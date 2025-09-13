Jak Amerika brutálně potlačuje svobodu projevu
13. 9. 2025
Několik lidí bylo propuštěno po zásahu proti svobodě projevu v souvislosti se střelbou na Charlieho Kirka
Mezi těmi, kteří přišli o práci poté, co zveřejnili svůj názor na sociálních médiích, jsou učitelé, hasiči a vojáci
Reakce na sociálních médiích na vraždu krajně pravicového aktivisty Charlieho Kirka stály mnoho lidí jejich práci, úřady v mnoha amerických státech zakročily proti kritickým komentářům.
Mezi těmi, kteří byli v posledních dnech propuštěni, suspendováni nebo potrestáni za své názory, jsou učitelé, hasiči, novináři, politici, zaměstnanec tajné služby a pracovník významného týmu NFL.
K propouštění dochází v době, kdy administrativa Donalda Trumpa vyhrožuje, že podnikne kroky proti cizím státním příslušníkům, kteří podle ní „chválí, ospravedlňují nebo zlehčují“ vraždu Kirka, který byl sám horlivým zastáncem svobody slova.
Ministr obrany Pete Hegseth mezitím nařídil zaměstnancům, „aby vyhledali a identifikovali vojáky a všechny osoby spojené s Pentagonem, které se vysmívaly nebo zdánlivě schvalovaly vraždu Charlieho Kirka“, informovala v pátek stanice NBC News.
Média s odvoláním na dva představitele ministerstva obrany uvedla, že několik členů armády bylo zbaveno svých povinností kvůli příspěvkům na sociálních sítích – a že „desítky“ dalších, včetně civilních zaměstnanců Pentagonu, byly kritizovány za své komentáře na Twitteru.
Spolu s vládními snahami o potlačení se řada konzervativních osob a skupin pokouší shromáždit a odhalit příklady komentářů, které jsou považovány za nevhodné.
Laura Loomerová, loajální stoupenkyně Trumpa, napsala na X: „Připravte se na to, že vaše budoucí profesní ambice budou zničeny, pokud jste natolik nemocní, že oslavujete jeho smrt. Donutím vás litovat, že jste vůbec otevřeli pusu.“
Scott Presler, krajně pravicový aktivista s 2,3 miliony sledujících na X, požádal o tipy na učitele, kteří „oslavují Kirkova smrt“ – a sdílel příspěvky a profily na sociálních médiích údajných pachatelů, včetně podrobností o jejich pracovištích, informoval časopis Time.
Na Floridě vydala státní rada pro vzdělávání proaktivní memorandum, ve kterém výslovně varovala zaměstnance škol, aby nezveřejňovali žádné osobní názory, které „mohou podkopat důvěru studentů a rodin, kterým slouží“.
Dva pedagogové v okrese Clay byli ve čtvrtek odvoláni ze svých tříd a podrobeni státnímu vyšetřování. Jedním z nich byla učitelka základní školy, která na svém osobním účtu na sociálních médiích zveřejnila článek o střelbě a slova: „Možná to není nekrolog, ve který jsme všichni doufali, že uvidíme, ale pro mě je to těsně na druhém místě.“
Druhý, poradce na střední škole, narážel v příspěvku na Kirkovo stanovisko z roku 2023, že „stojí za to“ mít „každý rok několik úmrtí způsobených zbraněmi“, aby byla chráněna „Bohem daná práva“ na držení zbraní.
Poradce napsal: „37 let ve veřejném školství, připravený obětovat se za své děti. Ne, nepláču, on se rozhodl obětovat se za práva, která mají být chráněna. Karma je svině.“
Tyto komentáře jsou „pobuřující“ a „nenávistné“, uvedla ve svém prohlášení republikánská senátorka Jennifer Bradley.
Pravděpodobně nejvýznamnější osobou, která přišla o zaměstnání, byl Matthew Dowd, zkušený politický analytik, propuštěný stanicí MSNBC za to, že v přímém přenosu naznačil, že radikální rétorika Kirka mohla přispět k násilí, které ho zabilo.
„Nenávistné myšlenky vedou k nenávistným slovům, která pak vedou k nenávistným činům,“ řekl Dowd a dodal: „Nemůžete přestat s takovými hroznými myšlenkami, které máte, a pak říkat tato hrozná slova a nečekat, že dojde k hrozným činům. “
Televizní stanice a Dowd se samostatně omluvili. V článku na Substacku zveřejněném v pátek však Dowd uvedl, že se stal obětí „pravicového mediálního lynčování“ a že jeho slova byla špatně vyložena, protože promluvil, než věděl, že Kirk byl terčem útoku nebo že byl zastřelen.
Většina těch, kteří byli propuštěni nebo suspendováni, jsou však lidé v běžných zaměstnáních, jejichž komentáře se nelíbily jejich zaměstnavatelům nebo byly jinak odhaleny. Patří mezi ně agent tajné služby, který řekl, že Kirk „ve své show šířil nenávist a rasismus“ a „karma se nedá obejít“.
Americký fotbalový klub Carolina Panthers propustil komunikačního koordinátora, který se na Instagramu zeptal: „Proč jste všichni smutní? Váš člověk řekl, že to stojí za to“, což byla další narážka na Kirkovy předchozí komentáře k druhému dodatku ústavy, který Američanům zaručuje právo nosit zbraně.
Reportér, který pokrýval profesionální basketbalový tým Phoenix Suns, přišel o práci za zveřejnění komentářů, mezi nimiž bylo: „Opravdu mi je jedno, jestli si myslíte, že je necitlivé nebo nevhodné odmítnout uctít zlého člověka, který zemřel.“
Hasička z New Orleans byla údajně vyšetřována svým zaměstnavatelem poté, co zveřejnila – a poté smazala – komentář na sociálních médiích, ve kterém označila kulku, která zasáhla Kirka, za „dar od boha“.
The Hill uvedl řadu dalších příkladů pracovníků, včetně zdravotních sester, zaměstnanců univerzit a dalších, kteří byli propuštěni nebo potrestáni za své komentáře. Učitel v Oregonu podle něj přišel o práci za to, že řekl, že Kirkova smrt „mu opravdu zpříjemnila den“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse