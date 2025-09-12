Izraelské okupační síly zatkly před tisíc mužů na Západním břehu Jordánu. Včetně dětí
12. 9. 2025
Izrael po Sýrii zaútočil na Katar, podle všeho na vyjednavače Hamásu, kteří měli jednat o míru v Gaze.— Dan Priban (@DanPriban) September 9, 2025
Izrael (opět) porušil mezinárodní právo.
Izrael prohlásil, že útočil na pachatele útoku z října 2023.
Jak je to s pachateli genocidy v Gaze?
Izraelské okupační síly unesly přes 1 000 Palestinců, včetně dětí, z Tulkarmu a jeho okolí na okupovaném Západním břehu.
Breaking | Israeli occupation forces abduct over 1,000 Palestinians, including children, from Tulkarm and its surroundings in the occupied West Bank. pic.twitter.com/LIQOH2jo15— Quds News Network (@QudsNen) September 11, 2025
Dnes ráno izraelská armáda vtrhla do města Tulkarem na okupovaném Západním břehu Jordánu a odvedla všechny palestinské muže, které se jí podařilo zajmout. Říkali jsme to od samého začátku: Izraelská válka není jen genocidou v Gaze, ale také neúprosným etnickým čistením našeho lidu na Západním břehu Jordánu. Stejný mechanismus vyhlazování funguje všude.
Izrael dnes za úsvitu umístil výbušniny do školy pro postižené děti v jižním Libanonu a vyhodil ji do vzduchu. Nejednalo se o vojenský cíl. Škola pro postižené děti – možná jediná v celé zemi. V jakém vesmíru se to dá považovat za „sebeobranu“?
Earlier today, the Israeli army stormed Tulkarem in the occupied West Bank, dragging away every Palestinian man they could capture. We have said it from day one: Israel’s war is not only the genocide in Gaza, but also the relentless ethnic cleansing of our people in the West… pic.twitter.com/sFOaTTX32R— Husam Zomlot (@hzomlot) September 11, 2025
Israel planted explosives in a school for disabled children at dawn today in South Lebanon and blew it up.— sarah (@sahouraxo) September 11, 2025
Not a military target.
A school for disabled children — perhaps the only one in the country.
In what universe is this considered “self-defense”?pic.twitter.com/yu8CWWazfC
Jaký je rozdíl mezi ruskými drony v Polsku a izraelskými drony v Kataru?— Dan Priban (@DanPriban) September 10, 2025
Jaký je rozdíl mezi Izraelem a Ruskem?
Izrael po Sýrii zaútočil na Katar, podle všeho na vyjednavače Hamásu, kteří měli jednat o míru v Gaze.— Dan Priban (@DanPriban) September 9, 2025
Izrael (opět) porušil mezinárodní právo.
Izrael prohlásil, že útočil na pachatele útoku z října 2023.
Jak je to s pachateli genocidy v Gaze?
Diskuse