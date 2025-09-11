MAGA pokrytectví nad vraždou Charlieho Kirka
11. 9. 2025 / Radek Batelka
Víte, co je v posledních letech nejčastější příčinou smrti lidí ve věku 1 - 19 let v USA?
Smrt zastřelením. Je to naprosto šílená epidemie.
Pokud byste chtěli, aby vražd, jako je ta Kirkova, bylo co nejméně, budete řešit to, co v podstatě všichni experti na kriminologii a veřejné zdraví, kteří se tím zabývají, říkají roky:
Je potřeba lépe regulovat, kdo si může pořizovat a držet střelné zbraně. Plus řada dalších opatření, od dostupné zdravotní péče a péče o duševní zdraví specificky, přes sociální služby, péči o společenskou a komunitní soudržnost po funkční instituce právního státu.
Jinými slovy:
Musíte odmítnout v podstatě všechno, co hlásal zavražděný Kirk a co dál hlásá celé MAGA hnutí.
Kirk byl agresivní propagandista přístupu, že všechny ty každoroční desítky tisíc obětí epidemie střeleckého násilí v USA nejsou dost tragické na to, aby se v USA začalo smysluplněji regulovat držení střelných zbraní. Ironie toho, že se tento šílený přístup stal osudný i jemu samému, je zjevná, ale irelevantní.
V ten samý den, kdy byl zastřelen Kirk, proběhla střelba ve škole v Coloradu. Dva studenti byli vážně zraněni, útočník zahynul.
V projevech Trumpa a MAGA politruků o tom neuslyšíte ani slovo. Ti roní falešné slzy jen nad svým kumpánem Kirkem, se kterým bojovali a dál bojují za omezení práv lidí a likvidaci demokracie a právního státu v USA. Kirk je pro ně hrdina na plakáty, protože jim pomáhal budovat Trumpův fašistický režim. Desetitisíce jiných obětí jsou pro ně bezejmenní nikdo, kteří nestojí za půl slova. Natož za politickou akci na jejich ochranu.
Když jde o druhé, tak se tomu klidně i vysmívají, nebo kolem toho šíří bagatelizační lži a konspirace. Tak jako to udělali Kirk i Trump třeba v případě útoku na manžela Nancy Pelosi.
Těmto lidem epidemie střílení do lidí nevadí. Dokud se to netýká jejich blízkých.
Edit - důležité připomenutí.
Byla to Trumpova kampaň, která zorganizovala bezprecedentní akt politického násilí v podobě útoku na Kapitol v lednu 2021. Byl to poslední pokus Trumpa zůstat nelegálně po prohraných volbách u moci. Poté, co selhaly jeho předchozí pokusy volby ukrást výrobou falešných hlasů (Georgia, telefonát s Raffenspergerem), eliminací legitimních hlasů demokratů a vysláním falešných volitelů do Washingtonu.
A byl to Trump osobně, kdo omilostnil a propustil VŠECHNY usvědčené a pravomocně odsouzené násilné útočníky na Kapitol.
“Death penalties should be public, should be quick, it should be televised. I think at a certain age, its an initiation...What age should you start to see public executions?”
Charlie Kirk
