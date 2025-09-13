Nic ohledně údajného vraha Charlieho Kirka, Tylera Robinsona, se nezdá být přesvědčivé
Takže máme oficiálně podezřelého z vraždy Charlieho Kirka. Přesněji řečeno, třetího podezřelého, protože FBI dvakrát zadržela nesprávnou osobu. Novým podezřelým je Tyler Robinson, 22letý mormon z Utahu.
Ačkoli se zdá, že Robinson byl do vraždy Kirka zapleten, detaily se nezdají být logické, což vede mnoho lidí k podezření, že se jedná o dalšího obětního beránka nebo odvedení pozornosti, píše Ricky Hale.
Je třeba zdůraznit, že v tuto chvíli se jedná pouze o spekulace, protože stále skládáme dohromady, co se stalo, a některé podrobnosti mohou být způsobeny nedorozuměním nebo nesprávným zpravodajstvím, ale máme povinnost pečlivě zkoumat to, co nám je sdělováno, takže si to rozeberme:
Tyler Robinson je 22letý syn šerifa z Utahu, který má údajně konzervativní rodinu milující MAGA. Jeho rodiče jsou registrovaní republikáni, ale Robinson je registrován jako nezávislý. Videozáznamy ukazují, že je mírný a zdvořilý, a jeho babička ho popisuje jako „naprosto plachého člověka“.
FBI nám sdělila informace o chatech na Discordu, kterých se Robinson údajně účastnil se svým spolubydlícím a ve kterých údajně plánoval vraždu a podněcoval k násilí. Discord to popřel s tím, že tyto chaty se na jejich serverech nikdy neodehrály. Jednalo se o chybu FBI nebo o pokus o zkreslení informací?
Guardian nám sdělil, že Robinson byl jediným členem své rodiny s krajně levicovými názory... Jak to vědí? Mluvili s někým, kdo s Robinsonem hrál videohry a podle vlastního přiznání ho už roky neviděl. Robinsonovy politické názory posuzují na základě komentářů, které pronesl jako dítě. Kdyby někdo posuzoval mé politické názory na základě toho, co jsem řekl jako dítě, byl by úplně mimo!
(Pozn. red.: Guardian mezitím informaci o Tylerově údajné "levicovosti" vymazal, protože ten svĕdek ji po jejím zveřejnění popřel.)
Máme fotografie Robinsona převlečeného za Donalda Trumpa a Pepe Le Pew (který byl zvolen maskotem krajní pravice). Máme fotografie, na kterých se jako dítě učí zacházet se zbraněmi. Máme nepotvrzené informace, že byl groyper (fanoušek krajně pravicového aktivisty Nicka Fuentese). A pak máme náboje, na které údajně vyryl „extrémně levicová hesla“, jako například:
„*všimne si boule* OWO, co to je?“
„Hej, fašisto! Chytej!“
„Bella Ciao“
„Pokud to čteš, jsi gay, lmao“
Ta věc s kulkami mi přijde dost divná. Říká se, že Robinson byl rozzuřený, že Charlie Kirk přednášel na univerzitě, a byl tak rozčílený, že se rozhodl ho zastřelit. Tak rozčílený, že si dal tu práci a pečlivě vyryl nápisy na kulky? Tak rozlítaný, že dokázal pečlivě naplánovat atentát?
Nevím. Jestli někdo jedná v afektu, určitě by šel na akci s pistolí a pokusil se zabít chaotickým způsobem a pravděpodobně by selhal. Toto byl chirurgicky čistý úder, při kterém byly důkazy zanechány příliš pohodlně na to, aby to udělal někdo poháněný emocemi. Celá věc se mi zdá chladná a promyšlená.
Někteří lidé tvrdí, že rytiny na kulkách souvisejí s memy populárními mezi groypery (jeden souvisí s videohrou Helldivers 2) a jsou mylně interpretovány jako antifašistické vzkazy. Homofobie rozhodně není něco, co byste spojovali s levicí.
Tvrdí se, že tyto slogany používá alt-right satiricky, aby se vysmívala levici. Říkají, že fanoušci Nicka Fuentese nenáviděli Charlieho Kirka, protože pro ně nebyl dostatečně pravicový a zaprodal hnutí America First. Zdá se, že média opravdu předčasně reagovala, když mluvila o pro-trans, antifa kulkách!
Nevím, co si o tom všem mám myslet. Byl Robinson jen podivín, který jednal sám? Pečlivě to naplánoval s přáteli? Byl najat CIA nebo Mossadem? Byly důkazy nastraženy, aby podpořily určitou verzi příběhu? Je to jen další odvedení pozornosti? Všechno to vypadá... podivně.
