Jair Bolsonaro odsouzen k 27 letům vězení za pokus o státní převrat

12. 9. 2025 / Fabiano Golgo

Rozsudek brazilského Nejvyššího federálního soudu z 11. září 2025, kterým byl bývalý prezident Jair Bolsonaro odsouzen k 27 letům a 3 měsícům vězení, je jednou z největších politických událostí v dějinách země a okamžikem, který zasahuje daleko za hranice Brazílie. Abychom pochopili, co se stalo, a proč tento proces vzbuzuje takovou pozornost, je nutné vrátit se o několik let zpět, k samým kořenům současné brazilské krize.

  
Bolsonaro, bývalý armádní kapitán a dlouholetý poslanec, byl v roce 2018 zvolen prezidentem na vlně frustrace z korupčních skandálů, vysoké kriminality a hospodářských potíží. Sliboval tvrdý pořádek, nostalgicky vzpomínal na vojenskou diktaturu (1964–1985) a svou kampaň založil na ostrých útocích proti levici, médiím a justici. V roce 2022 se ucházel o znovuzvolení, ale ve druhém kole těsně prohrál s levicovým veteránem Luizem Ináciem “Lulou” da Silvou. Už během kampaně však opakovaně zpochybňoval spolehlivost elektronického volebního systému a naznačoval, že výsledek nemusí uznat. Po porážce se odmítl veřejně vzdát funkce a kolem něj se začala formovat skupina politiků, vojáků a poradců, která podle obžaloby plánovala, jak zabránit nástupu Luly k moci.

Právě z těchto příprav vzešla obžaloba, kterou projednával Nejvyšší federální soud. Podle vyšetřovatelů Bolsonaro a jeho nejbližší spojenci od roku 2021 pracovali na scénářích, jak „neutralizovat“ volební výsledek – od šíření dezinformací přes tlak na armádu a bezpečnostní složky až po přípravu výjimečného stavu. Kulminací byla série událostí na přelomu let 2022 a 2023: 8. ledna 2023, jen týden po nástupu Luly do úřadu, vtrhly tisíce Bolsonarových příznivců do budov Kongresu, prezidentského paláce a Nejvyššího soudu v hlavním městě Brasília. Záběry rozbíjených oken, zničeného nábytku a vandalizovaných historických sálů obletěly svět a okamžitě připomněly útok na americký Kapitol 6. ledna 2021. Tehdy Bolsonaro pobýval na Floridě, kam odletěl ještě před koncem svého mandátu, ale vyšetřovatelé později doložili, že jeho nejbližší tým koordinoval kroky směřující k vyvolání chaosu a případnému zásahu armády.

První senát Nejvyššího federálního soudu nyní dospěl k závěru, že nejde o nahodilé excesy, ale o organizovanou a ozbrojenou zločineckou činnost. Poměrem čtyři ku jednomu soudci uznali Bolsonara vinným z pěti trestných činů: účasti na ozbrojené zločinecké organizaci, pokusu o státní převrat, pokusu o násilné zrušení demokratického řádu, poškození veřejného majetku a zničení památkově chráněných budov. Předseda senátu Cristiano Zanin ve svém hlasu hovořil o „koordinovaném útoku na samotný základ brazilské republiky“. Podobně hlasovali i další soudci, kteří se opírali o desítky dokumentů, záznamy z porad, výpovědi bývalých spolupracovníků a veřejná prohlášení obžalovaných. Jeden z pěti soudců, Luiz Fux, sice navrhoval částečné zproštění viny, ale zůstal v menšině.

Verdikt se netýká jen Bolsonara. Spolu s ním byli odsouzeni i jeho nejbližší ministři a vojenští představitelé – bývalý šéf tajné služby Alexandre Ramagem, exministr spravedlnosti Anderson Torres, bývalý velitel námořnictva Almir Garnier, exministr obrany Paulo Sérgio Nogueira a další. Soud je uznal vinnými v různých kombinacích stejných trestných činů. U všech nyní probíhá takzvaná dosimetrie, tedy stanovení konkrétní délky trestu. Protože celkový součet u Bolsonara přesahuje osm let, musí si trest odpykat v nejpřísnějším vězeňském režimu. Přestože obhájci mohou podat odvolání, samotná právní kvalifikace už představuje historický precedent: nikdy v moderní historii Brazílie nebyl bývalý prezident odsouzen za pokus o svržení demokracie.

Rozsudek okamžitě vyvolal mezinárodní reakce, a to i v zemích, kde podobná populistická hnutí nabývají na síle. Nejvýrazněji se ozval americký prezident Donald Trump, který s Bolsonarem dlouhodobě udržuje přátelské vztahy a který sám čelí několika obžalobám souvisejícím s pokusem zvrátit volby roku 2020. „Je to velmi podobné tomu, co se snaží udělat mně,“ prohlásil Trump před novináři při cestě do New Yorku a dodal, že je „překvapen“ tak tvrdým postupem brazilské justice. Už v létě navíc poslal Trump dopis prezidentu Lulovi, v němž vyhrožoval obchodními sankcemi a mluvil o „honu na čarodějnice“ proti Bolsonarovi. Bílý dům dokonce naznačil, že je připraven „bránit svobodu projevu všemi prostředky“, což brazilské ministerstvo zahraničí ostře odmítlo jako nepřípustný zásah do vnitřních záležitostí.

Trumpova slova a jeho dlouhodobá podpora Bolsonara dávají celé věci globální rozměr. Oba muži sdílejí podobnou politickou logiku: zpochybňují volební procesy, označují své soudní kauzy za politickou perzekuci a své stoupence mobilizují proti „systému“. Události v Brazílii tak nelze chápat jen jako izolovanou krizi latinskoamerické země, ale jako součást širší vlny, která v posledních letech zasáhla Spojené státy, Maďarsko, Polsko či Turecko.

Pro Českou republiku a Evropu je brazilský případ dvojím varováním i nadějí. Varováním, protože ukazuje, jak rychle se může demokratická kultura erodovat, když vůdce začne systematicky podrývat důvěru ve volby a instituce. Nadějí, protože brazilské instituce – soudy, volební orgány, část armády a občanská společnost – nakonec prokázaly, že jsou schopny odolat i prezidentovi, který se snažil pravidla přepsat. Rozhodnutí soudu neznamená konec bolsonarismu; Bolsonaro má stále miliony příznivců a politické napětí přetrvává. Ale samotný fakt, že demokratický stát dokázal postavit bývalého prezidenta před soud a přidělit mu trest odpovídající zločinům proti republice, je zásadní moment, který posílá signál do celého světa: pravidla hry platí i pro ty, kdo se je snaží zničit.

