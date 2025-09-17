Channel 4 News: Izrael se dopouští genocidy, prohlásila OSN, ten to odmítl a zintenzivnil bombardování
17. 9. 2025
Předsedkyně vyšetřovací komise OSN: "Dnes jsme v přímém přenosu svědky toho, jak je slib „nikdy více“ porušován a zkoušen před zraky celého světa. Probíhající genocida v Gaze je morálním zločinem a právním stavem nouze. Členské státy musí jednat okamžitě."
Dobrý večer z Jeruzaléma. Závěry nezávislé komise jsou jasné a nekompromisní. Izraelské síly zabíjejí Palestince, záměrně se snaží o jejich částečné vyhlazení a zavádějí opatření, která mají zabránit porodům. Premiér, prezident a další podněcují genocidu a jejich výroky jsou přímým důkazem genocidních úmyslů. Komise shledala, že Izrael nezabránil genocidě, nepotrestal genocidu a dopustil se genocidy. Komise není soud, ale je to významná autorita. Stejně jako u všech ostatních podobných zjištění Izrael, podporovaný Spojenými státy, odmítl závěry a metody komise s tvrzením, že jsou antisemitské, a zintenzivnil ničení a zabíjení v Gaze, kde vyhazoval do vzduchu budovy a vysílal pozemní jednotky, přičemž ignoroval prosby rodin rukojmích zde v Izraeli. Tisíce obyvatel Gazy prchají, ale mnohem více jich zůstává ve městě a čelí strašlivému nebezpečí.
Izrael řekl, že to udělá, a teď se to stalo. Masivní útok na město Gaza, které je již v troskách po téměř dvou letech opakovaných útoků. Tisíce lidí balí kufry a odcházejí, zatímco vyšetřovací komise OSN prohlašuje, že Izrael páchá genocidu. Harry Fawcett podává zprávu:
Reportér: Izrael tvrdí, že tento týden zasáhl více než 850 cílů v Gaze. V noci se tyto letecké útoky ještě zintenzivnily, když do města vtrhly pozemní síly. Podle izraelských odhadů zůstává ve městě až 650 000 Palestinců. Dnes ráno probíhají záchranné práce, aby se z nových ruin dostali přeživší. Mezi nimi je i Wadi, který stále doufá, že se podaří zachránit jeho otce.
"Probudil jsem se pod troskami," říká. Začal jsem křičet a křičet, dokud mě civilní obrana nevytáhla. Můj otec, můj dědeček, všichni jsou stále pod troskami. Žádám svět, aby ukončil válku, protože jsme děti."
Pracují na osvobození dalšího dítěte, jehož noha je přitlačena deskou, kterou nemohou pohnout. Deset dlouhých hodin ji odsekávají. Desetiletá Mara je konečně osvobozena. V sanitce, říká, byly tam uvízlé další dvě dívky. Dostanu je ven, jako tebe, dá-li Bůh, říká záchranář.
Izrael tvrdí, že tato operace, do které jsou zapojeny desítky tisíc vojáků, ohlašuje rozhodující porážku Hamásu, kterou slibuje už téměř dva roky, a je to akce, která nyní probíhá navzdory široce medializovanému skepticismu mezi vysokými vojenskými hodnostáři. Ministr obrany, který v noci zveřejnil, že Gaza dnes hoří, dnes řekl, že bude zničena, pokud se Hamás odmítne podrobit.
Ve stejný den, kdy proběhla tato největší izraelská operace od října 2023, dospěla vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území k závěru, že Izrael již téměř dva roky páchá genocidu. Komisi vedla bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillay, která stála v čele tribunálu pro genocidu ve Rwandě v roce 1994.
"Probíhající genocida v Gaze je morálním pobouřením a právním stavem nouze. Členské státy musí jednat okamžitě."
Genocida, jak je definována v Úmluvě z roku 1948, je zločin spáchaný s konkrétním úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Komise tvrdí, že Izrael spáchal čtyři takové genocidní činy.
Zabíjení členů skupiny prostřednictvím útoků na civilisty a úmyslné vytváření životních podmínek, které vedou k jejich smrti.
