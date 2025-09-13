Channel 4 News: Ultrapravicová demonstrace v Londýně
13. 9. 2025
Moderátor, Channel 4 News, sobota 13. září 2025: Napětí a násilí při shromáždění nejméně 100 000 demonstrantů v centru Londýna, které zorganizovala krajní pravice. Dobrý večer. Po týdnech protestů proti imigraci, s vlajkami Unie a anglickými vlajkami svatého Jiří po celé Anglii se nyní konalo velké shromáždění organizované krajní pravicí v centru Londýna. V posledních dvou hodinách došlo k menším nepokojům a Scotland Yard uvedl, že někteří policisté byli napadeni.
Ačkoli chtěli, aby to byla největší demonstrace, jakou Londýn kdy zažil, nestalo se tak. Ale takzvaná demonstrace pod názvem Unite the Kingdom. Sjednoťte Království byla významnou událostí. Policie odhaduje, že na shromáždění v centru Londýna pochodovalo více než 100 000 demonstrantů. Organizoval ji krajně pravicový aktivista Stephen Yaxley-Lennon, známý jako Tommy Robinson, a zaznělo mnoho poct zavražděnému pravicovému americkému influencerovi Charliemu Kirkovi. Amelia Jen podává zprávu.
Reportérka: Dlouho organizovaný pochod Tommyho Robinsona s názvem Unite the Kingdom (Spojme království) měl náboženský podtext, někteří lidé přinesli kříže, jiní se oblékli jako členové středověkých řeholních řádů. Ano, je to příjemná atmosféra. Pokud bojujete za svou svobodu, zvedněte oči a křičte! Projevy byly zahájeny recitací modlitby Páně.
"Otče náš, který jsi na nebesích..."
Tommy Robinson, bývalý člen ultrapravicové British National Party, BNP, který založil a poté opustil jinou krajně pravicovou stranu English Defence League, EDL, řekl shromážděným ve Whitehallu, v centr u Londýna, že jsou součástí kulturní revoluce. Podle policie se akce zúčastnilo kolem 110 000 lidí. Nad dnešním děním se vznášel dlouhý stín kontroverzního konzervativního influencera Charlieho Kirka, který byl v úterý zastřelen při projevu na univerzitě v Utahu. Většina lidí, se kterými jsme mluvili, hovořila o tom, co považují za britské hodnoty a o imigraci, včetně tohoto konzervativního radního:
„A tady mávám vlajkou jménem britské kultury a britského národa.“
Konzervativní vedení i strana Reform se této demonstraci vyhnuly, protože považují Tommyho Robinsona, Stephena Yaxley-Lennona, za příliš extrémního. Ale vy jste tady. Záleží na tom?
„Ne, myslím, že cestou sem jsem potkal řadu lidí, kteří jsou tu ze stejných důvodů jako já. Zdá se, že jde o oboustrannou politiku. Pro ně je to dobré, ale my nesmíme říkat, co si myslíme, je to naše země a myslím, že bychom v tom měli mít nějaké slovo.“
A když říkáte „oni“, koho tím myslíte?
"Nelegální imigranty." (Pozn. red.: Žádní imigranti nejsou ilegální, podle Ženevských dohod má každý uprchlík právo překročit jakékoliv hranice a zažádat o azyl.)
Žena: „Nemám nic proti imigrantům, těm legálním, ale ti nelegální dostávají všechno.“
Reportérka: Na druhé straně města protidemonstranti z hnutí Stand Up to Racism, Postavme se proti rasismu, vedeni osobnostmi z levice a odborů, popisují tuto demonstraci jako festival nenávisti krajní pravice.
„Myslím si, že je opravdu důležité využít každou příležitost, abychom se všichni postavili proti tomuto strašnému vzestupu pravice a fašismu obecně. A jsem opravdu rozzlobená, že vláda nedělá absolutně nic, aby tomu zabránila nebo se proti tomu vyjádřila.“
Bylo nasazeno více než 1000 policistů, ale navzdory policejní kontrole sterilní zóny mezi oběma skupinamiMmetropolitní policie uvedla, že dav demonstrantů z pravicové demonstrace Unite the Kingdom ji na několika místech prolomil a snažil se dostat k demonstrantům Stand up to racism, přičemž někteří útočili na policisty projektily. Policejní šéfové varovali před rostoucím napětím a polarizací v létě, kdy podle nich vedoucí představitelé komunit šíří dezinformace na sociálních médiích. Dodávají, že ti, kteří jsou u moci, musí přemýšlet o tom, jak snížit napětí, o síle slov, o něčem, co je tak často zpochybňováno ze všech stran.
"Ale místo propagace kosmetických značek nebo dietních čajů tito mladí influenceři prodávali ideologii krajní pravice."
"Američané si uvědomili, že se nemohou spoléhat na ochranu vlády a že naše ústava chrání naše právo bránit se tváří v tvář zlu."
A během posledních několika minut se bývalý poradce amerického prezidenta a miliardář Elon Musk připojil k tomuto krajně pravicovému shromáždění v Londýně prostřednictvím živého přenosu a hovořil s Tommym Robinsonem.
