Příští ruský terč: Polsko
12. 9. 2025
čas čtení
4 minuty
Až 23 ruských bezpilotních letounů vniklo 9. září do polského vzdušného prostoru, což podle analytiků nebyla náhoda, píše Alexander Motyl
.
Tím že Moskva obešla Slovensko a Maďarsko a zaměřila se na Polsko, vyslala kalibrované varování: Podpora Varšavy Ukrajině s sebou nese riziko a testuje se rozhodnutí NATO podle článku 5.
Premiér Donald Tusk vyzval ke klidu, ale kritici tvrdí, že "život jako obvykle" již není udržitelný. Mark Rutte z NATO slíbil, že spojenci budou bránit každý centimetr, ale rétorika musí být doprovázena ekonomickými, politickými a vojenskými opatřeními ve velkém měřítku.
Vpád se také vysmíval prezidentu Trumpovi a zpochybnil důvěryhodnost USA. Další krok určí, zda dojde odstrašení – nebo k uhýbání.
Za hranicemi Ukrajiny: Připravuje se Putin na akci proti Polsku?
Až 23 ruských bezpilotních letounů narušilo polský vzdušný prostor v noci na 9. září. Jak vojenský historik Phillips O'Brien uzavírá na základě letových tras dronů: "Byl to určitě ruský útok. Jak víme – no, všechny UAV (bezpilotní letouny) mířily do Polska – žádný se nedostal do vzdušného prostoru ruských spojenců Slovenska a Maďarska... Rusové dostali od svých spojenců široký prostor a útočili pouze na Polsko. To nemohla být náhoda... Vím, že ruské systémy mají vysokou míru chyb – ale 14 systémů, které se dostaly do Polska, muselo být záměrných."
Narušení polského vzdušného prostoru bylo podle mého názoru úmyslným aktem agrese, útokem. Malý počet bezpilotních letounů zároveň jasně naznačuje, že útok neměl za cíl rozpoutat válku, ale signalizovat Polsku, NATO a Donaldu Trumpovi, že Rusko by mohlo, pokud by chtělo, začít válku.
Útok byl signálem.
Polsko bylo varováno, že jeho podpora Ukrajiny by mohla vést k vážné ruské eskalaci, možná dalšími bezpilotními letouny, možná raketami, možná pěchotou a obrněnými jednotkami na severu Polska.
Nelegitimní ruský prezident Vladimir Putin říkal Polsku, že Rusko má schopnost a vůli rozšířit svou válku proti Ukrajině do Polska.
Polský premiér Donald Tusk poznamenal, že ačkoli "situace je vážná"... "Není důvod k panice." Pravda. Tusk se však mýlil v závěru, že "život bude pokračovat normálně". Ne, nebude. Polsko je nyní terčem ruského válečného štvaní a život Poláků už nikdy nebude stejný.
NATO bylo testováno na závažnost svého závazku podle článku 5 reagovat na ozbrojený útok na jednoho ze svých členů vojensky, a nikoli lživými kázáními a vyjádřením obav.
Generální tajemník NATO Mark Rutte se ve své reakci na útok vyjádřil dobře: "Spojenci vyjádřili solidaritu s Polskem a odsoudili bezohledné chování Ruska. … Je jasné, že porušení pravidel minulé noci není ojedinělým incidentem. … Spojenci jsou odhodláni bránit každý centimetr spojeneckého území."
NATO musí reagovat
Rutte si uvědomuje, že bezpečnost Evropy závisí na bezpečnosti Ukrajiny, a také poznamenal, že "Rusko vede nebezpečnou útočnou válku proti Ukrajině, která se neustále zaměřuje na civilisty a civilní infrastrukturu. Spojenci jsou odhodláni zvýšit svou podporu Ukrajině tváří v tvář eskalujícímu ruskému tažení."
Solidarita, odhodlání a rozhodnost jsou sice hezké, ale Ukrajinu a Polsko neubrání ani Putina neodradí. A pokud NATO nemůže nebo nechce reagovat vhodnými ekonomickými, politickými a vojenskými opatřeními, pak bude jeho budoucnost velmi nejistá.
A konečně, útok byl pro Trumpa šťouchnutím do oka. Putin signalizoval americkému prezidentovi, že ho a Ameriku nebere vážně, že jsou to bezvýznamní lidé, kteří mohou být zesměšňováni, uráženi a provokováni, jak se mu zlíbí.
A kteří budou příliš vyděšení, než aby odpověděli. Putin v podstatě říká Trumpovi, že je slabošský prezident.
Nyní je na americkém prezidentovi, aby dokázal, že se Putin mýlí.
Zdroj v angličtině: ZDE
229
Diskuse