Channel 4 News: Další izraelské vraždění a bourání příbytků v Gaze
13. 9. 2025
Reportér: Každý den, budovu po budově, Izrael činí město Gaza stále více neobyvatelným. Opakované útoky na tuto školu. Dočasný domov pro jen některé z mnoha lidí, kteří byli v Gaze několikrát vysídleni. Toto je školní dvůr krátce po útoku. Fida připravovala jídlo, když se dozvěděla o izraelském evakuačním rozkazu. Shromažďovali své věci venku, když o několik minut později přišly útoky.
„Kam máme jít? Kam? Co tam čeká moje děti? Nechali nám nic, žádné deky, žádné matrace, žádné polštáře. Co zbývá mým dětem? Kde máme zůstat?“
Někteří mají určitou možnost volby. Zůstat, snášet toto a ještě horší věci s izraelskou slíbenou pozemní invazí, nebo odejít na jih bez záruky přístřeší nebo bezpečnosti. Jiní nemají peníze ani možnosti.
„Neodejdu. Ať se stane cokoli, neodejdeme. Nemáme kam jít. Nemáme ani cent na zaplacení auta. Stojí to nejméně 900 dolarů. A pak je tu nájem, až se tam dostaneme. Kam máme jít?“
Jinde se další výšková budova proměnila v trosky. Izraelská armáda uvedla, že v ní byla infrastruktura Hamásu. Izrael dnes nařídil všem civilistům v západní části města Gaza, aby se přesunuli na jih. Na pobřežní silnici je neustálý proud lidí, ale není možné ověřit tvrzení Izraele, že město opustila čtvrtina z jeho milionu obyvatel.
Panuje velká nejistota ohledně toho, co je čeká o pár kilometrů dál, a ohledně šancí, jakkoli mizivých, na uzavření příměří po úterním izraelském útoku na vůdce Hamásu v Kataru. Katar uvedl, že po tom, co označil za akt izraelského státního teroru, přehodnotí svou zprostředkovatelskou roli, ale že bude i nadále spolupracovat se svými partnery.
Na Blízkém východě může panovat skepse ohledně tvrzení Donalda Trumpa, že o útoku předem nevěděl, ale Katar říká, že mu věří, a Washington se snaží o diplomatickou ofenzivu. Včera se katarský premiér nejprve setkal s americkým viceprezidentem a ministrem zahraničí, poté s prezidentem a jeho poradcem Stevem Witkoffem. Katarský diplomat zveřejnil na Twitteru: „Právě skončila skvělá večeře s prezidentem USA.“
Málokdy však byla diplomacie tak vzdálená realitě v Gaze. Málokdo zde očekává pokrok v příměří po útoku v Dauhá.
Cílem útoku byla nízká budova, výbuch zničil stanový tábor hned vedle ní.
„Vidíte snad jediný stan, který zůstal? Nic, všechno se proměnilo v popel, bylo to roztrháno na kusy. Chtěl jsem jít na jih, ale teď nemůžu. Nemám stan, nemám peníze.“
Navzdory všemu, co za téměř dva roky zažili, v Gaze panuje strach, že to nejhorší teprve přijde.