Elon Musk: „Ať už se rozhodnete pro násilí nebo ne, násilí k vám přijde. Buď se bráníte, nebo zemřete. Buď se bráníte, nebo zemřete.“ Musk také šířil lež, že "levice jsou vrazi".
Tommy Robinson: „ A to je pravda. Dnes, Elone, si myslím, že britská veřejnost říká světu, že je připravena se bránit.“
Moderátor: Tady se mnou ve studiu je Dr. Giorgio Samaras, přednášející veřejnou politiku na King's College London, který se zabývá výzkumem krajně pravicového extremismu a populismu v evropské a americké politice. Dr. Samarasi, moc děkuji, že jste přišel. Nejprve bych rád řekl, že Londýn zažil větší demonstrace než tuto. Je to jen výkyv. Je to jen jedna z mnoha. Brzy to pomine. Není to nic, z čeho by se mělo dělat velké drama. Souhlasíte?
„Myslím, že skutečnost, že tito lidé mohou takhle volně pobíhat, je docela děsivá, protože jejich poselství je dost agresivní a velmi rasistické. Viděli jsme...“
No, je to demokracie. Je jejich právem jít do ulic a říkat, co si myslí, v mezích zákona.
„Ano, samozřejmě. Otázkou je, do jaké míry jsou některé z těchto názorů přijatelné, když se zaměřují na menšiny, když se zaměřují na muslimy, černochy, a technicky vzato zavádějí pravicovou rétoriku, která je technicky vzato krajně pravicová. pro vyloučení lidí, které zřejmě nepovažují za součást společnosti. Bílá árijská národnost, která je v současné době propagována, je rozhodně rasistickým tropem.“
Dobře, rasistický trop. Oni by to samozřejmě vehementně popřeli a existují zákony, které to regulují. Ale také by řekli, a myslím, že by to řekli i jejich kritici, že rozdíl mezi takovouto demonstrací a jinými historicky velkými demonstracemi v Londýně a protesty je v tom, že tato zdá se funguje. Posun v hlavním politickém proudu je směrem doprava v otázkách, jako je imigrace, která je v centru pozornosti.
„Imigrace je samozřejmě otázka shora dolů. Když stát... přijímá zákony proti skupinám ve společnosti, které nemají žádnou moc v oblasti tvorby politik, pak se tato otázka stává normální. Pokud se podíváme na přístup Keira Starmera k imigraci, Labouristická strana neudělala nic pro ochranu imigrace a samozřejmě ani nepředložila skutečné statistiky o imigraci. Vidíme zde tedy dvojí metr, kdy oni se samozřejmě snaží nějakým způsobem vypořádat s krajní pravicí, ale zároveň se jí otevírají. Snaží se normalizovat některé její myšlenky, protože si myslí, že tak získají voliče z pravicových kruhů, aby volili Labouristickou stranu. To se ale nestane.“
Věci, které byly výsadou krajní pravice a byly tak trochu mimo hlavní proud politiky, jsou nyní stále více vnímány jako zdravý rozum širším voličstvem.
„No, je to vnímáno jako zdravý rozum, protože v současné době čelíme novému rozkladu ekonomiky, která se hroutí. Nikdo se nezajímá o ekonomiku. Nikdo se nesnaží ekonomiku aktivně napravit. Když jsem řekl, že je to shora dolů – "
Myslím, že vláda by to popřela.
„Samozřejmě, že to popřou, ale je to otázka shora dolů, protože právě teď je to odvádění pozornosti, když je ekonomika tak rozbitá a my se snažíme najít řešení, jak ji napravit. Zároveň se ale stát technicky snaží všechny příchozí lidi označit za vetřelce, nebo dokonce normalizuje tuto rétoriku, která byla po desetiletí součástí krajní pravice, ale nyní se dostala do mainstreamu, a nic proti tomu nedělá. Mluvil jsem předtím s několika přáteli, kteří například poukázali na to, že policie nasadila jednotky pro rozpoznávání obličejů na levicovém karnevalu v Notting Hill. Totéž neudělala při pochodu krajní pravice v centru Londýna. Co to má znamenat? Jak máme v podstatě pochopit, že tyto názory nikomu nepomohou. Budou šířit chaos a násilí. A stát musí proti tomu co nejdříve zaujmout stanovisko.“
A tyto názory existují. Viděli jsme je dnes na ulicích. Mohlo by se to, co se dnes stalo v Londýně, stát bez Trumpa v Americe? Myslím tím od Trumpova druhého zvolení až po násilné události, které se staly tento týden s Charliem Kirkem.
„Nemyslím si, protože MAGA je koncept. Stává se globálním. A s heslem Make Britain Great Again se to snaží napodobit, kopírovat některé části této rétoriky, protože to není opravdu balíček politik, jsou to jen neofašistické ideály. Našli si v USA mistra, který využívá své hluboké znalosti této krajně pravicové kultury, a snaží se to importovat z MAGA, aby z toho udělali koncept Make Britain Great Again.