Stojí za zmínku, že podle NBC News Robinson navštěvoval Utah Valley University jen krátce, takže nemohl být s jejím uspořádáním příliš obeznámen. Přesto se mu podařilo zjistit, kde přesně se nachází Kirkův stan, dostat se na střechu s perfektním výhledem a uniknout, aniž by si někdo všiml, co má za lubem. Je možné, že měl štěstí, ale jak všichni poukazují, aby měl člověk takové štěstí, musí se sejít mnoho faktorů. I něco tak jednoduchého, jako příliš silné stisknutí spouště z takové vzdálenosti, může způsobit, že minete cíl.
To mě přivádí k zbrani. Zbraň je Mauser 30/06 s 24palcovou hlavní. Batoh střelce měl pouze 20 palců. Zbraň byla později nalezena v lese zcela neporušená v krabici, která byla pečlivě zabalena do ručníku. To se zdá přinejmenším podivné.
Záznamy z kamerového systému ukazují podezřelého, jak slezl ze střechy bez viditelné zbraně v ruce (i když záznamy nejsou v dobré kvalitě). Někteří lidé tvrdí, že v jeho ruce je vidět zbraň, ale já ji rozhodně nevidím. Co si o tom myslíte?
Tvrdí se, že střelec několikrát změnil oblečení, protože různé snímky a záběry ukazují různé oblečení. Zdá se, že se převlékl alespoň dvakrát, možná i vícekrát, i když některé snímky mohly být chybně identifikovány.
Robinson musel rozebranou zbraň odnést na střechu a sestavit ji pro střelbu, převléknout se, rozebrat zbraň a převléknout se zpět. Musel si dát hlaveň zbraně do kalhot a zbytek do batohu, slézt ze střechy, utéct do lesa, znovu sestavit zbraň a nechat ji tam jako dárek pro vyšetřovatele. Krabice musela být ponechána před střelbou, protože byla příliš velká, aby se vešla do batohu.
Proč si dávat takovou práci, aby zakryl stopy, a pak stejně zbraň takhle nechat? Proč zbraň prostě nenechal na střeše?
Záležitost s oblečením je ještě podivnější, protože Robinson se zjevně snažil převléknout a pak se zase převléknout zpět, a když byl o dva dny později zatčen, měl na sobě stále stejné oblečení (kaštanově hnědou košili, světlé kraťasy, černou čepici s bílým logem a světlé boty). To se nezdá jako konzistentní chování. Buď tenhle chlap chtěl zakrýt stopy, nebo ne.
Podívejme se nyní na skutečnost, že vrah zřejmě nejednal sám. Máme kamerové záběry dvou mužů poblíž Kirka, kteří těsně před střelbou dávají ruční signály. To neprokazuje, že spolupracovali s vrahem, ale pokud se jednalo o týmovou akci, je to přesně to, co byste očekávali. Existuje záznam, na kterém jeden muž okamžitě oslavuje střelbu. A pak jsou tu ne jeden, ale dva muži, kteří se chovají, jako by byli vrahem, a odvádějí pozornost.
Jeden z těchto mužů, starý muž, který řekl „zastřelte mě“, byl již dříve vyslýchán po událostech z 11. září. Má stále spojení se zpravodajskými službami? Je to návnada? Nebo jen náhodný blázen, který se ocitl na těchto strašných událostech? V tuto chvíli je těžké vyvodit nějaké závěry, ale tato podivnost musí být vysvětlena.
Když to všechno spojíte s faktem, že Izrael se chová extrémně provinile a republikáni rychle využili vraždu k prosazení svých politických cílů, nutí mě to podezřívat, že se děje víc, než se na první pohled zdá.
Máme zprávy, že Netanjahu nabídl Charliemu Kirkovi spoustu peněz a Kirk tuto nabídku odmítl. Několik zdrojů blízkých Kirkovi říká, že se bál, že ho Izrael zabije. Zřejmě byl bombardován agresivními zprávami od dárců Turning Point, kteří mu říkali, aby se podřídil.
Charlie Kirk byl proti válce s Íránem a kladl nepříjemné otázky ohledně Epsteina a 7. října. Prostřednictvím své organizace Turning Point měl obrovský vliv na mladé americké konzervativce. Jeho roli v této organizaci převzal Ben Shapiro ještě předtím, než jeho tělo vychladlo. Vzhledem k tomu, že Shapiro je fanatický zastánce Izraele, znamená to, že Izrael již z této vraždy těží. Mohlo by se jednat pouze o oportunismus, ale způsob, jakým izraelští politici ihned po střelbě přešli do útoku, vyvolal dojem, že to očekávali a byli připraveni jednat.
Buď byl Izrael zapojen do vraždy Charlieho Kirka, nebo z ní má velkou radost a prostě měl štěstí, že za něj práci udělal náhodný nerdovský mormonský kluk. Co si o tom myslíte?
