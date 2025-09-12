V Rusku jsou problémy s benzínem již téměř ve 20 regionech
12. 9. 2025
Autoři píší, že "přerušení dodávek pohonných hmot je již zaznamenáno u více než 10 subjektů", ale na mapě Ruské federace, kterou autoři materiálu sestavili podle Nezávislého palivového svazu (NPS), je takových subjektů 18 - plus okupovaný Krym.
Izvěstije píší, že posledními ruskými regiony, kde nedostatek začal, jsou Nižněnovgorodská, Rostovská a Rjazaňská oblast. Prvními regiony Ruské federace, kde byl nedostatek benzínu, byly Transbajkalsko, Přímoří a Sachalinská oblast.
Za hlavní důvody problémů s benzínem v Ruské federaci odborníci označují sezónní nárůst poptávky po pohonných hmotách, aktivní turismus "a zvýšení cen benzínu ve velkoobchodě".
Prezident NPS Pavlo Baženov uvedl, že nedostatek vysokooktanového benzínu existuje kvůli "systémové nerovnováze mezi výrobními kapacitami a stávající poptávkou, faktoru sezónnosti a řadě dalších důvodů".
Článek zmiňuje, že některé ruské ropné rafineriejiž několik týdnů nedodaly benzín A-92 a A-95, ale neříká, že byly poškozeny ukrajinskými drony.