Způsobení vážného tělesného nebo duševního ublížení členům skupiny prostřednictvím přímých útoků na civilisty, špatného zacházení s vězněnými osobami,
Způsobení vážného tělesného nebo duševního ublížení členům skupiny prostřednictvím přímých útoků na civilisty, špatného zacházení s vězněnými osobami, nuceného vysídlení a ničení životního prostředí, úmyslného způsobení životních podmínek, které mají za cíl fyzickou likvidaci celé nebo části skupiny, včetně blokování základní pomoci, potravin, vody, elektřiny a paliva, zjištění, že hladovění bylo použito jako zbraň, a uvalení opatření zaměřených na zabránění porodům v rámci skupiny prostřednictvím útoku na největší kliniku asistované reprodukce v Gaze, při kterém bylo údajně zničeno kolem 4 000 embryí.
Pokud jde o zásadní složku úmyslu, komise poukazuje jak na jazyk používaný premiérem Netanjahuem a dalšími, tak na nepřímé důkazy poskytnuté činy izraelské armády. Komise proto dospěla k závěru, že izraelské orgány a izraelské bezpečnostní síly mají genocidní úmysl zcela nebo částečně zničit Palestince v pásmu Gazy.
Komise shledala, že izraelští političtí a vojenští představitelé jsou zástupci státu Izrael. Jejich činy lze proto přičítat státu Izrael.
Izraelský zástupce v Ženevě označil zprávu za falešnou, částečně motivovanou antisemitskými předsudky. Izrael kategoricky odmítá pomlouvačné výlevy, které dnes zveřejnila tato vyšetřovací komise. Šíří zlovolné genocidní narativy.
„Navrhuji vám, abyste si pečlivě přečetli tuto 72stránkovou zprávu a zkusili v ní najít slovo Hamás. Hamás v ní neexistuje. Je to nějaký mimozemšťan, který 7. října zaútočil na Izrael.“
Před sídlem předsedy vlády v Jeruzalémě rodiny izraelských rukojmích v Gaze volají po zastavení ofenzívy a ukončení války.
„Pane prezidente Trumpe, jsme vděční za vaši trvalou podporu. Dnes se na vás obracíme. Náš premiér Netanjahu neposlouchá naše volání po záchraně rukojmích a ukončení této války, ale vás vyslyší.“
Před odjezdem na státní návštěvu Velké Británie však prezident Trump adresoval své poselství Hamásu, nikoli Netanjahuovi.
„Slyšel jsem, že Hamás se pokouší použít starou taktiku lidských štítů. Pokud to udělají, budou mít velké potíže. Budou mít velké potíže.“
Pobřežní silnice na jih od města Gaza byla dnes opět zaplněna tisíci lidí, kteří prchali před tím, co je tam ještě čeká, a zpráva komise OSN jim byla jen malou útěchou.
Mohammed Al-Ashkar říká, že americká a evropská demokracie upadla do bahna Gazy.
„Je nyní jasné, že Izrael páchá genocidu? Viděli nás dnes?“
Izraelská armáda dnes prohlásila, že není časově omezená. Ovládnutí města Gaza bude trvat měsíce, další měsíce bude trvat jeho očištění od Hamásu. Čekají nás tedy minimálně měsíce toho, co komise OSN označila za genocidní kampaň.
Moderátor: Hovořil jsem s předsedkyní Nezávislé komise pro vyšetřování okupovaných palestinských území Navi Pillayovou, která dříve stála v čele Mezinárodního tribunálu pro Rwandu. Nejprve jsem se jí zeptal, jak si může být jistá svým hodnocením genocidy, když ji Izrael nepustil do země a nespolupracuje.
„Jsem si jistá našimi závěry, protože jsme pracovali velmi pečlivě a důkladně, a to více než dva roky. Věděli jsme, co děláme, byli jsme velmi opatrní. Víte, dříve jsem se podílela na práci tribunálu pro Rwandu, takže vím, jaké jsou standardy a kde a co bychom měli hledat, abychom mohli prokázat genocidní úmysl.“
Můžete to vysvětlit? Když vaše zjištění říkají, že izraelské síly zabíjely Palestince a částečně ničily obyvatelstvo, proč to představuje jeden z testů genocidy, a ne, jak tvrdí Izrael, že lidé byli zabiti pouze při pokusu o zásah proti Hamásu?
