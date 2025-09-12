Dron se zřítil na dům polských důchodců, když sledovali zprávy o ruském útoku
12. 9. 2025
Incident se odehrál ve vesnici Wyriky Wola (Lublinské vojvodství) ve východním Polsku.
Podle muže útočný UAV narazil do horní části domu, zničil střechu, poškodil ložnici a rozptýlil odpadky na zahradě.
Podle Wesolovského všechny zprávy "byly o tom, jak tento obrovský dron létá" a po chvíli slyšel letět letadlo a "najednou něco zaburácelo, ze stropu v obývacím pokoji v přízemí spadl lustr".
Muž vyběhl na dvůr a viděl, že "střecha je celá v troskách, všechno je zničené".
Wesolovského manželka Alicia řekla, že také vyběhla ven a viděla nad hlavou letadlo.
Přemýšlela, jestli na ně někdo útočí, nebo jestli se ji někdo chystá zastřelit.
Žádný z polských důchodců nebyl v důsledku útoku zraněn.
Zdroj v angličtině: ZDE
