Americká sněmovna schválila zákon o výdajích na obranu, který zahrnuje zrušení povolení k válkám v Perském zálivu
15. 9. 2025
Zákon poskytuje americkému "ministerstvu války" finanční prostředky ve výši téměř 900 miliard dolarů
Sněmovna reprezentantů schválila svou verzi ročního zákona o výdajích Pentagonu. Zákon zahrnuje zrušení povolení k použití vojenské síly (AUMF) pro války v Perském zálivu a Iráku, píše na webu Antiwar Kyle Anzalone.
Zákon o národní obraně (NDAA) na rok 2026 prošel ve středu Sněmovnou reprezentantů poměrem hlasů 231 ku 196. Hlasování proběhlo hlavně podle stranických linií, přičemž 17 demokratů hlasovalo pro zákon a 4 republikáni proti.
NDAA je každoroční zákon o financování ministerstva války. Sněmovna a Senát obvykle schvalují samostatné verze zákona. Poté se vedení horní a dolní komory sejde v konferenčním výboru a předloží kompromisní návrh zákona.
Zrušení AUMF může mít podporu v Senátu. V roce 2024 Senát schválil s velkou převahou zákon, který zrušil AUMF z let 2002 a 1991.
Verze NDAA Sněmovny reprezentantů obsahuje ustanovení, které zruší AUMF z let 1991 a 2002. Tyto zákony umožnily prezidentovi zahájit válku v Perském zálivu a válku v Iráku.
Ačkoli se AUMF dnes zřídka používá k ospravedlnění vojenských akcí, prezident Donald Trump během svého prvního funkčního období tvrdil, že AUMF z roku 2002 mu daly pravomoc zavraždit íránského generála Kásima Sulejmáního v Iráku v roce 2020.
AUMF z roku 2001, přijatý v době po teroristických útocích z 11. září, je oprávněním, na které se prezidenti spoléhali při vedení válek v Africe a Asii.
Ustanovení zrušující AUMF bylo vloženo do textu návrhu zákona během procesu pozměňovacích návrhů ve výboru pro pravidla Sněmovny reprezentantů. Zrušení navrhl demokrat Jim McGovern a bylo schváleno pouze s podporou tří členů republikánského klubu Freedom Caucus.
Celá Sněmovna reprezentantů také hlasovala o pozměňovacím návrhu AUMF 261 ku 167. 49 republikánů se připojilo k většině demokratů a hlasovalo pro změnu.
Jeden z předních demokratů řekl, že jeho strana hlasovala proti NDAA, protože se jí nepodařilo prosadit žádný z pozměňovacích návrhů, které do návrhu zákona předložila. „Nepodařilo se nám prosadit žádný z pozměňovacích návrhů ani debat, které jsme chtěli. Ani jeden,“ prohlásil poslanec Adam Smith na půdě Sněmovny reprezentantů.
Zákon také zahrnuje financování ve výši 893 miliard dolarů pro ministerstvo války, americký program jaderných zbraní a zahraniční pomoc. Poslankyně Marjorie Taylor Greene se dříve pokusila pozměnit NDAA tak, aby odstranila 500 milionů dolarů na vojenskou pomoc Izraeli. Tento pozměňovací návrh byl Sněmovnou reprezentantů zamítnut 6-422.
Celý článek v anglickém originále ZDE
Diskuse