Dron se zřítil na dům polských důchodců, když sledovali zprávy o ruském útoku

12. 9. 2025

V Polsku narazil dron do domu důchodců Alicie a Tomasze Wesolowských, když v televizi sledovali zprávy o útoku ruských dronů.

Incident se odehrál ve vesnici Wyriky Wola (Lublinské vojvodství) ve východním Polsku.

Podle muže útočný UAV narazil do horní části domu, zničil střechu, poškodil ložnici a rozptýlil odpadky na zahradě.

Podle Wesolovského všechny zprávy "byly o tom, jak tento obrovský dron létá" a po chvíli slyšel letět letadlo a "najednou něco zaburácelo, ze stropu v obývacím pokoji v přízemí spadl lustr".

Muž vyběhl na dvůr a viděl, že "střecha je celá v troskách, všechno je zničené".

Wesolovského manželka Alicia řekla, že také vyběhla ven a viděla nad hlavou letadlo.

Přemýšlela, jestli na ně někdo útočí, nebo jestli se ji někdo chystá zastřelit.

Žádný z polských důchodců nebyl v důsledku útoku zraněn.

