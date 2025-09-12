Izrael zabil ve čtvrtek v Gaze 53 lidí, zatímco Rada bezpečnosti OSN, včetně USA! odsoudila útok na Katar
Rada bezpečnosti OSN odsoudila smrtící útok Izraele na katarské hlavní město Dauhá, ačkoli ve svém prohlášení, na kterém se shodlo všech 15 členů včetně Spojených států, Izrael přímo nezmínila.
Emír Kataru se zúčastnil pohřbu šesti obětí útoku, zatímco katarský premiér požaduje, aby byl Benjamin Netanjahu postaven před soud za státní terorismus.
Německo podpoří rezoluci OSN o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu
Německo podpoří rezoluci OSN o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu, ale nevěří, že nastal čas uznat palestinský stát, řekl mluvčí vlády agentuře Reuters.
„Německo podpoří takovou rezoluci, která pouze popisuje status quo v mezinárodním právu,“ řekl mluvčí a dodal, že Berlín „vždy prosazoval dvoustátní řešení a neustále o to žádá“.
„Kancléř před dvěma dny znovu zmínila, že Německo nepovažuje za vhodný čas pro uznání palestinského státu,“ dodal mluvčí.
Spojené království, Francie, Kanada, Austrálie a Belgie oznámily, že palestinský stát uznají na zasedání Valného shromáždění OSN koncem tohoto měsíce, ačkoli Londýn uvedl, že by se mohl zdržet, pokud Izrael podnikne kroky k zmírnění humanitární krize v Gaze a zaváže se k dlouhodobému mírovému procesu.
Spojené státy se důrazně staví proti jakémukoli kroku svých spojenců k uznání palestinské nezávislosti.
Ostatní, kteří uznání považují za převážně symbolické gesto, poukazují na zanedbatelnou přítomnost na místě a omezený vliv v konfliktu zemí jako Čína, Indie, Rusko a mnoho arabských států, které palestinskou nezávislost uznávají již desítky let.
Katar varuje Radu bezpečnosti OSN před „mlčením, které by znamenalo, že převládá zákonem džungle“
Šejk Mohammed uvedl, že Rada bezpečnosti OSN nese „historickou odpovědnost“, a varoval mezinárodní orgán, že „mlčení před zákonem džungle“ podkopává jeho důvěryhodnost jako instituce.
„Nemůžeme podlehnout extremistům, musíme pokračovat v úsilí o mír prostřednictvím založení palestinského státu,“ řekl premiér.
„Potřebujeme dva státy, dva národy žijící vedle sebe v míru, a toho lze dosáhnout pouze dodržováním zásad mezinárodního práva.“
Katar bude pokračovat v diplomatických snahách, nebude tolerovat porušování bezpečnosti
Šejk Mohammed řekl Radě bezpečnosti OSN, že Dauhá bude pokračovat v humanitárních a diplomatických snahách „aby se zabránilo krveprolití“, ale varoval, že nebude tolerovat další porušování své bezpečnosti a suverenity.
Argumentoval tím, že skutečnost, že Izrael provedl útok během mediačních snah, ukazuje, že měl v úmyslu je zmařit.
„Současní vůdci Izraele jsou arogantní a věří, že se těší beztrestnosti,“ řekl katarský premiér.
„Izrael impulzivně podkopává stabilitu regionu,“ dodal šejk Mohammed. „Snaží se podkopat jakoukoli vyhlídku na mír.“
Izrael tvrdí, že vůdci Hamásu byli „jedinými cíli“ útoku v Dauhá
Izraelský vyslanec při OSN Danny Danon vystoupil před Radou bezpečnosti OSN.
Uvedl, že Izrael provedl útok zaměřený na vůdce Hamásu, kteří „řídili útoky proti Izraeli“ plánované v „luxusním prostředí Dauhá“.
Danon uvedl, že tito lidé byli „jedinými cíli“ útoku a tvrdil, že se nejednalo o „legitimní politiky, diplomaty nebo zástupce“.
Tvrdil, že cílené osoby „zorganizovaly“ útok na Izrael 7. října 2023.
„Teroristé nemohou požívat imunity... ani ti, kteří teroristické činy páchají, ani ti, kteří je umožňují,“ řekl Danon.
