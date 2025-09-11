Brazilský nejvyšší soud shledal Bolsonara vinným z přípravy vojenského puče
11. 9. 2025
Bývalý prezident čelí desítkám let vězení za to, že se po prohře ve volbách v roce 2022 snažil násilím udržet u moci
Většina soudců brazilského Nejvyššího soudu hlasovala pro odsouzení bývalého prezidenta Jaira Bolsonara za spiknutí s cílem svrhnout vojenským pučem, což znamená, že tento krajně pravicový populista čelí desítkám let vězení za vedení zločinného spiknutí.
Soudkyně Cármen Lúcia Antunes Rocha ve čtvrtek rozhodla, že Bolsonaro – bývalý výsadkář, který byl v roce 2018 zvolen prezidentem – se dopustil pokusu o násilné udržení se u moci po prohře ve volbách v roce 2022, což znamená, že tři z pěti soudců zapojených do procesu shledali bývalého brazilského vůdce vinným.
Rocha při svém rozhodujícím hlasování odsoudila to, co nazvala pokusem „zasít zhoubné semeno antidemokracie“ v Brazílii, ale zároveň ocenila, jak instituce země přežily a bránily se.
„Brazilská demokracie nebyla otřesena,“ řekla Rocha u soudu v hlavním městě Brasília a varovala před šířením „viru autoritářství“.
V úterý další dva soudci, Alexandre de Moraes a Flávio Dino, rovněž prohlásili 70letého politika za vinného z vedení toho, co první z nich nazval „zločineckou organizací“, která se snažila uvrhnout jihoamerickou zemi zpět do diktatury.
„Jair Bolsonaro byl vůdcem této zločinecké struktury,“ řekl Moraes během pětihodinového projevu, ve kterém podal komplexní popis pomalu se rozvíjejícího spiknutí proti brazilské demokracii.
„Obětí je brazilský stát,“ řekl Moraes a tvrdil, že spiknutí se odehrálo mezi červencem 2021 a lednem 2023, kdy Bolsonarovi příznivci řádili v městěBrasília poté, co se k moci dostal levicový vítěz voleb Luiz Inácio Lula da Silva.
Čtvrtý soudce, Luiz Fux, hlasoval ve středu pro zproštění Bolsonara viny s tvrzením, že neexistuje „absolutně žádný důkaz“, že bývalý prezident věděl o údajném spiknutí s cílem zavraždit Lulu a Moraese na konci roku 2022 nebo se ho účastnil, či že se pokusil o puč.
Fux označil povstání z 8. ledna 2023, kdy tvrdí stoupenci Bolsonara vyplenili Nejvyšší soud, prezidentský palác a Kongres, za „barbarský čin“, který způsobil „škody amazonského rozsahu“. Soudce, který také kontroverzně argumentoval, že soud nemá v této věci jurisdikci, však tvrdil, že neexistují žádné důkazy o tom, že Bolsonaro byl zodpovědný za podněcování nepokojů.
Fux však hlasoval pro odsouzení dvou nejbližších Bolsonaroových spojenců – jeho bývalého ministra obrany generála Waltera Bragu Netta a jeho bývalého pobočníka podplukovníka Maura Cida – za zločin násilného pokusu o zrušení brazilské demokracie. Soudce dospěl k závěru, že oba pomáhali plánovat a financovat spiknutí s cílem zavraždit Moraese, aby vyvolali sociální chaos, který by podle jejich představ vedl k vojenské intervenci.
Bolsonarův trest by měl být stanoven v pátek poté, co zbývající soudce Cristiano Zanin odevzdá svůj hlas. Odborníci tvrdí, že trest za zločiny včetně zorganizování státního převratu a násilného pokusu o zrušení brazilské demokracie by mohl činit až 43 let. Bývalý prezident se tento týden k soudu nedostavil a zůstal ve svém nedalekém sídle, kde je v domácím vězení a kde jsou umístěni policisté, aby zajistili, že neuteče do některé z cizích ambasád v městě Brasília.
Progresivní radost z pádu prezidenta, který je obviňován z nekontrolovatelného ničení životního prostředí, stovek tisíc úmrtí na covid a útoků na menšiny, byla zmírněna poznáním, že jeho politické hnutí zůstává velmi živé. Někteří se obávají, že Fuxovo zpochybnění pravomoci soudců v této věci by mohlo otevřít dveře k právním sporům a dokonce k zrušení procesu v budoucnu.
„Neoznámila bych politickou smrt Jaira Bolsonara,“ řekla Dr. Camila Rocha, politoložka z Brazilského centra pro analýzu a plánování, která se zabývá brazilskou pravicí.
„Myslím, že budou i nadále zkoušet různé způsoby, jak dostat Bolsonara z vězení, udržet jeho vedoucí postavení a zajistit mu viditelnost,“ předpověděla.
V posledních týdnech prosazují zákonodárci podporující Bolsonara myšlenku amnestie pro svého vůdce a další osoby, které se podílely na pokusu o převrat a nepokojích v Brazílii 8. ledna 2023. Tvrdí, že takové odpuštění by pomohlo „uklidnit“ politicky rozdělenou zemi.
Zdroj v angličtině ZDE
