University of California v Berkeley udala 160 akademiků Trumpově vládě v rámci opatření připomínajícího „McCarthyho éru“
13. 9. 2025
Mezi studenty a pedagogy vyšetřovanými pro „údajné antisemitské incidenty“ je i prominentní profesorka Judith Butler
Kalifornská univerzita v Berkeley poskytla Trumpově administrativě jména 160 členů fakulty a studentů v rámci vyšetřování „údajných antisemitských incidentů“, což jeden z dotčených akademiků přirovnal k „praktikám z McCarthyho éry“.
UC Berkeley, přední veřejná instituce, zaslala minulý týden dotčeným členům kampusu dopis, ve kterém oznámila, že univerzitní právníci zahrnuli jejich jména do zpráv pro Úřad pro občanská práva (OCR) Ministerstva školství. Ministerstvo školství se zaměřuje na vysoké školy po celé zemi v rámci agresivního postupu Donalda Trumpa proti pro-palestinskému aktivismu, mezinárodním studentům a akademické svobodě.
Judith Butlerová, prominentní feministická filozofka a queer teoretička, obdržela dopis od Davida Robinsona, hlavního právního poradce UC Berkeley, v němž stálo, že OCR vyšetřuje „obvinění z antisemitského obtěžování a diskriminace“ a „požaduje předložení komplexních dokumentů“.
Butlerová, židovská akademička, která kritizuje Izrael, v pátek uvedla, že se Robinsona ptala na tyto informace, ale ten jí neposkytl žádné konkrétní údaje o obviněních.
„Máme právo znát obvinění proti nám, vědět, kdo je vznesl, a mít možnost je přezkoumat a bránit se,“ uvedla. „Nic z toho se však nestalo, a proto se nacházíme v kafkovské situaci... Jedná se o obrovské porušení důvěry.“
Butlerová poznamenala, že UC Berkeley byla v 60. letech domovem hnutí za svobodu projevu: „Byli jsme místem, kde se mohlo svobodně diskutovat o kontroverzních veřejných otázkách. Máme různé názory na Izrael a Palestinu. Musíme je vyslechnout, i když nás rozčilují. To je duch místa, které jsem 30 let hájila a podporovala. Je to tedy srdcervoucí a hanebné.“
Představitelé UC Berkeley v pátek potvrdili, že 160 osob, včetně vyučujících, studentů a zaměstnanců, obdrželo dopisy s varováním o zveřejnění údajů, a uvedli, že rozhodnutí zaslat tyto informace Trumpově administrativě učinil generální poradce celého systému Kalifornské univerzity.
Butlerová uvedla, že se dozvěděli, že seznam jmen zahrnuje zahraniční studenty, lektory a vyučující na částečný úvazek.
„Důsledky tohoto opatření mohou být pro život mnoha lidí opravdu strašné, protože většina z nich je mnohem zranitelnější než já,“ řekla Butlerová která je částečně v důchodu, ale má na kampusu některé povinnosti jako významný profesor postgraduálního studia. „Mohou trpět mnoha věcmi, zejména zahraniční studenti, včetně deportace, vyhoštění, ztráty zaměstnání, obtěžování a sledování.“
Butlerová uvedla, že jim bylo řečeno, že běžné postupy univerzity pro vyřizování stížností byly pozastaveny, což zřejmě zbavilo fakultu práva reagovat na stížnosti nebo získat základní informace o šetření: „To znamená, že obvinění zaslaná správě, i anonymní, byla jednoduše předána, aniž by byla posouzena... Nevíme, zda jsme sami byli obviněni z antisemitismu, nebo zda je naše jméno pouze spojeno s obviněním.“
Právní zástupce UC Berkeley odmítl sdílet s Butlerovou obsah spisů zaslaných Trumpově administrativě. Vzhledem k tomu, že materiály jsou nyní v rukou federální vlády, vyvolalo zveřejnění těchto informací obavy z porušení práv podle šestého dodatku, které lidem zaručují právo znát obvinění proti nim.
„Stejně jako všechny veřejné univerzity podléhá i Kalifornská univerzita dohledu státních a federálních orgánů,“ uvedla mluvčí prezidenta UC Rachel Zaentz. „Naše kampusy pravidelně dostávají žádosti o dokumenty v souvislosti s vládními audity, kontrolami dodržování předpisů nebo vyšetřováními. UC se zavázala chránit soukromí našich studentů, pedagogů a zaměstnanců v nejvyšší možné míře a zároveň plnit své zákonné povinnosti.“
Butlerová se zeptala, proč univerzita neodporuje vládním dotazům, a citovala rektory jiných institucí, kteří prohlásili, že se nesplní určité federální požadavky ve snaze zachovat akademickou svobodu.
„Je to šokující... uvažovali jste o tom, že tento požadavek nesplníte?“ řekla Butlerová.
UC Berkeley, stejně jako další kampusy po celých Spojených státech, byla domovem pro-palestinského tábora, který byl odstraněn poté, co správci souhlasili, že zváží investice univerzity do zbrojních společností. Trumpova administrativa se také silně zaměřila na Harvard, University of Columbia a další významné univerzity, kterým snížila federální financování a požadovala vysoké odškodné.
Butlerová řekla, že studenti a fakulta se organizují, aby proti zveřejnění protestovali, a uvedla, že panují rozsáhlé obavy z porušování pracovního práva, zásahů do akademické svobody a potlačování politické debaty.
V dopise Robinsonovi Butlerová uvedla, že předávání jmen členů komunity vládě je „dobře známá praxe z doby McCarthyho“:
„Neměli bychom být naivní. Budou ti z nás, kteří jsou nyní jmenováni, označeni na vládním seznamu? Budou naše cesty omezeny? Bude naše e-mailová komunikace sledována?
Je čas postavit se proti nespravedlnosti, která nyní hrozí, že se stane normou díky těm, kteří se někdy předem podvolují zastrašovacím taktikám vydírání na úkor základních standardů, které upravují společné řízení, institucionální autonomii, řádný proces a spravedlivé posuzování,“ pokračovala. „Dovolit, aby univerzity byly takto ovládány politickými činiteli, podkopává základní ideály univerzity i [její] důležité vazby na budoucnost kritického myšlení, nesouhlasu a demokracie.“
Janet Gilmore, mluvčí UC Berkeley, v e-mailu uvedla, že „v posledních měsících“ byly federální vládě poskytnuty „četné dokumenty“, včetně jmen jednotlivců, a že se řídila pokyny akademického senátu informovat lidi, když jsou jejich informace předány federální vládě.
