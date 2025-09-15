Další nesrovnalosti: Proč Tyler Robinson vůbec nevypadá jako údajný vrah Charlieho Kirka na fotografiích?
15. 9. 2025
Během posledních 24 hodin se šířila virální tvrzení, že Tyler Robinson se přiznal k vraždě Charlieho Kirka, ale nyní se dozvídáme, že tomu tak není. Guvernér Utahu Spencer Cox prohlásil, že Robinson odmítá spolupracovat s vyšetřovateli a výslovně popřel svou účast, píše Ricky Hale.
Muž, který pečlivě zabalil vražednou zbraň do dárkového balení a nechal ji v lese, aby ji vyšetřovatelé našli, a pak šel domů a přiznal se svému otci, se k ničemu nepřiznává. Zajímavé...
Jednou z podivností je, že obrázky údajného vraha vylepšené umělou inteligencí vůbec nevypadají jako Tyler Robinson. To neznamená, že originály nejsou obrázky Tylera Robinsona. Je možné, že byly špatně rekonstruovány umělou inteligencí, což by v takovém případě poukazovalo na zbytečnost používání umělé inteligence.
Zajímavé je, že umělá inteligence vylepšila několik obrázků a všechny ukazují stejnou tvář, která vůbec nevypadá jako Tyler Robinson.
Pokud by AI hádala a mýlila se, očekával bych, že každý obrázek generovaný AI bude mít jinou tvář, ale všechny mají téměř stejnou. To naznačuje, že obrázek vylepšený AI by mohl být blízký tomu, jak skutečný vrah vypadá, i když uznávám, že to není nijak přesvědčivý argument. Stačí to jen k tomu, aby to vyvolalo otazník.
Vidíte, jak tři rekonstruované tváře přinesly velmi podobné výsledky, které se vůbec nepodobají Robinsonovi? Myslíte si, že to souvisí spíše s chybou v rekonstrukci umělé inteligence? Nebo si myslíte, že původní obrázky nejsou Robinson?
Existuje více vylepšených obrázků a jediné zjevné podobnosti s Robinsonem jsou barva a délka vlasů a štíhlá postava údajného vraha. Ačkoli původní snímky nejsou příliš kvalitní, proporce rysů se zdají být odlišné, což je pravděpodobně důvod, proč AI nerekonstruuje tvář, která vypadá jako Robinson.
Jedna podivnost, kterou si nedokážu vysvětlit, je to, že na všech fotografiích, které máme, má Robinson stejné boty Converse, brýle a čepici jako údajný vrah, dokonce i na níže uvedené fotografii, která údajně pochází z roku 2021.
Který 18letý mladík nosí stejné věci po další čtyři roky a pak je má na sobě při vraždě, při které prochází kolem několika bezpečnostních kamer? Zdá se to prostě příliš pohodlné...
Robinson údajně šel na univerzitu ve stejném oblečení, které nosí vždy, převlékl se pro vraždu, převlékl se zpět a pak měl stejné oblečení na sobě další dva dny, až do svého zatčení. Jak to dává smysl? Jak může někdo pečlivě provést vraždu a pak zanechat dva naprosto zřejmé důkazy: zbraň zabalenou v dárkovém balení v lese a oblečení, které zjevně nosil každý den po dobu čtyř let?
Na to, že byl Robinson údajně radikalizován online, nemá prakticky žádné digitální stopy. Dosud se nikomu nepodařilo přiřadit mu účet na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Redditu nebo TikToku. Neexistují žádné blogy ani příspěvky na fórech a nic na herních stránkách, i když měl být hardcore hráčem s partnerkou, která se chtěla stát profesionální hráčkou.
Jediná údajná online aktivita, která byla spojena s Robinsonem, je na Discord, ale Discord popřel, že by se na jejich serverech odehrály rozhovory o tom, že plánuje vraždu, a FBI nyní tvrdí, že jednal sám.
Jak mohl někdo, kdo nebyl online a jednal sám, vůbec vědět tolik o Charliem Kirkovi a radikalizovat se do té míry, že ho chtěl zabít? Jak to dává smysl?
