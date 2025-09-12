"Ist der Schaden dauerhaft oder kann er repariert werden?" Haaretz-Konferenz in New York untersucht Israels gespaltene Demokratie während des Gaza-Krieges

12. 9. 2025

čas čtení 10 minut



Die Konferenz brachte israelische Gesetzgeber, amerikanisch-jüdische Führer, Aktivisten und Journalisten zusammen, die unterschiedliche Ansichten über Demokratie, den Krieg in Gaza und die israelisch-amerikanischen Beziehungen vertraten. Ein Redner sagte: „Obwohl Antisemitismus am Rande der Gesellschaft existiert, richten sich die meisten Proteste in den USA gegen die Politik der Netanjahu-Regierung, nicht gegen Israel oder Juden.“ Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

„Die Maßnahmen der israelischen Regierung verringern die Sicherheit der Israelis und setzen jüdische Gemeinden auf der ganzen Welt einem größeren Risiko aus. Der Antisemitismus wird stärker, aber anstatt Sie zu schützen, handelt diese Regierdung rücksichtslos und gefährdet auch Ihre Gemeinden“, sagte die Knesset-Abgeordnete Naama Lazimi auf der Haaretz-Konferenz am Dienstagabend im Marlene Meyerson JCC Manhattan in New York.



Lazimi von der Demokratischen Partei fügte hinzu: „Nach fast zwei Jahrzehnten von Netanjahu geführten Regierungen ist Israel an seinem schwächsten Punkt. Die Justizreformen haben gezeigt, wie fragil unsere Demokratie ist. Der 7. Oktober entlarvte Netanjahus gescheiterte Politik und leere Versprechungen. Seit mehr als zwei Jahren zeigen alle Meinungsumfragen, dass seine Regierung nicht das öffentliche Vertrauen hat. Diese Regierung hat ihre Legitimität längst verloren.“



„Der Sieg über die Hamas reicht nicht. Wir müssen auch unsere eigenen Extremisten entwurzeln und aus der Regierung und den Machtpositionen entfernen“, sagte sie.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Preserving Israeli Democracy – Why It Still Matters“, die in Zusammenarbeit mit J Street und der Israel Civil Rights Association organisiert wurde, befasste sich mit der Zukunft der israelischen Demokratie im Schatten des Krieges zwischen Israel und der Hamas und brachte Redner aus Israel und den Vereinigten Staaten zusammen.



Die Chefredakteurin der englischen Ausgabe von Haaretz, Esther Solomon, eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: „Wir sind heute Abend hier, um zu versuchen, Licht auf den Zustand der israelischen Demokratie zu werfen, ob der Schaden irreversibel ist oder ob es irgendeine Hoffnung auf Verbesserung gibt.“



Der Chefredakteur von Haaretz, Aluf Benn, argumentierte, dass Netanjahu sein Programm zur Schwächung der demokratischen Institutionen auch nach dem Angriff der Hamas fortgesetzt habe. „Als die Hamas am 7. Oktober Israel angriff, verdoppelte Netanjahu, anstatt zu versuchen, die israelische Gesellschaft im Angesicht des Feindes zu vereinen, seine antidemokratischen Anstrengungen."



Er fügte hinzu, dass die israelischen Institutionen und die Mainstream-Medien sich zum großen Teil mit den Folgen des Krieges nicht abfinden konnten. "Wenn es um Kriegsverbrechen, den massenhafte Verlust des Lebens von Zivilisten, die Zerstörung von Städten und Dörfern in Gaza, Hunger und Unterernährung geht, schauen sie weg. Für sie beseitigt das Hamas-Massaker vom 7. Oktober alle palästinensischen Ansprüche auf Menschenrechte oder Gerechtigkeit.







"Wir haben eine klare Wahl und eine klare Aufgabe. Wir müssen die israelische Demokratie bewahren, sie verbessern und an ihrem Schutz und ihrer Verstärkung arbeiten, da sie für Millionen von Menschen unter ihrer Herrschaft lebenswichtig bleibt."





War Israel jemals wirklich demokratisch?





Der Abgeordnete Ayman Odeh aus Hadash das Thema der Konferenz über die Bewahrung der israelischen Demokratie bezweifelte, sagte: „Ich beginne mit einer unbequemen Wahrheit: Es hat nie eine echte Demokratie in Israel gegeben.“



Unter Applaus fuhr er fort: „Ja, es gibt Wahlen, eine aktive Presse, politische Parteien und Proteste. Aber Israel ist der einzige Staat in der Region, der eine ganze Nation – meine Nation – vertrieben hat, um seine sogenannte Demokratie zu einzuführen“.



