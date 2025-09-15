NYT: Proč jsou děti v Gaze obzvlášť zranitelné: Toto je dopad podvýživy na těla dětí
15. 9. 2025
Když jsou děti zbaveny dostatečné výživy, může rychle následovat řada zdravotních problémů. Hrozí jim vážná onemocnění a smrt, a i ti, kteří přežijí, mohou čelit celoživotním zdravotním problémům, píše list New York Times.
Mladí Palestinci, zejména ti mladší 5 let, jsou obzvláště ohroženi v pásmu Gazy, kde Izrael během války uvalil omezení na vstup humanitární pomoci a někdy zcela uzavřel hraniční přechody. Nejvyšší míra podvýživy od začátku války byla zaznamenána letos v létě a největší město v pásmu bylo oficiálně prohlášeno za oblast postiženou hladomorem skupinou odborníků na potravinovou bezpečnost.
Rostoucí podíl malých dětí vyšetřených v Gaze trpěl podvýživou. Letos v létě bylo v Gaze léčeno mnohem více dětí kvůli podvýživě.
Děti byly ve věku od 6 měsíců do 5 let a byly vyšetřeny skupinou humanitárních organizací koordinovanou UNICEFem pod názvem Nutrition Cluster. Data analyzoval I.P.C. Data pro Gazu zahrnují i okolní region. Vzhledem k omezeným možnostem vyšetření a léčby může být podvyživených dětí více, než kolik jich je léčeno.
Potraviny a další nezbytné zásoby se do Gazy začaly vracet v květnu po 11 týdnech blokády uvalené Izraelem. To však nestačilo. V červenci dosáhla spotřeba potravin nejnižší úrovně od začátku války, podle Integrated Food Security Phase Classification, skupiny odborníků podporované OSN, která monitoruje hlad ve světě.
Od té doby do Gazy směřuje více pomoci. Nedostatek potravin však zůstává rozšířený a pro některé z nejzranitelnějších obyvatel Gazy může být již pozdě.
Když jsou děti vážně podvyživené, jejich těla čerpají ze zásob, aby vedla poslední boj o přežití. Nakonec začnou selhávat jejich orgány.
Někdy jsou hubené jako kostry. Jindy zase otečou. Mohou být letargické až do té míry, že se nemohou hýbat, a přestanou jíst, i když je jídlo k dispozici, protože jídlo vyžaduje energii, kterou nemají. Jakmile jejich obranné systémy začnou selhávat, mohou náhle zemřít na běžné nemoci, kterým by zdravější dítě odolalo.
To se děje s podvyživeným tělem. Tukové zásoby se spalují. Když přestane příjem potravy, tělo nejprve spaluje své tukové zásoby, aby udrželo základní funkce. Nedostatek glukózy znamená, že mozek ztrácí energii a myšlení se stává zamlženým.
Bez jídla tělo nejprve využívá glukózu uloženou v játrech a poté se obrací k tukovým zásobám, aby získalo energii pro udržení funkce mozku a těla. Svaly se stávají palivem. Po vyčerpání tuků začne tělo rozkládat svaly, aby zůstalo naživu. Fyzická síla rychle klesá.
Děti byly vyšetřeny na podvýživu pomocí testu obvodu paže v polovině horní části paže. 4,9 palce signalizuje podvýživu. V Gaze mělo koncem července 16 % vyšetřených dětí tak tenké paže. Podle standardů růstu dětí Světové zdravotnické organizace (WHO) je medián pro dvouleté dítě přibližně 6 palců.
Systémy začínají selhávat. Tělo začíná rozkládat životně důležité orgány v poslední snaze udržet se naživu. Imunitní systém je silně oslaben. Menší infekce se stávají nebezpečnými. Dítě je apatické a přestává se zapojovat. Srdce, játra a další životně důležité orgány se zmenšují. Vyrážky nebo rány se nemusí hojit. Střevní bariéra selhává, což ztěžuje boj s infekcemi. Orgány selhávají. Jakýkoli pohyb, který není nezbytný pro přežití, ustává. Selhává regulace teploty, dýchání se zpomaluje a klesá krevní tlak.