USA pravděpodobně budou i nadále bránit Radě bezpečnosti OSN v přijetí opatření
Nespokojenost USA s izraelským útokem na hlavní město Kataru nebude stačit k tomu, aby USA změnily svůj postoj vůči svému spojenci, říká americká spisovatelka a aktivistka Phyllis Bennis.
„USA budou i nadále bránit Radě bezpečnosti OSN v přijetí opatření,“ řekla Bennis..
Bennis poznamenala, že americký velvyslanec při OSN ignoroval skutečnost, že díky jednáním bylo propuštěno velké množství zajatců, a popsal útok jako oprávněný cíl v boji proti Hamásu – „a v tomto případě proti vyjednavačům“.
Washington uvedl, že zajistí, aby se takový útok na Katar již nikdy neopakoval.
„To znamená, že mohli zabránit tomu, aby k němu vůbec došlo,“ řekla Bennis.
Útok Izraele je zkouškou pro mezinárodní společenství: Katar
Katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani vystoupil před Radou bezpečnosti OSN.
Uvedl, že útok Izraele na Dauhá „je zkouškou pro mezinárodní společenství“.
„Izrael překročil všechny hranice a omezení a my nejsme schopni předvídat, co [může] udělat,“ řekl premiér.
Tento útok je „daleko od civilizovaného chování států, které věří v mír“, dodal.
„Izrael ztratil svého hlavního spojence“, protože USA nejsou schopny Izrael v Radě bezpečnosti OSN bránit
Z vystoupení americké velvyslankyně Dorothy Shea jednoznačně vyplynulo jedno – nebyla schopna Izrael bránit.
Vždy to dosud byly Spojené státy, bez ohledu na okolnosti, které Izrael bezvýhradně bránily.
I v případě hladomoru v Gaze Spojené státy Izrael bránily.
Tentokrát však nebyly schopny ho bránit.
[Sheaová řekla], že tento útok na Dauhá neprospívá zájmům USA ani samotného Izraele.
To byla klíčová věta, že Izrael ztratil svého hlavního spojence, USA, pokud jde o útok na Dauhá.
Země podporující Katar musí přijít s „konkrétním akčním plánem“ v reakci na izraelský útok
Je to klíčový moment pro celý region. Jedná se o bezprecedentní útok na arabskou zemi poté, co se řada zemí v regionu po léta snažila normalizovat vztahy s Izraelem.
Tento útok na katarském území posunul narativ od palestinsko-izraelského konfliktu a opět jej přenesl do širšího regionálního kontextu.
Pro Katar je velmi důležité zdůraznit, že se nejedná o problém pouze Kataru... chce, aby reakce byla regionální, a to je to, co jsme viděli v posledních 48 hodinách, kdy do Dauhá přijelo několik spojenců z regionu.
Tento projev solidarity... nepochází pouze od arabských zemí, ale také od zemí západní polokoule – Evropanů, Američanů [a] Íránu, Turecka.
Musí přijít nejen se slovy, ale také s konkrétním akčním plánem, co udělají, pokud se to nezastaví.
Mají k dispozici řadu nástrojů – diplomatické kroky... pak jsou tu obchodní trasy a ekonomické otázky, které tyto země mohou vzít v úvahu.
Existuje mnoho možností, které byly vždy k dispozici.
Sankce proti Izraeli by mohly být zlomovým momentem v Radě bezpečnosti OSN
Americká spisovatelka a aktivistka Phyllis Bennis říká, že významným krokem v Radě bezpečnosti OSN by bylo schválení sankcí, které loni většinou hlasů požadovala Valná hromada OSN a které zahrnovaly ekonomické sankce a pozastavení obchodu, dohod o spolupráci a diplomatických vztahů.
Vzhledem k tomu, že USA vetovaly desítky rezolucí Rady bezpečnosti OSN kritizujících Izrael, Bennisová uvedla, že „beztrestnost plodí válku“ a že „americká vláda poskytuje beztrestnost, která umožňuje izraelskou genocidu“.
Aktivistka dodala, že arabské země, které se dosud zdržovaly přijetí opatření kvůli svým vztahům s USA, by také mohly uvalit sankce a opatření proti izraelským představitelům.
Co nám historie říká o tom, jak zastavit genocidu?
Od Kambodže po Rwandu, žádná genocida v moderní historii neskončila bez vojenského zásahu.
Diskuse