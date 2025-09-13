Izraelský generál: Počet našich obětí v Gaze přesáhl 200 000 lidí
13. 9. 2025
Generál ve výslužbě Herzi Halevi říká, že „ani jednou“ právní poradenství neomezilo vojenská rozhodnutí Izraele v pásmu Gaza
Bývalý velitel izraelské armády Herzi Halevi potvrdil, že ve válce v Gaze bylo zabito nebo zraněno více než 200 000 Palestinců a že „ani jednou“ v průběhu konfliktu nebyly vojenské operace omezeny právním poradenstvím.
Halevi odstoupil z funkce náčelníka generálního štábu v březnu poté, co vedl izraelské obranné síly (IDF) během prvních 17 měsíců války, která se nyní blíží ke svému druhému výročí.
Generál ve výslužbě na začátku tohoto týdne na komunitním setkání v jižním Izraeli řekl, že více než 10 % z 2,2 milionu obyvatel Gazy bylo zabito nebo zraněno – „více než 200 000 lidí“. Tento odhad je pozoruhodný, protože se blíží aktuálním číslům poskytnutým ministerstvem zdravotnictví Gazy, která izraelští představitelé často odmítají jako propagandu Hamásu, ačkoli mezinárodní humanitární organizace považují údaje tohoto ministerstva za spolehlivé.
Aktuální oficiální počet obětí je 64 718 zabitých Palestinců v Gaze a 163 859 zraněných od začátku války 7. října 2023. Vládnou obavy, že další tisíce lidí jsou mrtvé a jejich těla jsou pohřbena pod troskami. V pátek bylo při izraelských útocích zabito nejméně 40 lidí, většinou v okolí města Gaza.
Statistiky ministerstva v Gaze nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, ale uniklé údaje izraelské vojenské rozvědky o obětech do května letošního roku naznačují, že více než 80 % mrtvých byli civilisté.
Při původním útoku Hamásu 7. října, který válku odstartoval, bylo zabito asi 1 200 lidí, z toho 815 izraelských a zahraničních civilistů.
„Toto není mírná válka. Od první minuty jsme se do toho pustili naplno. Bohužel ne dříve,“ řekl Halevi, čímž naznačil, že Izrael měl v Gaze zaujmout tvrdší postoj ještě před útokem ze 7. října.
Bývalý velitel hovořil v úterý večer s obyvateli moshavu (zemědělského družstva) Ein HaBesor, kterým se před dvěma lety podařilo odrazit útočníky Hamásu. Záznam jeho projevu zveřejnil zpravodajský web Ynet.
„Nikdo nepracuje jemně,“ řekl Halevi, ale trval na tom, že IDF operuje v mezích mezinárodního humanitárního práva. Toto tvrzení během války opakovaně zmiňovali izraelští představitelé, kteří uvedli, že do operačních rozhodnutí jsou zapojeni vojenskí právníci.
Halevi však popřel, že by právní poradenství někdy ovlivnilo jeho vojenská rozhodnutí nebo rozhodnutí jeho přímých podřízených v Gaze nebo na Blízkém východě.
„Nikdo mě ani jednou neomezil. Ani jednou. Ani vojenský generální prokurátor [Yifat Tomer-Yerushalmi], který mimochodem nemá pravomoc mě omezovat,“ řekl.
V citátu, který nebyl zaznamenán, ale byl uveden serverem Ynet, Halevi naznačil, že hlavním úkolem izraelských vojenských právníků je přesvědčit vnější svět o legálnosti akcí IDF.
„Existují právní poradci, kteří říkají: Budeme vědět, jak to legálně obhájit před světem, a to je pro stát Izrael velmi důležité,“ cituje se jeho slova.
IDF byla požádána o komentář k Haleviho poznámkám o počtu obětí a roli vojenských právníků, ale do pátečního večera neodpověděla.
Michael Sfard, izraelský právník zabývající se lidskými právy, řekl, že Haleviho výroky „potvrzují, že právní poradci slouží jen jako razítka“.
„Generálové je vnímají jako ‚běžné‘ poradce, jejichž rady lze přijmout nebo odmítnout, nikoli jako profesionální právníky, jejichž právní stanoviska představují hranice toho, co je přípustné a co je zakázané,“ řekl Sfard.
Ve středu deník Haaretz informoval, že Haleviho nástupce ve funkci náčelníka generálního štábu IDF, Eyal Zamir, ignoroval právní radu Tomera-Yerushalmiho. Generální advokát údajně řekl, že příkazy k vysídlení odhadem 1 milionu obyvatel města Gaza, aby opustili město před ofenzívou IDF, by měly být odloženy, dokud nebudou v jižní Gaze k dispozici zařízení, která je přijmou.
Diskuse