Poškození mozku
Regulace tělesné teploty je obtížnější, zejména v extrémním horku nebo chladu. Ploché dýchání, srdeční arytmie, šedivý odstín kůže. Neschopnost vstřebávat živiny nebo vodu způsobuje průjem
Když děti trpí akutní podvýživou, většina běžných potravin tento proces nezvrátí. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti trpící akutní podvýživou byly krmeny energeticky vydatnými potravinami, jako jsou ořechová másla a sladké brambory, které lze někdy najít i v místních obchodech.
V Gaze, kde byly zničeny trhy a farmy, však nejsou vždy snadno dostupné. Děti tam potřebují speciálně vyvinuté terapeutické potraviny: obohacené mléko pro velmi malé děti nebo výrobky na bázi arašídů s vysokým obsahem kalorií, vitamínů a živin. WHO také doporučuje širokospektré antibiotikum k léčbě infekcí.
Nejvážněji podvyživené děti je třeba léčit v nemocnici, mimo jiné proto, že nemají chuť k jídlu a jejich tělo se snaží šetřit energií. Tyto děti jsou krmeny speciálně vyvinutým mlékem, často pomocí nosní sondy.
Sharif Matar, pediatr v dětské nemocnici al-Rantisi v severní Gaze, řekl, že lékaři se potýkají s nedostatkem tohoto obohaceného mléka. Ačkoli je ho nyní k dispozici více než před měsícem, zdravotníci ho stále musí přídělovat, aby měli jistotu, že ho budou mít dostatek ti nejzávažnější případy, řekl v rozhovoru koncem srpna.
„Snažíme se dělat, co je v našich silách,“ řekl Dr. Matar. „Ale co se týče kvality nebo množství toho, co je k dispozici, nestačí to.“
Během války izraelští představitelé důsledně bagatelizovali závažnost hladomoru v Gaze. Kancelář premiéra Benjamina Netanjahua označila nedávné prohlášení o hladomoru v Gaze za „naprostou lež“ a uvedla, že odborníci, kteří za zprávou o hladomoru stojí, přehlédli izraelské snahy od konce července o dodání většího množství potravin do tohoto území.
Pracovníci humanitární pomoci však upozorňují, že tato opatření nestačí. Během prvních dvou týdnů v srpnu OSN uvedla, že téměř 6 000 dětí z více než 58 000 vyšetřených bylo shledáno akutně podvyživených.
Lékaři v Gaze nejsou zvyklí zacházet s tak akutní podvýživou, řekl Dr. Matar, protože enkláva nikdy nečelila tak závažné krizi. Někteří lékaři v jeho nemocnici absolvovali nouzové kurzy organizované Světovou zdravotnickou organizací, zatímco jiní se snažili přečíst vše, co se dalo, o tom, jak tuto nemoc léčit, řekl.
Zdravotníci v Gaze tvrdí, že od června zemřely desítky dětí na podvýživu, ale není jasné, kolik z nich trpělo jak podvýživou, tak i jinými nemocemi nebo již existujícími zdravotními problémy. Děti trpící podvýživou mohou být náchylnější k nákaze jinými nemocemi a děti s již existujícími zdravotními problémy mohou být náchylnější k podvýživě, říkají odborníci.
Některé z dětí, které se léčí, se uzdravily, včetně jedné kriticky nemocné pětileté dívky, kterou zachránilo terapeutické mléko, řekl Dr. Matar.
Pro dítě není jídlo jen energií pro daný den. Je to základní stavební kámen pro budoucí život, potřebný pro vývoj svalů, kostí a mozku.
I když děti trpící těžkou podvýživou dostanou účinnou léčbu a přežijí, mohou trpět zpomaleným růstem, měkkými kostmi, problémy s játry a ledvinami a kognitivními problémy. V dlouhodobém horizontu může dojít ke zvýšenému riziku mrtvice, cukrovky a srdečních onemocnění.
Vzhledem k rozšířenému nedostatku potravin v Gaze může být léčba i jediného dítěte někdy sisyfovskou prací, řekl Jamil Suleiman, ředitel dětské nemocnice al-Rantisi. Některé děti byly propuštěny z péče do stanových táborů, kde jejich rodiče stále bojují o dostatek jídla, řekl Dr. Suleiman.
Diskuse