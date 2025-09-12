Guvernér Utahu potvrdil, že podezřelý jménem Tyler Robinson byl zatčen za vraždu Charlieho Kirka
12. 9. 2025
„Máme ho“: Guvernér Utahu potvrdil, že Tyler Robinson je hlavním podezřelým ve věci střelby na Charlieho Kirka
„Robinson kontaktoval rodinného přítele, který se obrátil na úřad šerifa okresu Washington s informací, že se jim Robinson přiznal nebo naznačil, že spáchal tento čin,“ uvedl Cox.
Cox dodal, že nalezená puška byla identifikována jako Mauser model 9836 ráže, typ zbraně s posuvným závěrem, na které byl namontován zaměřovač.
Před krátkou dobou guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že vyšetřovatelé zaznamenali nápisy na nábojnicích střelce.
Na jedné ze tří nevystřelených nábojnic bylo napsáno „hey fascist! Catch!“, na druhé „oh bella ciao“ a na třetí „If you read this, you are gay, LMAO“.
Ředitel FBI potvrdil, že Robinson byl zadržen ve čtvrtek ve 22:00
Kash Patel, ředitel FBI, uvedl, že Robinson byl zadržen ve čtvrtek 11. září ve 22:00 místního času.
„Proto jsme tak rychle a transparentně informovali veřejnost. Jsme odhodláni zachovávat transparentnost,“ řekl Patel s odkazem na fotografie a video, které orgány činné v trestním řízení sdílely s veřejností, aby pomohly vypátrat podezřelého.
Cox dodal, že vyšetřovatelé vyslechli člena Robinsonovy rodiny, který uvedl, že se v posledních letech „více angažoval v politice“.
„Člen rodiny zmínil nedávný incident, kdy Robinson přišel na večeři před 10. zářím,“ řekl Cox. „V rozhovoru s jiným členem rodiny Robinson zmínil, že Charlie Kirk přijede na UVU... člen rodiny také uvedl, že Kirk je plný nenávisti a šíří nenávist.
„Je mi to úplně jedno“, říká Trump o konfliktu v USA
Trumpo, když byl dotázán na to, jak „napravit zemi“ nebo „znovu sjednotit“ po zastřelení Kirka, řekl, že je mu to „úplně jedno“.
„Radikálové na pravici jsou často radikální, protože nechtějí vidět zločiny. Nechtějí vidět zločiny, bojí se o hranice,“ říká Trump. „Problémem jsou radikálové z levice, kteří jsou zlí, hrozní a politicky zdatní.“
V rozhovoru pro Fox News Trump právě řekl, že doufá, že střelec „dostane trest smrti“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse