, proč nebyla provedena další zatýkání, vysvětlila, že vrah jednal sám. To není nijak podezřelé.
Jak vidíte, jedná se nyní o uzavřený případ a jelikož je podezřelý demograficky neškodný, nemůžeme jeho identitu využít k podnícení kulturní války, takže je bohužel čas jít dál.
V dalších zprávách bych ráda poblahopřála Benu Shapirovi k tomu, že se stal novým lídrem Turning Point USA a vrátil jej na jeho právoplatné místo jako bezvýhradného služebníka Izraele.