"Podívali jsme se na test, který používá Mezinárodní soudní dvůr, a ten je jediný rozumný. Vliv, který lze vyvodit, že nejde o akt pomsty proti Hamásu nebo excesy vojáků nebo vojenské cíle. Jsme tedy velmi opatrní, abychom zjistili, zda jediným rozumným závěrem je úmyslné zabíjení.
Vezměte si například jedinou kliniku asistované reprodukce v Gaze, kde bylo asi 1 500 embryí, a útok, který se zaměřil zejména na nádrže s dusíkem, které udržovaly embrya naživu. Nádrže rozbili a embrya zabili. Jakému vojenskému cíli to slouží? A tak z takového činu vyvozujeme závěr. "
Benjamin Netanjahu řekl, že kdybychom páchali genocidu, byli by všichni mrtví. Klíčovým bodem genocidy je, že se nemusí jednat o celou populaci, že?
"To je pravda. Slova v zákoně jsou velmi jasná, jako celek nebo zčásti, jako taková. Jedná se tedy o skupinu, identifikovatelnou skupinu například na základě rasy, etnického původu nebo náboženství."
Nyní jste velmi jasně zjistili úmysl, genocidní úmysl. Na čem je to založeno?
"Vyšetřovali jsme, ověřovali jsme a provedli jsme vlastní vyšetřování. Nespoléhali jsme se na zprávy jiných. Vyslechli jsme živé svědky. Získali jsme mnoho živých svědectví. Uskutečnili jsme zde ústní slyšení. Zvláště nám pomohly výpovědi lékařů, zejména lékařů, kteří přišli ze zahraničí a dobrovolně sloužili v těchto nemocnicích, kteří nemají žádný důvod k přehánění nebo lhaní.
Spolupracovali jsme se všemi odborníky v rámci Organizace spojených národů. Měli jsme například jejich satelitní záběry. V našem týmu máme vojenského odborníka, který nám pomáhá. Byli jsme naprosto zdrceni."
Co si myslíte o reakci Izraele? V minulosti vás často napadali a opět tvrdí, že jste zástupcem Hamásu, že komise má v minulosti antisemitské a hluboce zaujaté komentáře. Jaká je vaše odpověď?
"Očekávám, že si přečtou zprávu a zpochybní fakta. Která fakta jsou nesprávná, nepravdivá, zfalšovaná? Řekněte nám, co zpochybňujete. Nikdy jsem nebyla označena za antisemitu, dokud jsem se nestala předsedou této komise. Nikdy jsem nebyl označena za antisemitu během svého šestiletého funkčního období jako vysoký komisař pro lidská práva, během kterého mě izraelská vláda pozvala, abych vedla misi."
Neustále se ptají, co Hamás? A co útok Hamásu?
"Byli jsme první, kdo útoky Hamásu odsoudil."
Jedna z jejich kritik spočívá v tom, že tvrdí, že jste použili nepotvrzené důkazy, že jste se spoléhali pouze na výpověď jedné osoby, aniž byste ji ověřili, a zahrnuli ji do své zprávy. Je to pravda?
"Postupovali jsme podle testu, který používá Mezinárodní soudní dvůr, a to vyvodit rozumný závěr, jediný rozumný závěr. Jsem samozřejmě soudkyně z Jižní Afriky. Byla jsem soudcem u tribunálu pro Rwandu a u Mezinárodního trestního soudu. To jsou všechno trestní jurisdikce. Tam je standard důkazů samozřejmě mnohem vyšší. ICC, státní zástupce, bude muset prokázat vinu mimo jakoukoli rozumnou pochybnost. Souhlasím tedy, že se jedná o nižší standard, a proto jsme byli obzvláště opatrní. To bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat, protože nám nebyl povolen vstup do země."
A co chcete, aby svět s touto zprávou nyní udělal? Co by měla udělat Británie?
"Závěrem je, že úmluva vyžaduje, aby každý stát zasáhl a chránil před genocidou. Zřetelně tedy klademe odpovědnost za přijetí opatření na státy."
Navi Pillay, moc vám děkuji.