„Wie können wir über den Erhalt der Demokratie in Israel sprechen, wenn wir täglich Zeugen von Zerstörung und Bestialitäten werden?“, fragte Odeh.



Odeh sprach über Netanjahus Regierung und sagte, dass die arabischen Bürger Israels „diese faschistische Regierung nach Hause schicken wollen.“ Wir wollen uns den Protesten gegen den Justizputsch anschließen, aber nicht um in das sogenannte „schöne Israel“ zurückkehren. Nicht nach Israel, das eine Militärregierung einsetzte, das Massaker von Kafr Qasem verübte, unser Land konfiszierte, im Oktober 2000 arabische Bürger erschoss und die Staatsbürgerschaft zweiter Klasse im Nationalstaatsgesetz von 2018 verankerte.



„Der Krieg wird enden, und 7,5 Millionen Palästinenser und 7,5 Millionen Juden werden immer noch zwischen dem Fluss und dem Meer leben. Beide Nationen müssen sich gegen diejenigen stellen, die eine historische Versöhnung ablehnen", fügte er hinzu.



„Deshalb haben wir, eine Gruppe von Arabern und Juden, uns verpflichtet, den Frieden durch eine auf der Achtung der nationalen Rechte beider Völker und ihres Rechts auf Selbstbestimmung basierende Massenbewegung des Volkes zu schaffen. Ich lade Sie ein, sich uns anzuschließen. Wir brauchen Sie alle. Ohne eine echte Partnerschaft zwischen Arabern und Juden kann es keinen Frieden geben.“



Protest gegen Israel – oder gegen Netanjahus Regierung?



Die Konferenz umfasste Podiumsdiskussionen und Interviews mit israelischen Gesetzgebern, amerikanisch-jüdischen Führern, Aktivisten der Zivilgesellschaft und Journalisten, von denen jeder eine ganz unterschiedliche Sicht auf die Demokratie, den Krieg in Gaza und die Zukunft der israelisch-amerikanischen jüdischen Beziehungen anbot.



Jeremy Ben-Ami, Präsident von J Street, sagte in einem Interview mit Benn, dass „während Antisemitismus zwar am Rande der Gesellschaft existiert, protestiert die überwiegende Mehrheit der Studenten und progressiven Gruppen gegen die Politik der israelischen Regierung, aber nicht gegen Israel oder Juden.“



Er fügte hinzu: „Warum sollte jemand, der keine persönlichen Verbindungen zum Westen hat, die Politik und die Handlungen dieser [israelischen] Regierung in den letzten 20 Jahren verfolgten und sagen: 'Aber ich liebe Israel immer noch'? Nein. Wenn Sie sehen, dass mehr als 80 Prozent der Demokraten verweigern, Waffen an Israel zu liefern, ist das eine direkte Reaktion auf das Verhalten von Netanjahu und seiner Regierung. Er beruht nicht auf einem angeborenen Hass auf Israel oder seine Bewohner.“



Auf die Frage, ob man diesen Trend umkehren könne, sorgte Ben-Ami für Gelächter, als er antwortete: „Ja. Verhalten Sie sich anders.“



In einem Interview über Bürgerrechte mit Rabbinerin Sharon Kleinbaum, Direktorin von The Beacon und emeritierte Rabbinerin der Congeration Beit Simchat Thora, sagte Rabbi Noa Sattath, Geschäftsfürende Direktorin der Association for Civil Rights in Israel: „Nach dem 7. Oktober wurden wir Zeugen eines vollständigen Zusammenbruchs der Menschenrechte und der grundlegenden Normen. Die ersten Monate waren für uns als Organisation von Juden und Palästinensern besonders schwierig und zwangen uns, unsere Arbeit und unser Verständnis von Krieg zu überdenken. Wir haben eine riesige Menge an Energie und Ressourcen aufgewendet, um uns einfach zusammenzuhalten. Heute ist das aber zu unserer größten Stärke geworden: das Bewusstsein, dass unsere Zukunft voneinander abhängt.“



"Es scheint, dass es nie schlimmer war – aber eigentlich war es schlimmer. Es war viel schlimmer, und wir sind eine Generation, die sich mehr auf dieses Leben vorbereitet hat als jede andere Generation vor uns. Wir sind gebildeter, stärker, besser organisiert. Es ist nicht der Kampf, den wir uns wünschten, aber es ist ein Kampf, dem wir uns mit aller Kraft stellen müssen, die wir haben“, sagte sie.



„Israelische und palästinensische Trauer müssen geteilt werden“



Der Chefredakteur des New Yorker, David Remnick, dachte in einem Interview mit Solomon darüber nach, was er bezüglich der Auswirkungen des Krieges am meisten befürchtet.



