Izrael zabil v pátek 42 lidí v Gaze, Rada bezpečnosti OSN odsoudila útok v Dauhá
12. 9. 2025
čas čtení 12 minut
Členové Rady bezpečnosti OSN jednoznačně odsoudili izraelský útok na vůdce Hamásu v katarském hlavním městě Dauhá
V pásmu Gazy podle lékařských zdrojů izraelské útoky v pátek zabily nejméně 42 lidí, z toho 14 členů jedné rodiny
A-Mawasi, jižní Gaza:
Moře provizorních stanů zaplňuje pustou písečnou krajinu
Na pouhých devíti kilometrech čtverečních se tísní desítky tisíc lidí, kteří si z křehkého nylonu a plastových fólií postavili přístřešky, které je však před drsnými povětrnostními podmínkami téměř nechrání.
Zintenzivnění leteckých útoků a pozemních operací izraelské armády v Gaze nutí stále více rodin uprchnout do jižní Gazy, konkrétně do al-Mawasi.
Neexistují zde žádná oficiální distribuční centra pomoci, toalety ani vodovodní potrubí, které by rodinám zajišťovalo dodávky vody. Před místní vývařovnou se tvoří fronty mladých žen, dětí a mužů, kteří čekají na polévku nebo čočku, aby přežili.
Je to zoufalá realita. Rodinám je řečeno, aby sem přišly, ale vrací se zpět, protože pro ně není místo, kde by mohly vést důstojný život, o který je připravily opakované evakuační příkazy Izraele a masivní bombardování.
Vysídlení Palestinci v al-Mawasi čelí přeplněnosti, protože Izrael nařídil evakuaci města Gaza
Izraelské útoky zničily 2 domy ve městě Gaza a zabily 3 lidi v Khan Younis
Nové izraelské letecké útoky zničily dva domy v západní části města Gaza v čtvrti al-Nasr, informují naši kolegové přímo na místě.
Mezitím na jihu v Khan Younis zabil izraelský letecký útok tři lidi, uvedla místní lékařský zdroj.
„Žijeme v neustálém strachu“
Výškové budovy byly dlouho charakteristickým rysem panoramatu města Gaza – nacházely se v nich byty, kanceláře a dokonce i malé kliniky nebo obchody –, ale mnoho z nich nyní leží v troskách po bombardování izraelskými silami.
Mnoho rodin, které kdysi žily v bytech ve městě, je nyní na ulici – některé našly útočiště ve školách, jiné ve stanech, většina z nich nemá kam jít.
„Po bombardování jsme zůstali bez přístřeší,“ řekl o své rodině Ahmed Sameer, jeden z vysídlených obyvatel. „Nevíme, kam máme jít. Uvízli jsme na ulici.“
Ostatní obyvatelé této oblasti, jejichž bytové domy zůstaly neporušené, žijí v neustálém strachu, protože si uvědomují, že jediný telefonát od izraelské armády nebo náhlý útok může všechno zničit. „Nespím, každou noc přemýšlím,“ řekl jeden obyvatel a místní podnikatel.
„Žijeme v neustálém strachu a úzkosti, jsme neustále ve střehu. Vzhledem k neustálé hrozbě vysídlení máme některé své věci připravené v krabicích nebo taškách,“ dodal další obyvatel dosud stojícího bytového domu ve městě.
Gaza City, Gaza:
Posledních několik minut bylo v západní části města Gaza velmi intenzivních, oblast zasáhlo několik leteckých útoků, včetně okolí zdravotního střediska UNRWA, které slouží tisícům lidí žijících v okolí. Napočítali jsme tři mohutné exploze.
Byly vydány evakuační příkazy, ale celá oblast se musela snažit najít úkryt, než bylo bombardováno určené místo. Evakuační příkazy nedaly lidem dostatek času na sbalení svých věcí a způsobily chaos a zmatek. Tento scénář jsme v posledních měsících viděli opakovaně.
Útok byl zaměřen na skupinu obytných domů, včetně obytné věže naproti zdravotnickému zařízení. Pokud víme, věž stále stojí, i když utrpěla značné škody. Skupina domů však byla zcela zničena.
To se přidává k sérii dlouhých, těžkých hodin od časného rána.
