„Podívejte, to je ten držitel Oscara!“ Izraelské síly provedly razii v domě palestinského spolurežiséra filmu „No Other Land“
15. 9. 2025
„Mám velké obavy, že Basela zadrží, protože izraelská vazební věznice se v posledních letech stala místem mučení – je to opravdu děsivé,“ řekl Abraham deníku Haaretz.
„IDF i osadníci se chtějí Baselovi pomstít za to, že prostřednictvím filmu odhalil světu příběh vesnice Masafer Yatta. Ale nejde jen o něj; chtějí potrestat všechny aktivisty a potlačit palestinský odpor proti okupaci,“ dodal.
Abraham řekl, že v sobotu odpoledne osadníci vstoupili na pozemky al-Tuwani a napadli několik Palestinců, včetně Adrova bratra. Basel Adra stihl incident zdokumentovat, než odvezl svého bratra do nemocnice.
Mezitím na místo dorazily izraelské síly, vtrhly do rodinného domu a provedly prohlídku. „Někteří z příchozích osadníků byli maskovaní, jeden z nich měl v ruce klacek a všichni byli velmi agresivní. Jedná se o opakující se vzorec – osadníci zaútočí na [palestinskou] vesnici a poté přijede armáda a zakročí proti napadeným obyvatelům,“ dodal.
Abraham uvedl, že osadníci se zaměřili konkrétně na Basela a říkali: „Podívejte, to je ten držitel Oscara“, ale zdůraznil, že takové útoky se staly běžnou praxí v celé západní části Jordánského údolí.
„Chtějí ublížit Baselovi a aktivistům v Masafer Yatta, protože existuje odpor, který je ohrožuje a odhaluje ošklivou realitu okupace a vysídlení v této oblasti. Ale toto se děje po celém Západním břehu. Komunita Basela přitahuje více pozornosti, protože se jim podařilo vyprávět svůj příběh, ale totéž se děje mnoha Palestincům na mnoha místech,“ řekl Abraham.
V reakci na tento incident IDF uvedla: „V sobotu jsme obdrželi zprávu o několika teroristech, kteří házeli kameny na izraelské civilisty poblíž al-Tuwani v judské divizi. Dva izraelští civilisté byli zraněni a evakuováni k lékařskému ošetření. Bezpečnostní síly okamžitě vyrazily na místo a v současné době prohledávají oblast a vyslýchají podezřelé.“
Je to již potřetí v posledních měsících, kdy byli aktivisté zapojení do filmu zraněni při střetech s osadníky nebo izraelskými silami.
V březnu, krátce poté, co film „No Other Land“ získal Oscara za nejlepší dokumentární film, byl spolurežisér Hamdan Ballal napaden při střetech s izraelskými osadníky v palestinské vesnici Susya. Podle tehdejších zpráv izraelští vojáci po jeho zranění zdržovali evakuaci sanitkou a zatkli ho. Stovky mezinárodních filmařů podepsaly petici odsuzující tento incident a Americká akademie filmových umění a věd rovněž vydala prohlášení, v němž incident odsoudila.
V červenci byl palestinský aktivista Awdah Hathaleen, který byl v dokumentu interviewován, zastřelen ve vesnici Umm al-Kheir na Západním břehu. Video, které Hathaleen natočil těsně před svou smrtí, ukazuje izraelského osadníka Yinona Leviho, jak na něj střílí. Levi tvrdil, že se jednalo o sebeobranu, ale vyšetřování zpravodajského serveru Local Call jeho tvrzení zpochybnilo.
Film „No Other Land“, který režírovali čtyři izraelští a palestinští filmaři, zachycuje každodenní život ve vesnici Masafer Yatta pod tlakem izraelských sil a násilí osadníků.