„Zuerst Zehntausende Tote, Gaza in Trümmern, israelische Geiseln immer noch in Haft. Antisemitismus ist real und andauernd. Einige Juden in Amerika – die zu den glücklichsten Juden der Geschichte gehören – waren schockiert, als sie sahen, wie sich der Antisemitismus offener äußert. Es ist aber auch wahr, dass Tausende von Menschen die israelische Politik ablehnen, ohne in irgendeiner Weise antisemitisch zu sein. Viele von ihnen sind tatsächlich von dem motiviert, was sie unter jüdischen Werten verstehen.“



Remnick erinnert sich an seinen Besuch in Israel nur wenige Tage nach dem 7. Oktober: „Ich nahm an der Beerdigung der ganzen Familie teil, fünf Särge wurden in die Erde versenkt. Nie habe ich etwas Ähnliches gesehen. Und gleichzeitig begann in der Ferne bereits die Bombardierung des Gazastreifens. Zwei Schrecken auf einmal, die Trauer der Israelis und die Katastrophe, die die Palästinenser verschlingen sollte. Beides ist real. Beides muss zusammen betrachtet werden.“



„Ja, Antisemitismus macht mir Sorgen. Viel mehr Sorgen bereitet mir aber der Schaden, der angerichtet wurde: die Auswirkungen auf ganze Generationen, die Ausbreitung von Hass, der Ton der Debatte auf allen Seiten und die politische Atmosphäre, die noch lange nach dem Krieg bestehen wird."



In einem Interview mit Ben Samuel von Haaretz sagte Mickey Gitzin, Geschäftsführender Direktor des New Israel Fund, vor einem Publikum in Manhattan: „Wir sind eine internationale Organisation, und wir sind stolz darauf. Die Rechte baut ihre Netzwerke seit Jahren im Ausland aus; warum sollten wir zum Schweigen gebracht werden, wenn wir das Gleiche tun? Die Frage ist nicht, ob man international arbeitet oder nicht, die Frage ist, welche Werte man durchsetzt.“



„Was können Sie vom Ausland aus machen. Die Zivilgesellschaft durch Spenden unterstützen, sich organisieren und Ihre Stimme erheben. Der Wandel kommt nie, wie Strategen vorhersagen. Aber wenn der Wandel kommt, müssen wir vorbereitet sein. Das bedeutet nicht nur, schreckliche Realitäten zu blockieren, sondern auch eine Vision für eine andere Zukunft zu entwickeln.“



„Wir müssen in den Spiegel schauen“



Die Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion mit Samuels, Esther Sperber von Faithful Left (Smol Emuni) und Dr. Nasreen Haddad Haj Yahya von NIF Israel, die Solomon moderierte. Haj Yahya sagte: „Als palästinensischer Bürger Israels habe ich nie die Demokratie erlebt, von der Sie sprechen, weder ich noch meine Familie noch meine Brüder und Schwestern im Westjordanland oder in Gaza. Für uns ist das keine Demokratie.2



„Es ist leicht, Netanjahu, Ben-Gvir und Smotrich zu beschuldigen. Aber wir müssen auch in den Spiegel schauen. Im Jahr 2020 weigerte sich Benny Gantz, eine Koalition mit der Vereinten Liste zu bilden. Das sogenannte liberale Lager ignorierte 20 Prozent der israelischen Bürger. Wenn die arabische Vertretung nicht als legitime Alternative zu dieser Regierung angesehen wird, wird es keine wirkliche Demokratie und Zukunft geben.“



In Bezug auf den Mangel an Visionen in der US-Politik in Bezug auf den Krieg und Israel sagte Samuels: „Trump ist es egal, was mit der israelischen Demokratie passiert. Er ist nur an seinem Gewinn interessiert und daran, ob etwas in seinem besten Interesse ist.“



„Ich möchte die Gefahr eines uninteressierten Amerikas betonen. Ein Amerika, das nicht versteht, worum es wirklich geht, wird sich in dieser Region nur noch mehr einmischen, und zwar auf eine Weise, die es nicht will, auch wenn es glaubt, sich damit Distanz zu schaffen.“





Sperber dachte darüber nach, wie schwierig es war, amerikanische Juden dazu zu bringen, gegen den Krieg zu protestieren, selbst nach einigen Erfolgen während des Justizputsches, und fragte: „Was wäre dafür nötig? Wie viel schlimmer könnte es noch sein? 64.000 Tote, 150.000 Verletzte, mehr amputierte Kinder in Gaza als irgendwo sonst auf der Welt, hungernde Familien, systematisch zerstörte Häuser. Wie viel schlimmer muss es noch sein, damit wir sagen: Das ist inakzeptabel?“

0