Došlo k kombinaci útoků dronů, stíhacích letadel a těžkého dělostřelectva, které zasáhly více oblastí, včetně školy, která byla zcela zničena. Tato škola se nacházela v uprchlickém táboře Shati. Mnoho lidí v ní našlo útočiště, ale nyní byli znovu nuceni vrátit se na ulici.
Arabsko-islámský summit může vést k „konkrétním opatřením“ proti Izraeli
Nouzový arabsko-islámský summit, který se bude konat v Kataru na začátku příštího týdne, by mohl být „zlomovým bodem“ pro nová opatření proti Izraeli, řekl politický analytik pro Blízký východ Luciano Zaccara.
Setkání v Dauhá je naplánováno na neděli a pondělí a mohlo by vést ke společným opatřením v oblasti bezpečnosti, technologie nebo cestovního ruchu, uvedl Zaccara.
Spojené arabské emiráty již v reakci na útok zakázaly Izraeli účast na obranném veletrhu v Dubaji, který se má konat v listopadu.
„Existují velmi silné signály, že na summitu příští týden uslyšíme něco víc než jen prohlášení a odsouzení,“ dodal Zaccara. „Uvidíme alespoň některá opatření, která lze přijmout na diplomatické úrovni... alespoň pokud jde o konkrétní opatření.“
Izraelské síly zintenzivňují razie a provádějí další zatýkání na Západním břehu
Kromě intenzivní kampaně v Tulkaremu provedla izraelská armáda razie a zatýkání v několika dalších částech okupovaného Západního břehu, které se rozkládají v provinciích Ramalláh, Hebron a Nablus.
Izraelská armáda zahájila intenzivní zásah proti městu Tulkarem na okupovaném Západním břehu poté, co byli dva vojáci zraněni, když jejich obrněné vozidlo zasáhlo výbušné zařízení
Izraelské síly od té doby uvalily na město zákaz vycházení a zadržely stovky Palestinců, které údajně vytáhly z kaváren, obchodů a restaurací a donutily je pochodovat k vojenské kontrolní stanici.
Izraelské síly se snaží všem připomenout, že pokud dojde k jakémukoli incidentu na jakémkoli místě na okupovaném Západním břehu, který se jim nelíbí, který považují za ohrožení svých sil... pak budou tvrdě zasahovat, a to nejen proti pachatelům, nejen proti vesnicím, ale proti všem v dané oblasti.
Katar „vítá“ odsouzení útoku na Dauhá ze strany Rady bezpečnosti OSN
Katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani uvítal odsouzení „zrádného“ izraelského útoku na Dauhá ze strany Rady bezpečnosti OSN v úterý.
„Jsme odhodláni plnit naši humanitární a diplomatickou roli a právo chránit naši suverenitu a bezpečnost,“ uvedl šejk Mohammed v příspěvku na sociálních médiích.
Před včerejším zasedáním Rady vydalo všech 15 členů prohlášení, v němž vyjádřili „hlubokou lítost nad ztrátou civilních životů“ a solidaritu s Katarem, aniž by však zmínili Izrael.
Šejk Mohammed na mimořádném zasedání uvedl, že izraelský útok „staví mezinárodní společenství před zkoušku“.
SAE si po útoku na Dauhá předvolalo izraelského velvyslance
Spojené arabské emiráty předvolaly izraelského velvyslance v zemi, Yossiho Shelleyho, k formálnímu pokárání po izraelském útoku na vůdce Hamásu v Dauhá, informuje izraelská veřejnoprávní televize Kan.
Spojené arabské emiráty ani Izrael zatím nevydaly žádné oficiální prohlášení.
V roce 2020 se Spojené arabské emiráty staly prvním státem Perského zálivu, který normalizoval vztahy s Izraelem v rámci Abrahamových dohod.
Izrael ničí výškové budovy v Gaze a srovnává se zemí celé bloky, kde kdysi žily tisíce lidí
Palestinská civilní obrana uvedla, že v posledních týdnech bylo zničeno nejméně 50 vícepodlažních budov, zatímco izraelské síly pokračují v útoku na město, a to vše uprostřed vlny nuceného vysídlování.
Některé čtvrti byly téměř zcela zničeny. Jen v oblasti Zeitoun v Gaze bylo od začátku srpna zničeno více než 1 500 domů a budov, takže v některých částech čtvrti nezůstala stát žádná budova.