Existují i další problémy. Údajný vrah je vyfotografován, jak chodí po kampusu bez údajné zbraně (48palcová puška Mauser 98 .30-06 s montovaným dalekohledem).
Tyto snímky jasně ukazují, že podezřelý ohýbá obě nohy. Má na sobě těsné tričko, ale bylo nám řečeno, že hlaveň schoval do svého oblečení nebo do nohavice kalhot. Bylo nám řečeno, že proto kulhal, když utíkal z místa činu, ale je zcela možné, že kulhání bylo způsobeno skokem ze střechy. Když utíká, začne ohýbat obě nohy.
Puška byla příliš velká, aby se vešla do jeho batohu, i kdyby byla rozebraná, a vzhledem k tomu, jak byla pečlivě uložena v lese v kartonové krabici, zabalená v ručníku, se zdá pravděpodobné, že nalezená puška nebyla skutečnou vražednou zbraní. Domnívám se, že vrah měl u sebe lépe skrytelnou zbraň a zbraň ponechaná v lese byla dalším odvedením pozornosti. Chápu, že FBI ještě nenašla kulku, která zabila Kirka, a máme záběry, na kterých někdo hned po střelbě uklízí místo činu, včetně odstranění kamery.
Tvrdí se, že mediální tým si jen vyzvedával své vybavení, ale není třeba říkat, že s místem činu se nemanipuluje, i když chcete své věci zpět! O tom, kdy ty věci dostanete zpět, rozhoduje FBI.
I když to mohla být nevinná chyba, je to jen další věc, která se jeví jako velmi podezřelá. Máte lidi, kteří dávají ruční signály těsně před vraždou, máte lidi, kteří po vraždě fungují jako návnada, a máte lidi, kteří manipulují s místem činu.
Pokud vás nic z toho neznepokojuje, podívejme se na příběh údajného vraha. Ten se mění strašně rychle.
Od Netanjahuova velmi přesvědčivého a vůbec ne rasistického prohlášení, že vrah byl islamista-marxista, nám internet sdělil, že byl krajně levicový a transgender. Média nám s radostí sdělila, že na své kulky vyryl pro-trans a antifašistické vzkazy. Ukázalo se, že tyto vzkazy jsou krajně pravicové groyperské memy, které se používají k satirickému zesměšňování levice.
FBI nejprve tvrdila, že Tyler Robinson pochází z republikánské křesťanské rodiny v Utahu a byl udán svým otcem, šerifem, a poté nám řekla, že žije ve městě se svým transgenderovým partnerem, který ho udal policii.
Téměř to vypadá, jako by FBI chtěla prosadit verzi, že vrah je krajně pravicový groyper (groypeři zjevně nenávidí Charlieho Kirka), ale někdo z Trumpovy administrativy zavolal a řekl: „To se nám nelíbí. Musíme to svést na transgender osoby. Můžete změnit příběh?“
Média, pravicoví komentátoři a republikánští politici projevili neuvěřitelně zlověstnou touhu spojit tuto vraždu s transgender lidmi. Spojíte-li to s jejich zjevnou touhou po násilí, naznačuje to, že se může odehrát něco opravdu zlého.
Ať už je pravda o Kirkově vrahovi jakákoli, obviňovat transgender lidi je to nejhorší, co můžete udělat. Transgender lidé nejsou monolitická skupina a žádný slušný člověk by je nečinil kolektivně odpovědnými.
I když někteří po přečtení výše uvedeného na mě budou křičet „konspirační teoretik“, nevylučuji možnost, že Robinson je náhodný podivín plný rozporů, krajně pravicový groyper s transgender přítelkyní, který měl několik motivů k tomu, aby chtěl Kirka zabít.
Někdy je politika mladých lidí zmatená a inteligentní lidé mohou být rozhodně iracionální. Jenže když dáte dohromady všechny dostupné důkazy, vypadá to spíše na profesionální vraždu, do které bylo zapojeno více lidí.
Netanjahu i Trump měli z Kirkova zavraždění co získat a již jeho smrt využívají k naplnění svých politických cílů. Kdokoli, kdo nebere vážně možnost, že by mohli stát za tímto činem, je blázen.
Diskuse