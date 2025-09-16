Nástup útlaku v USA: Vance hrozí tvrdým postupem proti „extrémně levicovým“ skupinám po zastřelení Charlieho Kirka
16. 9. 2025
JD Vance v pondělí v podcastu Charlieho Kirka, kde byl hostujícím moderátorem, zaútočil na to, co nazval „extrémní levicí“ a její údajnou "rostoucí tolerancí k násilí", a řekl, že administrativa bude pracovat na rozbití skupin, které oslavují Kirkova smrt a politické násilí proti svým oponentům.
Vance hovořil s členy Trumpovy administrativy a některými Kirkovými přáteli, včetně Tuckera Carlsona a Trumpova poradce Stephena Millera.
Vance uvedl, že administrativa bude „usilovat o rozpuštění institucí, které podporují násilí a terorismus v naší zemi“.
Administrativa se o to bude snažit v nadcházejících měsících a „prozkoumá všechny možnosti, jak dosáhnout skutečné jednoty v naší zemi a zastavit ty, kteří by zabíjeli své americké spoluobčany, protože se jim nelíbí, co říkají“, řekl Vance.
Miller také podrobně popsal, jak administrativa využije federální vládu k dosažení tohoto cíle.
„S Bohem jako svědkem využijeme všechny zdroje, které máme k dispozici na ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu vnitřní bezpečnosti a v celé vládě, abychom tyto sítě identifikovali, narušili, rozložili a zničili,“ řekl Miller a dodal, že to udělají „ve jménu Charlieho“.
Vance dodal: „Když uvidíte někoho oslavovat Charlieho vraždu, upozorněte na to. Sakra, zavolejte jeho zaměstnavateli. Nevěříme v politické násilí, ale věříme v slušnost, a v oslavách politické vraždy není žádná slušnost.“
Miller řekl, že cítil „neuvěřitelný smutek, ale také neuvěřitelný hněv“ a že svůj „spravedlivý hněv“ zaměří na „organizovanou kampaň, která vedla k této vraždě, aby tyto teroristické sítě vykořenil a rozbil“.
Miller podrobně popsal to, co považuje za „rozsáhlé domácí teroristické hnutí“, a poukázal na to, co podle něj jsou „organizované kampaně doxingu, organizované nepokoje, organizované pouliční násilí, organizované kampaně dehumanizace, hanobení, zveřejňování adres lidí, kombinované s poselstvím určeným k vyvolání a podněcování násilí, a skutečné organizované buňky, které násilí provádějí a usnadňují“.
Politické smýšlení střelce, který zabil Kirka, zatím není jasné. Na nábojnicích nalezených u střelcovy zbraně byly nápisy odkazující na videohry a online kulturu. Přesto významné osobnosti pravice – ještě před zadržením střelce – vyhlásily válku levici a tvrdily, že je zodpovědná za Kirkovu smrt.
Neexistují žádné důkazy o síti podporující střelce a Miller neposkytl žádné důkazy pro své tvrzení, že se jedná o „rozsáhlé domácí teroristické hnutí“.
Od Kirkovy smrti pravicoví influenceři našli příklady lidí, kteří podle nich oslavují nebo glorifikují násilí, a snažili se je nechat propustit. Jeden příspěvek, který Miller retweetoval, říkal, že lidé by neměli kontaktovat pouze zaměstnavatele, ale měli by se zaměřit také na profesní licence právníků, učitelů a zdravotníků, protože „nelze jim důvěřovat v přítomnosti klientů, dětí nebo pacientů“.
Trump také řekl, že problém je na levici, ne na pravici. „Když se podíváte na agitátory – podíváte se na tu verbež, která tak špatně mluví o naší zemi, na pálení amerických vlajek všude kolem – to je levice, ne pravice,“ řekl Trump v neděli.
V podcastu Vance řekl, že poté, co opustil Kirkovu rodinu v Arizoně, četl článek v "levicovém časopise Nation", kde autorka podrobně popsala Kirkovy názory a podle něj vytrhla z kontextu citát o několika prominentních černošských ženách a naznačila, že se vztahuje na všechny černošské ženy.
Časopis není „okrajovým blogem“, ale „dobře financovaným, respektovaným časopisem, jehož vydavatelská historie sahá až do americké občanské války. Časopis financuje Open Society Foundation George Sorose, stejně jako Ford Foundation a mnoho dalších bohatých titánů amerického progresivního hnutí“, řekl Vance a naznačil, na které organizace by se mohla administrativa zaměřit.
Vance později zmínil, že nadace, které pomáhaly financovat časopis, jsou osvobozeny od daní, což je známkou toho, že vláda by se mohla zaměřit na tento status.
„Charlie byl zastřelen za bílého dne a dobře financované levicové instituce lhaly o tom, co řekl, aby ospravedlnily jeho vraždu,“ řekl Vance. „To je bezduché a zlé, ale mě zasáhla nejen nečestnost této pomluvy, ale také radost z úmrtí mladého manžela a otce.“
Autorka článku v časopise Nation uvedla na Bluesky, že za napsání článku nedostala zaplaceno od Ford Foundation ani Open Society.
Vance řekl, že „zoufale“ touží po národní jednotě a ocenil mnoho kondolencí, které obdržel od demokratických přátel a kolegů, ale řekl, že bez konfrontace s pravdou není jednota možná. „Data jsou jasná, lidé na levici jsou mnohem více nakloněni obhajovat a oslavovat politické násilí,“ řekl s odvoláním na výsledky nedávného průzkumu YouGov. „Není to problém obou stran. Pokud mají problém obě strany, jedna strana má mnohem větší a závažnější problém, a to je pravda.“
Od Kirkova zavraždění zaznamenala organizace Turning Point USA masivní nárůst dotazů ohledně založení nových poboček na středních a vysokých školách. Andrew Kolvet, mluvčí organizace, uvedl na X, že skupina obdržela během dvou dnů přes 32 000 dotazů. Turning Point má v současné době asi 900 oficiálních poboček na vysokých školách a 1 200 poboček na středních školách.
