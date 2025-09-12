Švédsko urychleně poslalo letadla a protivzdušnou obranu do Polska, Nizozemsko poskytne systémy Patriot a NASAMS

Příští ruský terč: Polsko
12. 9. 2025Až 23 ruských bezpilotních letounů vniklo 9. září do polského vzdušného prostoru, což podle analytiků nebyla náhoda, píše Alexander Motyl.
"Dnešek je projevem nejen slov podpory, ale i konkrétních prohlášení. Právě jsem obdržel informaci od ministra obrany Švédska o naléhavém vyslání další podpory Polsku – včetně systémů protivzdušné obrany a letadel," řekl Kosiniak-Kamysz.
Nizozemsko navíc poskytuje Polsku víceúrovňové systémy protivzdušné obrany, informoval X nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans.
"S pomocí dvou systémů Patriot, NASAMS (systémy protivzdušné obrany), systémů proti dronům a 300 vojáků nasadíme pokročilé schopnosti. Dnešek ukázal, že je to pro naši společnou bezpečnost důležitější než kdy jindy," napsal šéf nizozemského ministerstva obrany.
Britský ministr obrany John Healey nařídil britským ozbrojeným silám, aby zvážily možnosti posílení protivzdušné obrany NATO nad Polskem, uvedla Sky News.
Jak poznamenal Kosiniak-Kamysz na TVN24, polská strana je v neustálém kontaktu se spojenci.
"Česká republika, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Finsko a baltské státy – všichni spojenci jsou připraveni poskytnout podporu a učinili konkrétní prohlášení. Spuštění článku 4 Severoatlantické smlouvy je vzácná a vážná situace," řekl polský ministr obrany.
