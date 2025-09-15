Channel 4 News: V neděli Izrael vyvraždil dalších dvanáct dětí
15. 9. 2025
Moderátor, Channel 4 News, neděle 14. září 2025: Izraelský útok na město Gaza se zintenzivnil a tisíce lidí byly nuceny opustit své domovy. Mezi dnešními oběťmi je dalších 12 dětí. K násilí došlo v době, kdy do Izraele přicestoval americký ministr zahraničí Marco Rubio. Trumpova administrativa je rozhořčena izraelským útokem na Hamás v Kataru, ke kterému došlo minulý týden. Jeho návštěva je stále vnímána jako projev podpory Izraeli, ale nyní je zmírněna raketovým útokem na Katar. Jonathan Rugman podává zprávu.
Reportér: Izraelci srovnali se zemí další budovu v Gaze. Kamery to natáčely, protože Izrael varoval obyvatele, aby evakuovali budovu, o které tvrdil, že je pozorovatelnou Hamásu.
Tito lidé dosud neuposlechli izraelský rozkaz, aby se celé obyvatelstvo vydalo na jih, i když nejméně špatnou možností je zůstat na místě.
„Nemohli jsme odejít, protože jsme neměli peníze ani auto. Prostě nemáme tolik peněz.“
„Jeli jsme na jih a vrátili se z jihu, protože tam také není místo. Teď jen sedíme a spoléháme na Boží milost.“
Poté nehledají těla, ale cokoli, co mohou zachránit. Stavební materiály, které mohou proměnit v provizorní domovy, když byly i ty jejich vybombardovány.
A podívejte se na zkázu, kterou za sebou zanechávají ti, kteří putují na jih. Izraelci obsadili pouze asi 40 % města Gaza a vzhledem k tomu, že Hamás stále odmítá připustit porážku, je pravděpodobné, že dojde k další destrukci, což snižuje šanci, že se tito lidé někdy vrátí.
„Polovinu cesty jsme šli pěšky a druhou polovinu jsme seděli v tomto buldozeru. Jsme vyčerpaní, úplně vyčerpaní. I zvířata mají lepší život než my.“
„Míříme do neznáma. Museli jsme odejít, abychom zachránili své duše a své děti. Jen Alláh ví, kam nás umístí.“
Cíl, který Izraelci mají na mysli, dnes bombardovali. Mezi mrtvými jsou tři děti, když byl zasažen stan v táboře Deir el-Balah. Tato rodina uprchla z města Gaza před několika dny. Americký ministr zahraničí, stejně jako jeho šéf, chce, aby tato válka rychle skončila. Marco Rubio však zatím neprojevil žádnou snahu Izraelce krotit. A nenechte se mýlit, jeho návštěva Izraele je projevem podpory. Rubio po boku premiéra Netanjahua u Zdi nářků, nejposvátnějšího místa židovského chrámu v Jeruzalémě. Akt solidarity, i když izraelské bombardování představitelů Hamásu v Kataru ukončení války ještě více zkomplikovalo.
„To se nezmění. Naše vztahy s Izraelem zůstanou silné. A někdy se v těchto vztazích stávají věci, které možná nejsou... stoprocentně v souladu s tím, co máte, ale to nezmění povahu našich vztahů s Izraelci, ale budeme o tom muset mluvit.“
Netanjahu: „Síla izraelsko-amerického spojenectví je stejně silná a trvalá jako kameny Západní zdi, které jsme právě dotkli pod vedením prezidenta Trumpa, ministra Rubia a celého jejich týmu. Toto spojenectví nikdy nebylo silnější.“
Válka v Gaze tedy pokračuje, podpořena americkou podporou. Rozhovory v zákulisí mohou být tvrdší. Kritici však tvrdí, že nejsou dost tvrdé. Aby se tato válka vyřešila vyjednáváním.
