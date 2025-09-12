Izraelské okupační síly zatkly před tisíc mužů na Západním břehu Jordánu. Včetně dětí

12. 9. 2025

Izraelské okupační síly unesly přes 1 000 Palestinců, včetně dětí, z Tulkarmu a jeho okolí na okupovaném Západním břehu.


Dnes ráno izraelská armáda vtrhla do města Tulkarem na okupovaném Západním břehu Jordánu a odvedla všechny palestinské muže, které se jí podařilo zajmout. Říkali jsme to od samého začátku: Izraelská válka není jen genocidou v Gaze, ale také neúprosným etnickým čistením našeho lidu na Západním břehu Jordánu. Stejný mechanismus vyhlazování funguje všude.

Izrael dnes za úsvitu umístil výbušniny do školy pro postižené děti v jižním Libanonu a vyhodil ji do vzduchu. Nejednalo se o vojenský cíl. Škola pro postižené děti – možná jediná v celé zemi. V jakém vesmíru se to dá považovat za „sebeobranu“?



