Co si podle ministryně obrany a ministra pro evropské záležitosti počneme, když nás Trump hodil přes palubu
14. 9. 2025 / Boris Cvek
Po Aljašce prý měla naději, že Trump splní svůj slib, že když Putin nebude jednat, bude postižen sankcemi. Najednou vidí, že Trump chce nemožné, několikrát dokonce zmínila jméno prezidenta Erdogana, který, jak zmínila, dováží masivně ruskou ropu i plyn. Co si počneme? Ministryně navrhovala, že EU je už tak rozložená Maďarskem, že je třeba vyměnit Maďarsko za Ukrajinu. Skvělé, že? Konečně mám pocit úlevy a naděje.
Ministr Dvořák (STAN) také vyjádřil zklamání, i když od Aljašky nic nečekal. Dvořák ale má pro Trumpa pochopení, protože Trump prý řeší Indii, Čínu, Pacifik, kdežto Evropa musí být silná a jednotná. Pan ministr říkal, že není, ale musí. Musí, ale není, není, ale musí. Taky úžasné, že?
Kupodivu se ministr Dvořák ve zhodnocení Trumpových údajně oprávněných priorit shodl europoslancem Dostálem (Stačilo!), který čile využíval ve studiu Trumpových výroků v souvislosti s Polskem k šíření ruské propagandy. V čem se ale Dvořák a Dostál shodli? No v tom, že Trump musí řešit Asii. Podle Dostála musíme vystoupit z NATO, z Unie vlastně taky (kvůli green dealu a povolenkám zejména) a dělat vlastní diplomacii s ohledem na Trumpa a hlavně Čínu. Není to překvapivé od představitele Stačilo!.
Nesmím samozřejmě pominout ani poslance Vondráčka (ANO). Jeho postoj byl, zdá se mi, patologicky kreativní. Na jedné straně apeloval na evropské politiky, aby dokázali brát vážně sankce a udělali si pořádek doma, pokud chtějí dostat Rusko do situace, kdy válku bude muset ukončit (musí se ale říci, že dokonce i ministr Dvořák se přiznal, že si klade otázky, proč se v Unii dělají nové a nové balíčky sankcí, proč se ty sankce nezavedou hned). Slyšel jsem v tom výsměch prozápadním politikům.
Zároveň se ale Vondráček připojil k souhlasu, že Trumpovy nové nároky na konec ruské ropy ve státech NATO jsou mimo realitu. A zároveň chválil Trumpa za to, že konečně s Ruskem jedná, a dokonce ocenil jeho politiku k Bělorusku, která znamená podle Vondráčka záchranu lidských osudů (měl na mysli propuštěné vězně). Vondráček navenek, veřejně stále sází ještě na jednání s Putinem. A samozřejmě Trump je jeho hrdina. Konečně někdo, kdo s Putinem jedná. Je třeba být trpělivý, trpělivý, trpělivý a slepý k realitě. Ale v něčem snad dokáže být i poslanec Vondráček realistický, třeba v tom, že odmítl referendum o členství v NATO a EU. Prý pro to nejsou mandáty v parlamentu. Ministryni Černochové se v té souvislosti téměř vrátila její verva a optimismus.