Přečtěte si naši úplnou zprávu s družicovými snímky čtvrtí města Gaza před a po izraelské invazi zde.
Zničené bytové domy obklopují velké mraky šedého prachu a v popředí jsou vidět řady stanů.
Byla to další bezesná noc v Gaze.
Izraelské síly používají v čtvrtích dálkově ovládané výbušné zařízení, spolu s těžkými leteckými a dělostřeleckými útoky, které pokrývají většinu východní části Gazy.
Při jednom útoku bylo zabito 14 lidí z jedné rodiny. Mluvíme o třech generacích, které byly vyhlazeny jediným leteckým útokem.
Izraelská armáda také používá zastrašovací taktiku osvětlování oblohy nad Gazou. Již druhou noc po sobě použili světlice, které vyvolaly strach mezi vysídlenými lidmi, kteří již byli nuceni hledat úkryt, kdekoli se dalo.
Členové Rady bezpečnosti OSN vydali před včerejším mimořádným zasedáním prohlášení, v němž odsoudili izraelské útoky zaměřené na vůdce Hamásu v katarském hlavním městě Dauhá.
Níže je uvedeno úplné znění prohlášení, které vypracovaly Francie a Spojené království:
„Členové Rady bezpečnosti odsoudili nedávné útoky v Dauhá, na území klíčového zprostředkovatele, které se odehrály 9. září. Vyjádřili hlubokou lítost nad ztrátami na životech civilistů.
Členové Rady zdůraznili význam deeskalace a vyjádřili solidaritu s Katarem. Podtrhli svou podporu suverenitě a územní celistvosti Kataru v souladu s principy Charty OSN.
Členové Rady připomněli svou podporu zásadní roli, kterou Katar nadále hraje v mediačních snahách v regionu, a to společně s Egyptem a Spojenými státy.
Členové Rady zdůraznili, že propuštění rukojmích, včetně těch, kteří byli zabiti Hamasem, a ukončení války a utrpení v Gaze musí zůstat naší nejvyšší prioritou. V tomto ohledu zopakovali význam pokračujících diplomatických snah Kataru, Egypta a USA a vyzvali strany, aby využily příležitosti k míru.“
Valné shromáždění OSN bude v pátek hlasovat o palestinském státě bez Hamásu
Valné shromáždění OSN bude dnes hlasovat o tom, zda podpoří „Newyorskou deklaraci“, rezoluci, která vyzývá k řešení dvou států mezi Izraelem a Palestinou – bez Hamásu.
Deklarace, kterou předložily Francie a Saúdská Arábie, již byla schválena Ligou arabských států a podepsalo ji 17 členských států OSN, včetně několika arabských zemí.
Vyzývá k „kolektivnímu jednání s cílem ukončit válku v Gaze a dosáhnout spravedlivého, mírového a trvalého urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě účinného provádění řešení dvou států“.
Rovněž odsuzuje útok Hamásu na Izrael ze 7. října, požaduje propuštění všech zajatců a jde ještě dále, když vyzývá Hamás, aby se odzbrojil a vzdal se kontroly nad Gazou.
„V kontextu ukončení války v Gaze musí Hamás ukončit svou vládu v Gaze a předat své zbraně Palestinské samosprávě, s mezinárodním zapojením a podporou, v souladu s cílem suverénního a nezávislého palestinského státu,“ uvádí se v deklaraci.
Dnešní hlasování předchází nadcházejícímu summitu OSN, který se bude konat 22. září v New Yorku pod společným předsednictvím Rijádu a Paříže a na kterém francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil formálně uznat palestinský stát.
Izraelské síly postřelily a zranily pět Palestinců ve vesnici na Západním břehu
Izraelské síly zahájily palbu na skupinu mladých palestinských mužů ve vesnici Deir Jarir na okupovaném Západním břehu a pět z nich zranily, informuje agentura Wafa.
Síly zadržely jednu z obětí střelby, než se jí dostalo lékařské péče, uvedla agentura s odvoláním na slova předsedy vesnické rady Fathiho Hamdana.
Izraelské síly také na několik hodin uzavřely hlavní vchod do Deir Jarir.
